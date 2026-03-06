સુરેન્દ્રનગર જમીન કૌભાંડના મોટા રાઝ ખૂલ્યા : જમીન NA કરવા રીતસરનો ભાવ બોલાતો, આ રીતે કૌભાંડની રકમ વહેંચાતી!
Surendranagar Land NA Scam News : સુરેન્દ્રનગરના સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા કરાયેલા 1500 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં ઈડીએ 182 પાનાની ચાર્જશીટ કોર્ટમાં રજૂ કરી છે. જેમાં અરજીઓ રોકીને કેવી રીતે જમીન કૌભાંડ આચરાતું તે વિશે ઉલ્લેખ કરાયો છે
Surendranagar News : કરોડો રૂપિયાના સુરેન્દ્રનગર જમીન કૌભાંડમાં EDએ 182 પાનાની ચાર્જશીટ રજૂ કરી છે. કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરતા અનેક મોટા ખુલાસા થયા છે. જેમાં ઈડીએ જમીન NA કરી આપવાના નામે સુનિયોજીત કૌભાંડ હોવાનું જણાવ્યુ છે. સાથે જ કટકીની રકમ કોને, કેટલા ભાગમાં વહેંચાતી હતી તેની પણ માહિતી ચાર્જશીટમાં રજૂ કરી છે.
સુરેન્દ્રનગર જમીન NA કૌભાંડ એક સુવ્યવસ્થિત સિસ્ટમેટિક કૌભાંડ - ED
ED એ સુરેન્દ્રનગર જમીન કૌભાડમાં કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી છે. ઈડીએ જમીન NA કરી આપવાના નામે રૂપિયા પડાવવાનું સુનિયોજિત કૌભાંડ ગણાવ્યં છે. આ જમીન કૌભાંડમાં તત્કાલીન કલેક્ટર ડૉ. રાજેન્દ્ર પટેલ, કલેક્ટરના પીએ જયરાજસિંહ ઝાલા, નિવાસી અધિક કલેક્ટર રાજેન્દ્ર ઓઝા, મામલતદાર મયુર દવે, NA શાખાના નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી અને NA શાખાના કારકુન મયુરસિંહ ગોહિલ સામેલ છે.
કોને કેટલા ભાગમાં રકમ વહેંચાતી?
સુરેન્દ્રનગરમાં જમીન એનએ કરવામાં રીતસરનો ભાવ બોલાતો હતો. જેના બાદ જિલ્લા કલેક્ટર 50%, નિવાસી અધિક કલેક્ટર 25%, મામલતદાર 10%, નાયબ મામલતદાર 10% અને ક્લાર્કના 5% રકમની વહેંચણી થતી હતી.
પૈસા માટે અરજીઓ રોકી દેવામાં આવતી
ચાર્જશીટમાં ઈડીએ એ પણ માહિતી આપી કે, આ તમામ કૌભાંડીઓ જમીનન અરજીઓ ઝડપથી આગળ વધારવા માટે તમામનું સુવ્યવસ્થિત આયોજન બનાવ્યું હતું. અરજદાર પાસેથી રૂપિયા ના મળે તો અરજીઓ વિલંબિત કરવી અને કામગીરીને લટકાવી રાખવા માટે પણ થતું ટીમવર્ક સાથે આયોજન કરવામાં આવતું હતું. અરજી નકારવા માટે વિવિધ કારણો અપાતા હતા. કાયદાની આંટીઘૂંટી જેમ કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, માલિકી સહિતના વાંધાઓ ઉઠાવીને અરજીઓ નકારી કાઢવામાં આવતી.
કેવું હતું કૌભાંડીઓનું નેટવર્ક
મયુરસિંહ ગોહિલ ચંદ્રસિંહ મોરી તેમજ જયરાજસિંહ ઝાલા તમામ હિસાબને લગતી વિગતો જાળવી રાખતા. હિસાબ અધિકારીઓ વેચ્યુ વ્હોટ્સએપ દ્વારા અને પ્રિન્ટઆઉટ સ્વરૂપે આપવામાં આવ્યું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. ઓફિસનો સમય પૂર્ણ થયા બાદ રોકડ રકમનો વ્યવહાર અધિકારીઓને સોંપવામાં આવતો હતો. ચંદ્રસિંહ મોરીના નિવાસસ્થાનેથી વ્યહારનો હિસાબ, ડિજિટલ રેકોર્ડ્ઝ સહિતની સામગ્રી જપ્ત કરાઇ હતી. તપાસમાં 5/12/2024 થી 25/11/2025 દરમિયાન જમા થયેલી લાંચની રકમ 9.70 કરોડથી વધુ છે.
1500 કરોડનું જમીન કૌભાંડ
1500 કરોડથી વધુની જમીન એનએ કરવામાં સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીની ઇડીએ પહેલાથી જ અટકાયત કરી છે. આ સાથે જ તત્કાલીન સિટી મામલતદાર મયુરભાઇ દવે, કલેક્ટરના પીએ જયરાજસિંહ અને ક્લાર્ક મયુરસિંહની સંડોવણી હોવાને કારણે તેમની સામે પણ ગુનો દાખલ કરાયો છે.
