ગુજરાતી ન્યૂઝ

ગુજરાતના દરિયામાં આવ્યો ભૂકંપ! જાન્યુઆરીમાં ઉપરાઉપરી ધરા ધ્રુજતા સુનામીનો ખતરો ખરો? જુઓ અહેવાલ

Earthquake In Gujarat Sea : આજે સવારે ગુજરાતમાં બે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા, પહેલો કચ્છમાં આવ્યો, તો બીજો દરિયામાં અનુભવાયો. દરિયામાં હલચલ થવાથી ગુજરાતને શું અસર થશે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:15 PM IST

Kutch Earthquake News : જાન્યુઆરી મહિનો આવે એટલે કચ્છના ભૂકંપની યાદ તાજી થઈ જાય છે. 26 મી જાન્યુઆરીએ કચ્છમાં આવેલા ભૂકંપે ભારે તારાજી તો સર્જી, પરંતુ અસંખ્ય લોકોના જીવ લઈ લીધા. આવામાં ફરી એકવાર ધ્રુજાવી દેતો જાન્યુઆરી મહિનો આવી ગયો છે. જ્યાં સતત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની ધરા ધ્રુજી રહી છે. પરંતુ આ વચ્ચે ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આજે ન માત્ર કચ્છની ધરા ધ્રુજી છે, પરંતુ ગુજરાતને અડીને આવેલા દરિયાના પેટાળમાં પણ હલચલ થઈ છે. 

અરબી સમુદ્રમાં આવ્યા ભૂકંપના આંચકા
આજે ફરી એકવાર ગુજરાતની ધરા ભૂકંપના કારણે ધ્રુજી હતી. આજે સવારે બે અલગ અલગ જગ્યાએ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. વહેલી સવારે ત્રણને પાંચ મિનિટે કચ્છના ધોળાવીરામાં ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો હતો. જેનું 2.7 રિક્ટર્સ સ્કેલ ઉપર ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ ધોળાવીરાથી 41 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું હતું. તો સવારે 9.58 મિનિટે બીજો ભૂકંપનો આંચકો સૌરાષ્ટ્ર નજીક અરબી સમુદ્રમાં નોંધાયો હતો. 2.7 રિક્ટર સ્કેલ ઉપર અરબી સમુદ્રમાં 11.7 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ નોંધાયું હતું. 

જાન્યુઆરી માસમાં ગુજરાતની ધરા ધ્રુજતા 2001ના ભૂકંપની યાદ તાજી થઈ હતી. જોકે, ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, એક તરફ કચ્છની પ્લેટો ખસી રહી છે, તો બીજી તરફ દરિયાના પેટાળમાં પણ હલચલ થઈ રહી છે. 

સૌરાષ્ટ્ર નજીક અરબી સમુદ્રમાં ભૂકંપના આંચકા
સૌરાષ્ટ્રના તટ નજીક અરબી સમુદ્રમાં આજે સવારે હળવા ભૂકંપના આંચકા નોંધાયા હતા. ભૂકંપની તીવ્રતા 2.7 રિક્ટર સ્કેલ પર માપવામાં આવી હતી. આ ભૂકંપ 13 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારે 09:58 વાગ્યે (IST) નોંધાયો હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ **Porbandarથી લગભગ 46 કિમી પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ (WNW) તરફ સૌરાષ્ટ્ર (Saurashtra) નજીક અરબી સમુદ્ર (Arabian Sea) માં હોવાનું જણાવાયું છે. ભૂકંપની ઊંડાઈ 11.7 કિમી નોંધાઈ છે. જોકે, આ ભૂકંપના કારણે કોઈ જાનમાલના નુકસાનના અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા નથી.

  • Mag: 2.7
  • Date: 13-01-2026
  • Time: 09:58 AM IST
  • Latitude: 21.730 N
  • Longitude: 69.176 E
  • Depth: 11.7 Km
  • Region: 46 Km WNW from Porbandar, Saurashtra (in Arabian Sea) 

(Source : ISR, Institute of Seismological Research, Gandhinagar)

જાન્યુઆરીમાં ગુજરાતની ધરા ધ્રુજી
થોડા દિવસ પહેલા રાજકોટમાં આવેલા ઉપરાઉપરી આંચકાથી ડર પેસી ગયો છે. અલગ અલગ ઝોનમાં આંચકા આવી રહ્યાં છે. ચોક્કસથી ભૂકંપનો આંચકો ભલે નાનો છે, ક્યાંય કોઈ અસર નથી થઈ. પંરતું ગુજરાતની ધરા હાલ ધ્રુજી રહી છે. કારણ કે, એક્સપર્ટના મતે જમીનની પ્લેટો હાલ સેટ થઈ રહી છે. 

દરિયામાં ભૂકંપથી ડરવાની જરૂર છે?
દરિયાઈ નજીકના વિસ્તારોમાં ક્યાંય આંચકો આવે તો દરિયાને અસર થાય છે. ભૂકંપ આવે એટલે જ સુનામીની આગાહી થતી હોય છે. પરંતું આ આંચકામાં ડરની વાત નથી. ભૂકંપ 6 ની તીવ્રતાની ઉપરનો હોય તો સુનામીની ચેતવણી આપે, અને દરિયાને અસર કરે. પરતું દરિયામાં આવેલા આટલા ઓછી તીવ્રતાના આંચકાથી દરિયામાં કોઈ અસર ન થાય. 

સવારે કચ્છમાં હળવો ભૂકંપ અનુભવાયો
કચ્છ જિલ્લાના ધોળાવીરા નજીક આજે વહેલી સવારે હળવો ભૂકંપ નોંધાયો હતો. જેમાં ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 2.7 માપવામાં આવી હતી. આ ભૂકંપ 13 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારે 03:05:13 વાગ્યે (IST) નોંધાયો હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ધોળાવીરાથી અંદાજે 41 કિમી ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ (NNE) દિશામાં હતું. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ હળવા ભૂકંપથી કોઈ જાનમાલની નુકસાનની જાણ નથી.

દરિયામાં આવતો જ હોય છે, આ એક સહજ ઘટના છે. કેન્દ્રબિંદુ કોઈ પણ હોઈ શકે. તેની તીવ્રતા કેટલી હોય તેના પર આધાર હોય છે. 6ની ઉપર હોય તો દરિયો ફાટે અને પાણી પાણી કરી નાંખે. 7 ની ઉપર જમીન પર હોય તો પણ સુનામીની આગાહી થઈ શકે છે.  

