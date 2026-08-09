/દક્ષિણ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની સરહદે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા: સાપુતારા નજીક નોંધાયું કેન્દ્રબિંદુ, લોકો ઘરની બહાર દોડ્યા!

Gujarati News: દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભૂકંપના બે અલગ-અલગ આંચકા અનુભવાયા હતા. પ્રથમ આંચકો રાત્રે 10 કલાકે 3.6ની તીવ્રતાનો નોંધાયો હતો, જેનું કેન્દ્રબિંદુ સાપુતારાથી 14 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં આવેલું હતું. ત્યારબાદ રવિવારે વહેલી સવારે 5 વાગ્યાને 33 મિનિટે સાપુતારા નજીક ફરી એકવાર ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. રિક્ટર સ્કેલ પર આ બીજા આંચકાની તીવ્રતા 2.9 નોંધાઈ હતી અને જમીનથી 6.7 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ નોંધાયેલું આ કેન્દ્રબિંદુ દક્ષિણ ગુજરાત નજીક મહારાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં આવેલું હતું.
સાપુતારાથી 14 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં નોંધાયું
મળતી માહિતી મુજબ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં રાત્રે 10:00 વાગ્યાના સુમારે 3.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. આ આંચકાનું કેન્દ્રબિંદુ પ્રખ્યાત પ્રવાસન સ્થળ સાપુતારાથી 14 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં નોંધાયું હતું.
સાપુતારા નજીક ભૂકંપનો બીજો આંચકો નોંધાયો
વહેલી સવારે પણ સાપુતારા નજીક ભૂકંપનો બીજો આંચકો નોંધાયો હતો. રવિવારે સવારે 5:33 વાગ્યે ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો હતો, જેની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 2.9 નોંધાઈ હતી. સિસ્મોલોજી વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સવારના આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ જમીનથી 6.7 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ સાપુતારાથી 14 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમે મહારાષ્ટ્ર સરહદના વિસ્તારમાં સ્થિત હતું.
લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા
અલગ-અલગ સમયે અનુભવાયેલા આ આંચકાઓને કારણે લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે આ ભૂકંપના કારણે કોઈ જાનમાલના નુકસાનના અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા નથી.