રાજકોટ, કચ્છ બાદ હવે અમરેલીમાં ધરા ધ્રુજી, અચાનક કેમ આવવા લાગ્યા છે ભૂકંપના આંચકા?
Amreli Earthquake: થોડા દિવસ પહેલા રાજકોટમાં ઉપરા ઉપરી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા અને હવે હાલમાં કચ્છ બાદ હવે અમરેલીમાં પણ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાતા લોકો દહેશતમાં આવી ગયા છે. જાણો ગુજરાતમાં કેમ ધ્રુજી રહી છે ધરા?
Amreli Earthquake Today: સૌરાષ્ટ્રમાં ભૂકંપ આવવાનો સિલસિલો યથાવત છે. રાજકોટ, કચ્છ બાદ હવે અમરેલીમાં ધરા ધ્રુજી. અમરેલીમાં મોડી રાતે ભૂકંપનો આંચકો આવતા લોકો દહેશતમાં આવી ગયા. રાત્રે અઢી વાગે ભૂકંપનો આંચકો આવતા લોકોમાં ભય વ્યાપી ગયો. રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપના આંચકાની તીવ્રતા 2.5ની નોંધાઈ. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિન્દુ અમરેલીથી 37 કિલોમીટર દૂર હતું.
અત્રે જણાવવાનું કે આ પહેલા ગુજરાતના સરહદી જિલ્લા કચ્છમાં ગઈ કાલે વહેલી સવારે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. ISRના જણાવ્યાં મુજબ 13 જાન્યુઆરીએ વહેલી સવારે 3.05 કલાકે ધરતી કાંપી હતી. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 2.7ની નોંધાઈ હતી. એપીસેન્ટર ધોળાવીરાથી અંદાજે 41 કિમી દૂર નોંધાયું હતું. કચ્છ જિલ્લો ભૂકંપના ઉચ્ચ ઝોનમાં આવતો હોવાથી અવારનવાર આંચકા આવતા રહે છે. જો કે વહીવટી તંત્ર તેના પર બાજ નજર રાખી રહ્યું છે.
આ ઉપરાંત 13 તારીખે જ 9.58 કલાકે બીજો આંચકો સૌરાષ્ટ્ર નજીક અરબી સમુદ્રમાં નોંધાયો હતો. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 2.7 હતી. અરબી સમુદ્રમાં 11.7 કિમીની ઊંડાઈએ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિન્દુ નોંધાયું હતું. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, એક તરફ કચ્છની પ્લેટો ખસી રહી છે, તો બીજી તરફ દરિયાના પેટાળમાં પણ હલચલ થઈ રહી છે. થોડા દિવસ પહેલા રાજકોટમાં પણ ઉપરાઉપરી આંચકાઓ આવ્યા હતા. ગુજરાતની ધરા હાલ ધ્રુજી રહી છે. કારણ કે, એક્સપર્ટના મતે જમીનની પ્લેટો હાલ સેટ થઈ રહી છે.
