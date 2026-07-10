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ગુજરાતના શિક્ષણ જગતને શરમાવે તેવી ઘટના! 500 રૂપિયા આપી શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને દારૂ લેવા મોકલ્યો, આખરે શિક્ષક સસ્પેન્ડ

Gir Somnath News: ગીર સોમનાથના ઉના તાલુકાની ખાપટ પ્રાથમિક શાળામાં એક શિક્ષકે ધોરણ-7માં અભ્યાસ કરતા સગીર વિદ્યાર્થીને રૂપિયા આપીને ગામમાંથી દારૂ મંગાવ્યો હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યો હતો. સમગ્ર મામલે શાળાના આચાર્યે તાલુકા શિક્ષણાધિકારીને વિગતવાર લેખિત ફરિયાદ કરી છે, જેના કારણે શિક્ષણ વિભાગમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. ત્યારબાદ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી દ્વારા શિક્ષક વિરુદ્ધ કડક પગલાં લેવાયા છે. શિક્ષક હરેશ ગોસ્વામીને ફરજ મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, એટલું જ નહીં, દારૂ મગાવનાર શિક્ષક સામે પોલીસ કેસ પણ કરાશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 10, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:43 PM IST
ગુજરાતના શિક્ષણ જગતને શરમાવે તેવી ઘટના! 500 રૂપિયા આપી શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને દારૂ લેવા મોકલ્યો, આખરે શિક્ષક સસ્પેન્ડ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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