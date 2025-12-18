ગૃહિણીઓ માટે માઠા સમાચાર! સિંગતેલના ભાવમાં તેજીનો તરખાટ તો કપાસિયામાં મોટો ઘટાડો
Edible Oil Price: રાજકોટ માં ખાદ્ય તેલના ભાવમાં જોવા મળી વધ-ઘટ. સીંગતેલના ભાવમાં વધારો જ્યારે કપાસિયામાં થયો ઘટાડો. સીંગતેલના ભાવમાં 15 રૂપિયાનો વધારો થતા ડબ્બાનો ભાવ 2525 થી 2605 રૂપિયાએ પહોંચ્યો. કપાસીયા તેલના ભાવમાં 30 રૂપિયાનો ઘટાડો થતાં ડબ્બાનો ભાવ 2160-2210 રૂપિયાએ પહોંચ્યો. સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળી ની મોટા પ્રમાણમાં ખરીદી ને લીધે ઓપન યાર્ડમાં મગફળીના ભાવમાં વધારો.
Edible Oil Price: રાજકોટના ખાદ્ય તેલ બજારમાં હાલ મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ સામાન્ય જનતા માટે વપરાતા કપાસિયા તેલના ભાવમાં રાહત મળી છે, તો બીજી તરફ સીંગતેલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. છેલ્લા થોડા દિવસોમાં સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં વિપરીત ફેરફારો નોંધાયા છે.
સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના લેટેસ્ટ ભાવ
બજારમાં જોવા મળેલી વધ-ઘટના મુખ્ય આંકડાઓ નીચે મુજબ છે. સીંગતેલના ભાવમાં 15 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે. આ વધારા સાથે હવે સીંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 2525 રૂપિયાથી વધીને 2605 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. જ્યારે કપાસિયા તેલના ભાવમાં 30 રૂપિયાનો ઘટાડો થતા ગૃહિણીઓને થોડી રાહત મળી છે. હવે કપાસિયા તેલના ડબ્બાનો ભાવ 2160 થી 2210 રૂપિયા ની સપાટીએ પહોંચ્યો છે.
સીંગતેલના ભાવ વધવા પાછળના મુખ્ય કારણો
સીંગતેલના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા વધારા માટે મુખ્યત્વે ત્રણ કારણો જવાબદાર માનવામાં આવે છે, જેમાં સરકાર દ્વારા હાલ મોટા પ્રમાણમાં મગફળીની ખરીદી ટેકાના ભાવે (MSP) કરવામાં આવી રહી છે. જેને કારણે ઓપન માર્કેટમાં મગફળીની આવક પર અસર પડી છે અને યાર્ડમાં મગફળીના ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.
ચાલુ વર્ષે પડેલા કમોસમી વરસાદને કારણે મગફળીના પાકને નુકસાન થયું છે. જેના પરિણામે બજારમાં 'સારી ક્વોલિટી'ની મગફળીની અછત વર્તાઈ રહી છે. ઓપન યાર્ડમાં સારી ગુણવત્તાવાળી મગફળીના ઊંચા ભાવ બોલાઈ રહ્યા હોવાથી સીંગતેલના ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થયો છે, જેની સીધી અસર ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે.
આગામી સમયની શક્યતાઓ
મગફળીની મર્યાદિત આવક અને તહેવારો કે લગ્નસરાની સિઝનને જોતા આગામી દિવસોમાં પણ સીંગતેલ અને મગફળીના ભાવમાં હજુ વધુ તેજી જોવા મળી શકે છે. જો મગફળીની આવક માર્કેટ યાર્ડમાં નહીં વધે, તો સામાન્ય મધ્યમ વર્ગ માટે સીંગતેલનો ડબ્બો વધુ મોંઘો બની શકે છે.
