Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સુરતના યુવાનનો ક્રાંતિકારી આવિષ્કાર: 'ECO ભારત' સ્માર્ટ QR કોડ અકસ્માત સમયે બનશે જીવનરક્ષક

Surat News: સુરતના યુવાનનું અનોખું આવિષ્કાર. ECO ભારત નામનું સ્માર્ટ ક્યુઆર કોડ બનાવવામાં આવ્યું. ઇકો એટલે ઇમર્જન્સી કોલ ઓપરેટર. આ ક્યુઆર કોડ જે તે વ્યક્તિની કાર અથવા તો પોતાના વાહન ઉપર લગાડવાનું હોય છે. જો કોઈ વ્યક્તિનું એકસીડન્ટ થઈ જાય તો કાર  ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરવાનો રહેશે. કયુંઆર કોર્ડ સ્કેન કરવાથી નજીકમાં રહેલી એમ્બ્યુલન્સ, પોલીસ સ્ટેશન અને પરિવારને કોઈ પણ વ્યક્તિને કોલ કરી શકાશે

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:56 AM IST

Trending Photos

સુરતના યુવાનનો ક્રાંતિકારી આવિષ્કાર: 'ECO ભારત' સ્માર્ટ QR કોડ અકસ્માત સમયે બનશે જીવનરક્ષક

Surat News: કહેવાય છે કે 'જરૂરિયાત એ જ સંશોધનની જનની છે'. માર્ગ અકસ્માતના વધતા કિસ્સાઓ અને સમયસર મદદ ન મળવાને કારણે થતા મોતના આંકડાને જોતા, સુરતના એક તેજસ્વી યુવાને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી એક અનોખો ઉકેલ શોધ્યો છે. તેમણે 'ECO ભારત' (Emergency Call Operator) નામનો એક સ્માર્ટ QR કોડ વિકસાવ્યો છે, જે રસ્તા પર મુસાફરી કરતા લાખો લોકો માટે સુરક્ષા કવચ સમાન સાબિત થઈ રહ્યો છે.

શું છે 'ECO ભારત' સ્માર્ટ QR કોડ?
આ એક ડિજિટલ સ્ટીકર છે જે વાહનચાલકોએ પોતાની કાર કે ટુ-વ્હીલર પર લગાવવાનું હોય છે. જો કોઈ વ્યક્તિનો અકસ્માત થાય, તો રસ્તા પરથી પસાર થતી કોઈપણ વ્યક્તિ માત્ર આ QR કોડ સ્કેન કરીને ઇજાગ્રસ્તના પરિવાર અને ઇમર્જન્સી સેવાઓને જાણ કરી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ સ્માર્ટ QR કોડની મુખ્ય વિશેષતાઓ
QR કોડ સ્કેન કરતાની સાથે જ માત્ર 30 સેકન્ડમાં તે એક્ટિવ થઈ જાય છે. સ્કેન કરવાથી ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિનું નામ, બ્લડ ગ્રુપ, ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી નંબર અને ઇમર્જન્સી કોન્ટેક્ટ નંબર તરત જ જાણી શકાય છે. આના દ્વારા નજીકની એમ્બ્યુલન્સ, પોલીસ સ્ટેશન અને પરિવારજનોને તાત્કાલિક કોલ કરી શકાય છે. આ સિસ્ટમની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે કોલ કરનાર અને કોલ લેનાર એકબીજાનો મોબાઈલ નંબર જોઈ શકતા નથી. ડેટા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે. જો એકવાર કોલ ન ઉઠાવવામાં આવે, તો વારંવાર સ્કેન કરવાની જરૂર નથી. આગામી 30 મિનિટ સુધી તે નંબર પર ઓટોમેટિક કોલ કરવાની સુવિધા મળે છે.

માત્ર મદદ જ નહીં, અકસ્માતથી બચાવશે પણ ખરા!
આ સ્માર્ટ સિસ્ટમ માત્ર અકસ્માત પછી જ નહીં, પરંતુ અકસ્માત પહેલા પણ ચેતવણી આપે છે. વાહનચાલકને રસ્તામાં આવતા ખતરનાક 'બ્લેક સ્પોટ' કે 'બ્લાઈન્ડ સ્પોટ' વિશે 3 કિ.મી પહેલા જ જાણકારી મળી જાય છે. જો ચાલુ ગાડીએ (40ની સ્પીડ પર) અચાનક ગાડી બંધ થઈ જાય, તો મોબાઈલ પર એક પોપ-અપ આવશે. જો તેને બંધ કરવામાં ન આવે, તો સિસ્ટમ સમજી જશે કે ચાલક મુશ્કેલીમાં છે અને આપેલા નંબર પર તુરંત કોલ લગાવી દેશે.

શા માટે આ સિસ્ટમ અનિવાર્ય છે?
ભારતમાં માર્ગ અકસ્માતના આંકડા અત્યંત ડરામણા છે. દેશમાં પ્રતિદિન 474 લોકો અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવે છે. દર 3 મિનિટે એક વ્યક્તિનું માર્ગ અકસ્માતને કારણે મોત થાય છે. આવા સમયે 'ECO ભારત' જેવી સિસ્ટમ 'ગોલ્ડન અવર' (અકસ્માત પછીની પ્રથમ કલાક) માં મદદ પહોંચાડવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે.

ખિસ્સાને પરવડે તેવી કિંમત અને વ્યાપક સ્વીકૃતિ
આ સ્માર્ટ QR કોડ 5 વર્ષની વેલિડિટી સાથે અત્યંત નજીવા દરે ઉપલબ્ધ છે. ટુ-વ્હીલર માટે માત્ર ₹99 (5 વર્ષ માટે) અને ફોર-વ્હીલર માટે માત્ર ₹199 (5 વર્ષ માટે) રૂપિયા રાખવામાં આવ્યા છે. હાલમાં આ સેવા દેશના 26 રાજ્યોમાં કાર્યરત છે. પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં તેનો વ્યાપક ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. 

નોંધનીય છે કે પંજાબ અને હરિયાણાના ચીફ જસ્ટિસે પણ પોતાની કાર પર આ QR કોડ લગાવીને સુરતના આ યુવાનના પ્રયાસને બિરદાવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં 2 લાખથી વધુ લોકો આ સુરક્ષા કવચનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewssuratEco BharatEco Bharat initiativesurat newslifesavercountry

Trending news