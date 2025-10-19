દિવાળી પહેલા 200 સરકારી કર્મચારીઓને છુટા કરવાની નોટિસ મોકલાઈ, તહેવાર બગડ્યો
Notice To Professor : સરકારી એડહોક પ્રોફેસરોની દિવાળી બગડી: સરકારી ઇજનેરી કોલેજ અને પોલીટેકનિક કોલેજના 200 કરતા વધુ પ્રોફેસરને છૂટા કરવા નોટિસ
Government Jobs : દિવાળીનો પર્વ સૌ માટે ખુશીની ઘડી લઈને આવે છે. પરંતું રાજ્યભરના 200 જેટલા એડહોક અધ્યાપકો માટે આ દિવાળી દુખના સમાચાર લઈને આવી છે. કારણ કે, રાજ્યમાં કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ અને એડહોક આધારિત પ્રોફેસર્સને દિવાળીના સમયે છૂટા કરી દેવાયા પ્રોફેસરોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
એક તરફ અત્યારે દિવાળીના સમયમાં લોકો પરિવાર સાથે ખુશીઓની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. ત્યાં બીજી તરફ આ પ્રોફેસર અને લેક્ચરરના પરિવારમાં ચિંતા ઊભી થઈ છે અને દિવાળીઓની ખુશી દુઃખની લાગણીમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. અમદાવાદમાં સરકારી એડ હોક અધ્યાપકોની દિવાળી બગડી છે. અંદાજિત 200 જેટલા અધ્યાપકોને છૂટા કરવાનો આદેશ કરાયો છે.
અધ્યાપકોને ટેકનિ શિક્ષણ વિભાગે શો કોઝ નોટિસ આપી છે. શિક્ષણ વિભાગ પ્રોફેસર ઓફ પ્રેક્ટિસને આધારે હવે નવી ભરતી કરશે. 30 થી વધુ વર્ષથી નોકરી કરતા 200 જેટલા પ્રોફેસરોને છુટા કરવાન આદેશ આવતા તેમની દિવાળી બગડી છે. પ્રોફેસર ઓફ પ્રેક્ટિસ પણ કરાર આધારિત છે, ત્યારે વર્ષો જૂના અધ્યાપકોને કેમ કાઢી મૂકવામાં આવી રહ્યા છે. અનેક અધ્યાપકો 15થી 20 વર્ષથી ડિગ્રી અને ડિપ્લોમા કોલેજમાં ફરજ બજાવે છે.
એડહોક પર નોકરી કરનારા પ્રોફેસરો વિશે
સરકારી ઇજનેરી અને પોલિટેકનિક કોલેજમાં 1998થી એડહોક આધારિત અને 2008થી કરાર આધારિત પ્રોફેસર અને લેક્ચરરની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ પ્રોફેસર અને લેક્ચરર અત્યારે જે કાયમી પ્રોફેસર છે તેના જેટલું જ કામ કરી રહ્યા છે. અમુક છેલ્લા 30થી વર્ષ કરતા વધુ સમયથી નોકરી કરી રહ્યા છે.
17 વર્ષથી પ્રોફેસર ભાવસાર કહે છે કે, નોટિસમાં જેટલા પણ એડહોક કરાર આધારિત કામ કરે છે તેમને નોટિસ ગઈ છે. એડહોકને રિપ્લેસ કરીને ભરતી કરતા, તેના કરતા જુના પ્રાધ્યાપકોનો લાભ લઈને તેમની સાથે કામ ન કરાય. અમે અમારી એજ ક્રાઈટેરિયા ગુમાવી ચૂક્યા છીએ, અમે પ્રાઈવેટમાં જઈ શકીએ એમ નથી. તેથી અમારા માટે સરકાર પોઝિટિવ વલણ દાખવે તેવી અમારી રજૂઆત છે.
