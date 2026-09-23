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સાબરકાંઠામાં વધુ એક ગમખ્વાર અકસ્માત: અંબાજીથી પરત ફરતા 8 પદયાત્રીઓ ઈજાગ્રસ્ત, અકસ્માતો રોકવા નવી ટ્રાફિક વ્યવસ્થા

Sabarkantha News: ફરી એકવાર ઈડર તાલુકાના મુડેટી પાટીયાથી માલાસા વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 8 પદયાત્રીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. અંબાજીથી પરત ફરી રહેલા પદયાત્રીઓ છકડામાં સવાર હતા. તેઓ માતાના દર્શન કરીને અંબાજીથી પરત દાહોદ-લુણાવાડા તરફ વતન જઈ રહ્યા હતા. ત્યાં ખાનગી કારે છકડાને અડફેટે લેતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. હિંમતનગર-ઇડર રોડની ગંભીર ઘટના બાદ બનાસકાંઠા અને આસપાસની પોલીસ પૂરી રીતે સતર્ક બની છે. ભાદરવી પૂનમના મેળા દરમિયાન આવી કોઈ દુર્ઘટના ફરી ન સર્જાય તે માટે જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 23, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:08 AM IST
સાબરકાંઠામાં વધુ એક ગમખ્વાર અકસ્માત: અંબાજીથી પરત ફરતા 8 પદયાત્રીઓ ઈજાગ્રસ્ત, અકસ્માતો રોકવા નવી ટ્રાફિક વ્યવસ્થા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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