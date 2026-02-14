Prev
શિક્ષકોની કૂતરાની ગણતરીની સરકારની સ્પષ્ટતામાં મોટું કન્ફ્યૂઝન : સર્વેની કામગીરી એટલે શું? શ્વાનને કેટલા પગ, કેટલી પૂંછડી છે એ ગણવું?

Education Department Clarification On Dogs Conuting : શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા અખબારોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા અહેવાલોનો સત્તાવાર રદિયો. શિક્ષણ વિભાગે શિક્ષકો પાસે કૂતરા ગણાવવાની વાત પાયાવિહોણીને શું કહ્યું, જાણો
 

Feb 14, 2026, 11:47 AM IST

શિક્ષકોની કૂતરાની ગણતરીની સરકારની સ્પષ્ટતામાં મોટું કન્ફ્યૂઝન : સર્વેની કામગીરી એટલે શું? શ્વાનને કેટલા પગ, કેટલી પૂંછડી છે એ ગણવું?

Gandhinagar News ; શિક્ષકોની કૂતરા ગણવાની કામગીરીનો વિરોધ થતા આખરે શિક્ષણ વિભાગને સ્પષ્ટતા કરવી પડી છે. પરંતું શિક્ષણ વિભાગની સ્પષ્ટતામાં પણ મોટું કન્ફ્યૂઝન છે. કારણ કે, શિક્ષકોને કૂતરા અંગે શું સરવે કરવાનો તેનો કોઈ ખુલાસો કરાયો છે. ત્યારે આ અંગે પાટણના ધારાસભ્ય ડો.કિરીટ પટેલે સરકારની આ સ્પષ્ટતા પર ખુલાસો કર્યો છે. 

સમાચારો સત્યથી વેગળા છે - શિક્ષણ વિભાગ 
શિક્ષણ વિભાગે પરિપત્ર જાહેર કરીને કહ્યું કે, રાજ્યના વિવિધ વર્તમાનપત્રો અને ઈલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં પ્રસિદ્ધ થયેલા સમાચાર, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે “સરકાર હવે શિક્ષકો પાસે રખડતાં કૂતરાં પણ ગણાવશે”. જે અનુસંધાને કમિશનર શાળાઓની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, આ સમાચારો તદ્દન સત્યથી વેગળા અને પાયાવિહોણા છે.

શિક્ષણ વિભાગની સ્પષ્ટતા
શિક્ષણ વિભાગની યાદીમાં જણાવ્યા અનુસાર, સુપ્રીમ કોર્ટના તા. ૦૭/૧૧/૨૦૨૫ના Suo Moto Writ Petition (CIVIL) No: 5/2025 આદેશ મુજબ, તમામ સાર્વજનિક સંસ્થાઓ અને કેમ્પસમાં શ્વાનોની સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા અંગે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. જેથી ગુજરાત પ્રાણી કલ્યાણ બોર્ડ, ગાંધીનગરના તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૬ના પત્રથી સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશોનું અસરકારક અમલીકરણ સુનિશ્ચિત કરવાના હેતુસર શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, હોસ્પિટલો, બસ સ્ટેશન અને અન્ય જાહેર કચેરીઓના કેમ્પસમાં રખડતા શ્વાનોનો સર્વે કરવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત શિક્ષણ વિભાગના તા. ૧૧/૦૨/૨૦૨૬ના પત્ર મુજબ કમિશનર શાળાઓની કચેરીના તાબા હેઠળની તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, કચેરીઓ, કેમ્પસ વગેરે વિસ્તારોમાં આદેશ મુજબની કામગીરી કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે. જેમાં આ કામગીરી માધ્યમિક કે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકો કે અન્ય કર્મચારીઓએ કરવાની રહેશે એવો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.

આમ, રાજ્યની તમામ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને કર્મચારીઓની સલામતી અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી અને સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ગુજરાત પ્રાણી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા શિક્ષણ વિભાગને આ બાબતે સૂચના મળતા, અત્રેની કચેરીએ જાહેરહિતમાં જરૂરી સૂચનાઓ પ્રસિદ્ધ કરી છે. ઉક્ત તમામ બાબતો ધ્યાને લેતા ગુજરાત રાજ્યના જુદા જુદા વર્તમાનપત્રોની આવૃતિમાં આ અંગે પ્રસિધ્ધ થયેલ સમાચાર સત્યથી વેગળા છે, તેમ શિક્ષણ વિભાગની યાદીમાં જણાવાયું છે.

સર્વેની કામગીરી એટલે શું - કિરીટ પટેલ
તો શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શ્વાન ગણતરી મામલે ખુલાસા અંગે ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે પ્રહાર કર્યા છે. તેઓએ પૂછ્યું કે, સર્વેની કામગીરી એટલે શું. શ્વાનને કેટલા પગ છે કેટલી પૂંછડી છે એ કે પછી બીજુ કંઈ. આ અંગે શિક્ષણ વિભાગે સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ. 

પાટણ ધારાસભ્ય ડો. કિરીટ પટેલે શિક્ષણ મંત્રીને લખ્યો પત્ર 
ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે શિક્ષણ મંત્રી ડૉ. પ્રધુમન વાજાને પત્રમાં શિક્ષકોને શ્વાન ગણતરી જેવી બિન-શૈક્ષણિક કામગીરીમાંથી મુક્તિ આપવા અંગે રજૂઆત કરી. ગુજરાતના પ્રાથમિક શિક્ષકોને હવે 'શ્વાન ગણતરી જેવી બિન-શૈક્ષણિક કામગીરી સોંપવામાંથી મુક્તિની રજુઆત કરાઈ. જો શિક્ષકો શેરીઓમાં કૂતરા ગણવા જશે, તો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના બાળકોને ભણાવશે કોણ તેવો સવાલ ઉઠાવ્યા. તેઓએ કહ્યું કે, અત્યારે તો સ્થિતિ એવી છે કે શિક્ષકો પાસે BLO, આધાર ડાયસ અને મધ્યાહન ભોજન જેવી 60 થી વધુ કામગીરીઓનું ભારણ છે. ​શિક્ષણને બચાવવા માટે અને શિક્ષકોનું સન્માન જાળવવા માટે શું આ નિર્ણય પાછો ખેંચવો ન જોઈએ તેવો સવાલ કર્યો. લોકશાહીમાં શિક્ષણએ પાયો છે, અને જો પાયો જ નબળો પડશે તો રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કેવી રીતે થશે? ​શિક્ષકોને તાત્કાલિક અસરથી બિન-શૈક્ષણિક કામગીરીમાંથી મુક્તિ આપવા રજુઆત પણ કરી. 

કમિશનર કચેરી સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા વાંચ્યા વિના 'પોસ્ટમેન'ની જેમ લેટર ફોરવર્ડ કરે છે
તો બીજી તરફ, શિક્ષકોને શ્વાન ગણતરીની કામગીરી સોંપવા મુદ્દે શિક્ષણ વિભાગ અને શાળા સંચાલક મંડળ વચ્ચે જંગ છેડાયો છે. શિક્ષણ વિભાગના ખુલાસા સામે ગુજરાત રાજ્ય શાળા સંચાલક મંડળના પ્રમુખ ભાસ્કર પટેલે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. ભાસ્કર પટેલે આક્ષેપ કર્યો કે કમિશનર કચેરી સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા વાંચ્યા વિના 'પોસ્ટમેન'ની જેમ લેટર ફોરવર્ડ કરે છે. DEO કચેરી દ્વારા પણ કોઈ પણ વિચારણા કર્યા વગર સીધો જ આદેશ શાળાઓને મોકલી દેવાતા રોષ જોવા મળ્યો. સંચાલક મંડળના જણાવ્યા મુજબ, સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે મ્યુનિસિપાલિટીએ જ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ગણતરી કરવી. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા અપાયેલા 'સર્વે'ના તર્ક સામે મંડળે સ્પષ્ટ કર્યું કે સર્વેનો અર્થ જ ગણતરી થાય છે.

