Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સાવધાન! બદલો લેવા આવી રહ્યું છે અલ નીનો: અંબાલાલ અને IMDએ તારીખો સાથે કહ્યું લોકો વરસાદ માટે તરસશે, જાણી લો

સાવધાન! બદલો લેવા આવી રહ્યું છે 'અલ નીનો': અંબાલાલ અને IMDએ તારીખો સાથે કહ્યું લોકો વરસાદ માટે તરસશે, જાણી લો

Ambabal Patel's latest prediction : બહુ ખુશ થઈ જશો નહીં, ભલે સુરત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ધમાકેદાર વરસાદ વરસ્યો અને ભયંકર ખાના ખરાબા સર્જી પણ એ ના ભૂલો કે આ વર્ષ અલનીનોનું છે. હવે અલનીનીનો બદલો લેવા આવી રહ્યું છે. આગામી સમયમાં જોરદાર વરસાદ બાદ લોકો ફરી વરસાદથી તરસે તેવા સંજોગો પેદા થાય તો નવાઈ નહીં, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં જયાં સૌથી ઓછા વરસાદની આગાહી હતી ત્યાં સૌથી વધારે વરસાદ વરસ્યો છે. આજે પણ 18 રાજ્યોમાં વરસાદની આગાહી છે. હવે IMD અને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે અલનીનો આવી રહ્યું છે અને લોકો વરસાદ માટે તરસી જશે. જાણી લો ક્યાં સુધી વરસાદ નહીં વરસે....

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 10, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:39 PM IST
સાવધાન! બદલો લેવા આવી રહ્યું છે 'અલ નીનો': અંબાલાલ અને IMDએ તારીખો સાથે કહ્યું લોકો વરસાદ માટે તરસશે, જાણી લો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતની યશકલગીમાં ઉમેરાયું વધુ એક મોરપીંછ: બાગાયત ક્ષેત્રે કરેલી ઉત્કૃષ્ઠ કામગીરી..
gujarat48 min ago
2
ind vs eng t20 series 202649 min ago
3
Child safety1 hr ago
4
gold1 hr ago
5
Rajkot1 hr ago