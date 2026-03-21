ZEE Bharat Youth Fest: યુવાનોની નાડ પારખી ZEE મીડિયાએ રચ્યો ઈતિહાસ: DyCM હર્ષ સંઘવીના હસ્તે 'GEN-Z' ચેનલનો શાનદાર પ્રારંભ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:15 PM IST
  • અમદાવાદના આંગણે ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટ
  • અમદાવાદમાં યૂથ આઈકોન્સનો મહામેળો
  • દેશના યૂથ માટે GEN-Z ચેનલનો પ્રારંભ
  • DyCM હર્ષ સંઘવી કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત
     

ZEE Bharat Youth Fest: અમદાવાદના આંગણે ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટથી શહેરના યુવાધનમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટ શહેરના આંગણે યોજાયેલા આ ખાસ કાર્યક્રમમાં દેશના દિગ્ગજ યૂથ આઈકોન્સ અને હજારો યુવાનો એકઠા થયા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના લોકપ્રિય નેતા અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરાવી હતી અને યુવાનોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, ભારતનું ભવિષ્ય યુવાનોના હાથમાં છે અને આવા પ્લેટફોર્મ્સ તેમને સાચી દિશા આપવાનું કામ કરે છે.

નવા યુગની નવી ઓળખ: 'GEN-Z' ચેનલનો પ્રારંભ
ZEE મીડિયાએ હંમેશા સમયની સાથે પરિવર્તન સ્વીકાર્યું છે. આ ફેસ્ટ દરમિયાન એક ઐતિહાસિક જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જેમાં દેશના યુવાનોની નાડ પારખીને 'GEN-Z' ચેનલનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. ZEE મીડિયાએ નવી ચેનલ શરૂ કરીને યુવાનો સુધી પહોંચવાનો એક નવતર પ્રયોગ કર્યો છે. આ ચેનલ પરંપરાગત ન્યૂઝ ફોર્મેટથી અલગ હશે. તે યુવાનોના પ્રશ્નો, તેમની સમસ્યાઓ અને તેમની જરૂરિયાતોને પ્રાથમિકતા આપશે. જેન-ઝી (Gen-Z) પેઢીના સપનાઓ અને તેમની નવીનતમ વિચારધારાને આ પ્લેટફોર્મ પર સ્થાન મળશે. આજના ટેક-સેવી યુવાનોની લાઈફસ્ટાઈલને અનુરૂપ કન્ટેન્ટ પીરસવામાં આવશે.

યૂથ આઈકોન્સનો જમાવડો
આ ફેસ્ટમાં વિવિધ ક્ષેત્રના માંધાતાઓ અને સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ પણ જોડાયા હતા. યુવાનોએ પોતાના મનગમતા આઈકોન્સ સાથે રૂબરૂ વાતચીત કરી હતી અને કારકિર્દીથી લઈને જીવનના મૂલ્યો સુધીની પ્રેરણા મેળવી હતી. ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટ એ માત્ર એક ઇવેન્ટ નથી, પણ બદલાતા ભારતની નવી પેઢીની શક્તિનું પ્રદર્શન છે."

 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

