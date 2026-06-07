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વહેલી સવારે દક્ષિણ ગુજરાતની ધરતી ધ્રુજી, ઉકાઈ નજીક 2.7 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો

Gujarat Earthquake: દક્ષિણ ગુજરાતમાં વહેલી સવારે ભૂકંપનો આંચકો. દક્ષિણ ગુજરાતના ઉકાઈથી 32 કિલોમીટર દક્ષિણ દક્ષિણ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં ભૂકંપ નોંધાયો. ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 2.7 નોંધાઈ. આંચકો સવારે 5 વાગ્યે 1 મિનિટ 31 સેકન્ડે અનુભવાયો

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 07, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:08 AM IST
વહેલી સવારે દક્ષિણ ગુજરાતની ધરતી ધ્રુજી, ઉકાઈ નજીક 2.7 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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વહેલી સવારે દક્ષિણ ગુજરાતની ધરતી ધ્રુજી, ઉકાઈ નજીક 2.7 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો
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