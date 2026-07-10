/ગુજરાતના શિક્ષણ જગતને શરમાવે તેવી ઘટના! 500 રૂપિયા આપી શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને દારૂ લેવા મોકલ્યો, આખરે શિક્ષક સસ્પેન્ડ

Gir Somnath News: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાની ખાપટ પ્રાથમિક શાળામાંથી એક અત્યંત ગંભીર અને શિક્ષણ જગતને શરમમાં મૂકે તેવી ઘટના સામે આવી છે. શાળાના એક શિક્ષક દ્વારા ધોરણ-7માં અભ્યાસ કરતા સગીર વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવવામાં આવ્યો હોવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવતા શિક્ષણ વિભાગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ મામલે પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ કડક પગલાં લેતા સંબંધિત શિક્ષકને તાત્કાલિક અસરથી ફરજમુક્ત (સસ્પેન્ડ) કરી દીધા છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી દ્વારા મોટી કાર્યવાહી
મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આરોપી શિક્ષક હરેશ ગોસ્વામીને તાત્કાલિક ધોરણે ફરજમુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. માત્ર ખાતાકીય પગલાં જ નહીં, પરંતુ શિક્ષક સામે પોલીસ કેસ કરવાની પણ તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, શાળામાં ફરજ બજાવતા શિક્ષક હરેશ ગોસ્વામી પર લાંબા સમયથી નશાની હાલતમાં શાળાએ આવવાના આક્ષેપો થતા રહ્યા હતા. આ મામલે આચાર્ય દ્વારા અગાઉ પણ અનેક વખત ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ નક્કર કાર્યવાહી ન થતા શિક્ષકનું મનોબળ વધ્યું હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. પરંતુ આ વખતે તો હદ વટાઈ ગઈ, શિક્ષકે એક સગીર વિદ્યાર્થીને રૂ. 500 આપીને ગામમાંથી દારૂ લાવવા માટે મોકલ્યો હતો.
આચાર્યને આ અંગે શંકા જતાં તેમણે વિદ્યાર્થીને વિશ્વાસમાં લઈને પૂછપરછ કરી હતી. વિદ્યાર્થીએ કબૂલ્યું હતું કે તે અગાઉ પણ અનેક વખત શિક્ષક માટે દારૂ લાવવાનું કામ કરી ચૂક્યો છે. આચાર્યએ અન્ય શિક્ષકોની હાજરીમાં વિદ્યાર્થી પાસેથી મળેલી દારૂની બોટલ અને વધારાના પૈસા કબજે કરી આખા મામલાની લેખિત ફરિયાદ તાલુકા શિક્ષણાધિકારીને કરી હતી. વિદ્યાર્થી પાસેથી મળેલી દારૂની બોટલ તેમજ શિક્ષકે આપેલા રૂ. 500માંથી બચેલા રૂ. 230 કબજે કરીને સીલબંધ કરવામાં આવ્યા હતા અને શાળાના કબાટમાં સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
વિદ્યાર્થીના પરિવારનો ગંભીર આરોપ
વિદ્યાર્થીના પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે શિક્ષકે આ સમગ્ર મામલો કોઈને ન જણાવવા માટે વિદ્યાર્થી પર દબાણ કર્યું હતું. આટલું જ નહીં, ગામમાં ભાવેશ બાંભણિયા નામનો બુટલેગર ખુલ્લેઆમ દારૂ વેચતો હોવાનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. એક ગરીબ પરિવારનો સગીર વિદ્યાર્થી શિક્ષણ મેળવવાને બદલે શિક્ષકની દારૂની લત સંતોષવાનું સાધન બન્યો હોવાથી સ્થાનિક વાલીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.