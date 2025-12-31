Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાત માટે ખતરાની ઘંટી! ડિસેમ્બર મહિનામાં જ આ પંથકમાં 50થી વધુ આંચકા અનુભવાયા!

Talala earthquake: ગીર સોમનાથ: તાલાલા પંથકમાં ફરી એકવાર ભૂકંપ. મોડી રાત્રે 11:46 કલાકે અનુભવાયો ભૂકંપનો આંચકો. રિક્ટર સ્કેલ પર 2.5ની નોંધાઈ તીવ્રતા. ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ તાલાલાથી અંદાજે 25 કિ.મી. દૂર. ડિસેમ્બર મહિનામાં 50થી વધુ આંચકા નોંધાયા. સૌરાષ્ટ્રના તાલાલમા ભૂકંપનો 2.5 તીવ્રતાનો આંચકો. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:19 AM IST

Talala earthquake: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા પંથકમાં ધરતી ધ્રૂજવાનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો છે. ગઈકાલે મોડી રાત્રે તાલાલા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાતા લોકોમાં ફાળ પડી હતી. ખાસ કરીને શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં રાત્રિના સમયે આવેલા આ આંચકાને કારણે કેટલાક લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા.

રાત્રિના સમયે ધરા ધ્રૂજી
ગાંધીનગર સ્થિત સિસ્મોલોજી સેન્ટરના જણાવ્યા અનુસાર, આ આંચકો ગઈકાલે રાત્રે 11.46 કલાકે અનુભવાયો હતો. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 2.5 નોંધાઈ હતી. જોકે તીવ્રતા ઓછી હોવાથી કોઈ જાનમાલના નુકસાનના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી, પરંતુ સ્થાનિકોમાં સતત આવતા આંચકાઓને લીધે ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

શું હતું ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ?
ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના રિપોર્ટ મુજબ, આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ તાલાલા (ગીર સોમનાથ) થી અંદાજે 25 કિમી ઉત્તર-ઉત્તર-પૂર્વે (NNE) નોંધાયું હતું. રાત્રે 11.46 કલાકે, રિક્ટર સ્કેલ પર 2.5, તાલાલાથી ૨૫ કિમી દૂર કેન્દ્રબિંદુ અને ડિસેમ્બરમાં કુલ 50+ આંચકા અનુભવાયા હોવાના અહેવાલ મળ્યા છે.

ડિસેમ્બર મહિનામાં આંચકાની વણઝાર
તાલાલા પંથક ભૂસ્તરીય દ્રષ્ટિએ સંવેદનશીલ ગણાય છે. આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે માત્ર ડિસેમ્બર મહિનામાં જ અત્યાર સુધીમાં ૫૦થી વધુ નાના-મોટા આંચકા નોંધાઈ ચૂક્યા છે. વારંવાર આવતા આ 'ભૂકંપના સ્વોર્મ' (Earthquake Swarms) ને કારણે ગીર પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભયનો ઓથાર છવાયેલો રહે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે.

