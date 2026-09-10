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ગુજરાત વિધાનસભામાં શિક્ષણ સુધારા વિધેયક પાસ, જાણો શું બદલાશે?

Gujarat Education System New Rules: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972માં સુધારા વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્યું છે. નવા સુધારાથી ગ્રાન્ટેડ અને નોન-ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ થશે અને શાળાઓની કામગીરીમાં પારદર્શિતા તથા જવાબદારી વધશે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 10, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:53 PM IST
ગુજરાત વિધાનસભામાં શિક્ષણ સુધારા વિધેયક પાસ, જાણો શું બદલાશે?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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