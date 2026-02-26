Prev
નવી છૂટછાટો સાથે હવે ગુજરાતની સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી થશે, શિક્ષણ વિભાગનો પરિપત્ર

Teachers Recruitment In Government Schools : ગાંધીનગરથી સરકારી શાળાઓમાં ભરતીનો આદેશ છૂટ્યો છે. શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટને પગલે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નવો નિર્ણય લેવાયો છે. જે મુજબ, યોગ્ય લાયકાતવાળા ઉમેદવાર ન મળે તો લાયકાતમાં છુટ આપીને ભરતી કરવાનો પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. તેથી હવે ગુજરાતમાં નવી નોકરીઓના દ્વાર ખૂલશે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:08 PM IST

Gujarat Government Jobs : ગુજરાતી માધ્યમ સિવાયની શાળાઓમાં સ્થાનિક કક્ષાએથી યોગ્ય ઉમેદવારની ભરતી કરવાની છૂટ ગુજરાત સરકારે આપી છે. ગુજરાતી માધ્યમ સિવાયની શાળાઓમાં જરૂરી લાયકાત વાળા ઉમેદવાર ન મળે તો લાયકાતમાં છૂટછાટ આપીને ભરતી કરી શકાશે તેવો પરિપત્ર શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયો છે. જેથી હવે ગુજરાતની શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી થઈ શકશે.  

રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે કરેલા પરિપત્ર મુજબ, ધોરણ 1 થી 5 માં એચએસસી અને પીટીસી વાળા ઉમેદવારની પસંદગી થઈ શકે છે. જ્યારે ધોરણ 6 થી 8 માં સ્નાતક કે તાલીમી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની નિમણૂંક કરી શકાય છે. આ નિમણૂંક 11 માસના કરાર આધારે કરવામાં આવશે. યોગ્ય શૈક્ષણિક લાયકાતવાળા શિક્ષક મળે આ કરાર આધારિત શિક્ષકોને છૂટા કરવાના રહેશે. 

લાયકાત વાળા શિક્ષક લાંબી રજા પર ગયા હોય તો પણ કરાર આધારે ભરતી કરાશે. હવે સ્થાનિક કક્ષાએ ભરતી કરવામાં આવશે. ગુજરાતી માધ્યમ સિવાયની શાળાઓ માટે જ આ છૂટછાટ અપાય છે. આવા કરાર આધારિત શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયા માટે શિક્ષણ વિભાગે ગાઈડલાઈન પણ જાહેર કરી છે. રૂપિયા 21000 ના ઉચક પગારે આ શિક્ષકોની ભરતી થશે. 

શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા પરિપત્રમાં જણાવાયું કે...

  1. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની સૂચના મળ્યેથી અન્ય માધ્યમ(ગુજરાતી માધ્યમ સિવાયની)ની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓની સંબંધિત શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ દ્વારા શાળામાં ધો-૧ થી ૫ અને ધો-૬ થી ૮ માં ખાલી જગ્યા પર સ્થાનિક કક્ષાએથી ઉમેદવારને કરાર આધારિત નિમણૂક આપવા ધો-૧ થી ૫ અને ધો-૬ થી ૮ માટે અરજીઓ મંગાવવાની રહેશે.
  2. આ અરજીઓ આવ્યેથી ધો-૧ થી ૫ માટે પીટીસી માં મેળવેલ ગુણના આધારે મેરીટ યાદી બનાવી તેમજ ધો-૬ થી ૮ માટે બી.એડ માં મેળવેલ ગુણના આધારે મેરીટ યાદી બનાવવાની રહેશે.
  3. મેરીટ યાદી મુજબ ઉમેદ્વારની પસંદગી થયેથી જ્ઞાન સહાયક યોજના અંતર્ગત જ્ઞાન સહાયકને કરાર આધારિત નિમણૂક માટેની બોલીઓ અને શરતો છે તે મુજબ જ આવા ઉમેદવારોને ૧૧ માસના કરાર(વેકેશનના સમયગાળા સિવાય)થી શાળામાં નિમણૂક આપવાની રહેશે.
  4. અન્ય માધ્યમ (ગુજરાતી માધ્યમ સિવાયની) ની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં સ્થાનિક કક્ષાએથી નિમણૂક આપવામાં આવેલ ઉમદેવારોને જ્ઞાન સહાયક યોજના મુજબ રૂા. ૨૧,૦૦૦/-ઉચ્ચક માનદવેતન ચુકવવાનુ રહેશે.
  5. આ જગ્યા પર શાળા કક્ષાએ નિયમિત શિક્ષકોની ભરતી થતાં, અથવા પ્રસુતિની રજા કે લાંબી લાંબી રજા પર ગયેલ શિક્ષક્ પાછા ફરે, અથવા બદલીથી કોઈ શિક્ષક હાજર થયેથી; કે ઑગયાર માસ માટે, બે માંથી જે વહેલું હોય તેટલા સમય માટે ઉચ્ચક માનદવેતન મળવાપાત્ર થશે. એટલે કે ૧૧ માસની મુદત પહેલા કોઈ નિયમિત શિક્ષક હાજર થાય તો સ્થાનિક કક્ષાએ નિમણૂક આપેલ આવા ઉમેદવારને ૧૧ માસની મુદત પહેલા છૂટા ક૨વાના રહેશે અને તેમણે બજાવેલ ફરજનો સમય માટેનું જ માનદ વેતન ચુકવવાનું રહેશે.
  6. સ્થાનિક કક્ષાએથી નિમણૂક આપવામાં આવેલ કરાર આધારિત ઉમેદવારને માનદ વેતનની ચુકવણી થાય તે અંગેની તકેદારી સબંધિત અધિકારીએ રાખવાની રહેશે. તેમજ તેમાં ચૂક થવાને કારણે ભવિષ્યમાં કોઇ વહીવટી, નાણાંકીય કે કાયદાકીય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે તો તે અંગેની સંઘળી જવાબદારી સબંધિત અધિકારીની રહેશે.
  7. ૧૧ માસના કરારની અવધિ પૂર્ણ થયેથી સ્થાનિક કક્ષાએથી નિમણૂક આપેલ હોય તેવા કોઇ પણ ઉમેદવારને કામગીરી પર ચાલુ રાખવાના રહેશે નહી.
  8. અન્ય માધ્યમની શાળાઓમાં સ્થાનિક કક્ષાએથી આપવામાં આવેલ કરાર આધારિત નિમણૂક અન્વયે કરાર આધારિત ઉમેદવારને ચુકવવાના થતાં માનદવેતન માટે આ સાથે સામેલ ગ્રાન્ટ માંગણી પત્રક આ કૂચેરીને પ્લાન શાખાને રજુ કરવાનું રહેશે. પ્લાન શાખાએ જિલ્લા/નગરની માંગણી મુજબ સંબંધિત જિલ્લા/નગરને ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવાની રહેશે. કરાર આધારિત સાધારિત નિમણૂંક આપેલ ઉમેદવારોની સંખ્યામાં વધારો કે ઘટાડો થાય તો તે અંગેની જાણ અત્રેની કચેરીને કરી તદઅનુસારની માંગણી કરવાની રહેશે. વિગતોના અભાવે ગ્રાન્ટ ફાળવણી બાબતે કોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે તો તેની સઘળી જવાબદારી સંબંધિત અધિકારીની રહેશે. 
  9. પર મુજબની સુચનાઓનો ચૂસ્તપણે અમલ કરી રાજ્યની અન્ય માધ્યમ(ગુજરાતી માધ્યમ સિવાયની)ની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રાથમિક શાળાઓમાં મંજુર મહેકમ સામે ખાલી જગ્યા પર સ્થાનિક કક્ષાએથી કરાર આધારિત નિમણૂક આપવાની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે. સ્થાનિક કક્ષાએથી અન્ય માધ્યમ (ગુજરાતી માધ્યમ સિવાયની) ની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં આપવાની થતી નિમણૂક શાળાના મંજુર મહેકમથી વધે નહી તેની ખાસ તકેદારી રાખવાની રહેશે અન્યથા વધારાની નિમણૂંક અન્વયે કોઈ નાણાંકીય કે વહીવટી પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થશે તો તે અંગેની સઘળી જવાબદારી સંબંધિત અધિકારીની રહેશે. 

