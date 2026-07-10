સાવધાન! બદલો લેવા આવી રહ્યું છે 'અલ નીનો': અંબાલાલ અને IMDએ તારીખો સાથે કહ્યું લોકો વરસાદ માટે તરસશે, જાણી લો

El Nino : દેશભરમાં અલનીનોની અસર અને ઓછા વરસાદના અંદાજ વચ્ચે પણ જુલાઈના શરૂઆતના દિવસોમાં દેશભરમાં સારો વરસાદ થયો છે. દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્રથી લઈને બંગાળ સુધીના વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદથી કાળઝાળ ગરમીથી લોકોને રાહત મળી છે, તો બીજી તરફ કેટલાક વિસ્તારોમાં ચોમાસાએ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવીને તબાહી પણ મચાવી હતી. પરંતુ હવે, આશરે 9 દિવસ સુધી ચોમાસાની ધમાકેદાર બેટિંગ અને સારા વરસાદ બાદ 'અલ નીનો' (El Nino) ફરી વાપસી કરી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગ (IMD) ના અંદાજ મુજબ, દેશભરમાં ફરી એકવાર અલ નીનોની સ્થિતિ હાવી થશે, જેને કારણે લોકોએ ફરી વરસાદ માટે ટળવળવું પડી શકે છે.
અંબાલાલે પણ આગાહી કરી છે કે હવે વરસાદ 2 અઠવાડીયા સુધી ખેંચાશે અને 17મી બાદ વરસાદ વરસી શકે છે. બંગાળની ખાડીમાં 13થી 14 જુલાઈના રોજ એક સિસ્ટમ સક્રિય થશે જે 17મી પછી વરસાદમાં ફેરવાઈ શકે છે. આ મહિનાના અંતમાં અને ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદ વરસી શકે છે.
અહેવાલો અનુસાર, પ્રશાંત મહાસાગરમાં સક્રિય અલ નીનો ફરી એકવાર ચોમાસાની ગતિ પર બ્રેક લગાવવા જઈ રહ્યો છે. આ પહેલા જૂન મહિનામાં કેરળમાં દસ્તક આપ્યા બાદ ચોમાસું આશરે ત્રણ અઠવાડિયા સુધી રોકાઈ ગયું હતું, જેના કારણે દેશભરમાં વરસાદની મોટી અછત નોંધાઈ હતી અને લોકો રેકોર્ડતોડ ગરમીથી પરેશાન હતા.
જો કે, જુલાઈની શરૂઆતમાં બંગાળની ખાડી અને મધ્ય ભારત પર બનેલી લો-પ્રેશર (હળવા દબાણ) ની સિસ્ટમોએ ચોમાસાને ફરી એક્ટિવ કર્યું હતું. ત્યારબાદ સતત 9 દિવસ સુધી દેશમાં સરેરાશ કરતાં વધુ વરસાદ નોંધાયો, જેણે વરસાદની ઘટને અમુક અંશે પૂરી કરી હતી. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ ફરી બદલાવા જઈ રહી છે.
બદલો લેશે અલ નીનો
ખરીફ પાક પર ઘેરાતું સંકટ
ચોમાસામાં બ્રેક ખેડૂતોની ચિંતા વધારનારો છે. આગામી દિવસોમાં અલ નીનો વધુ મજબૂત થવાને કારણે ભારતમાં પાકના વાવેતર પર ગંભીર અસર પડી શકે છે, કારણ કે દેશમાં ખરીફ સીઝનની અડધાથી વધુ ખેતી સંપૂર્ણપણે વરસાદ પર નિર્ભર છે.
કૃષિ મંત્રાલયના આંકડા અનુસાર, ડાંગર (ચોખા) સહિતના ખરીફ પાકોના વાવેતરમાં પહેલેથી જ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જૂન મહિના સુધી ખરીફ પાકોના વાવેતરનો કુલ આંકડો ગયા વર્ષની સરખામણીએ ૨૩ ટકા ઓછો છે. ડાંગર ઉપરાંત કઠોળ, તેલીબિયાં, મોટા અનાજ (મોટા ધાન્ય) અને કપાસનું વાવેતર પણ જૂન ૨૦૨૫ની સરખામણીએ ઓછું રહ્યું છે. ગુજરાતમાં પણ આજ સ્થિતિ છે.
ભારત માટે મુશ્કેલી લાવશે 'અલ નીનો'
જુલાઈના પહેલા આઠ-નવ દિવસોમાં દેશમાં સામાન્ય કરતાં ઘણો વધુ વરસાદ થયો હોવા છતાં, તેનો અર્થ એ નથી કે વરસાદની અછતનો ખતરો સંપૂર્ણપણે ટળી ગયો છે. દેશમાં સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી અલ નીનોની અસર હાવી રહે તેવી સંભાવના છે.
અલ નીનો એ પ્રશાંત મહાસાગરમાં સર્જાતી એક આબોહવાકીય ઘટના છે. જેથી મધ્ય અને પૂર્વીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં સમુદ્રની સપાટીના તાપમાનમાં ફેરફાર થવાની સાથે વાતાવરણની સ્થિતિ પણ બદલાય છે. અલ નીનોના કારણે ભારતમાં ચોમાસાનો વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો થાય છે અને વૈશ્વિક તાપમાન વધવાની અસર પણ જોવા મળે છે.
|ચોમાસામાં મોટો બ્રેક :
|જુલાઈની શરૂઆતમાં (પહેલા 8-9 દિવસ) દેશમાં સારો વરસાદ નોંધાયો હતો, પરંતુ હવે બંગાળની ખાડીમાં બનેલું લો-પ્રેશર નબળું પડી ગયું છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, 10 જુલાઈથી 15 જુલાઈ વચ્ચે ઉત્તર, પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારત (જેમાં ગુજરાત પણ સામેલ છે) તેમજ પશ્ચિમ તટીય વિસ્તારોમાં વરસાદમાં લાંબો વિરામ (બ્રેક) આવી શકે છે.
|જુલાઈમાં સરેરાશ કરતાં ઓછો વરસાદ :
|IMDના અંદાજ પ્રમાણે, શરૂઆતી સારા વરસાદ છતાં જુલાઈ મહિનામાં કુલ સરેરાશના માત્ર 94 ટકા જ વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જે સામાન્ય કરતાં ઓછો ગણાય.
|અલ નીનોની વાપસી:
|પ્રશાંત મહાસાગરમાં સક્રિય અલ નીનો ચોમાસાની ગતિ પર બ્રેક લગાવી રહ્યો છે. આ વર્ષે જૂનમાં પણ ચોમાસું મોડું પડ્યું હતું. હવે જુલાઈમાં ફરી અલ નીનોની સ્થિતિ મજબૂત થતાં સપ્ટેમ્બર સુધી તેની અસરો જોવા મળી શકે છે.
|ખરીફ પાક પર સંકટ :
|વરસાદમાં આ લાંબા વિરામના કારણે ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે. ભારતમાં ખરીફ સીઝનની અડધાથી વધુ ખેતી સંપૂર્ણપણે વરસાદ પર નિર્ભર છે. જૂન મહિનાના અંત સુધીના આંકડા મુજબ, ડાંગર (ચોખા), કઠોળ, તેલીબિયાં અને કપાસનું વાવેતર ગયા વર્ષની સરખામણીએ 23 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, અને હવે વરસાદ ખેંચાતા પાકને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ છે.
ગુજરાતમાં કેવી રહેશે સ્થિતિ...
બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ હવે ઉત્તર પ્રદેશ તરફ ફંટાઈને નબળી પડી ગઈ છે. પરિણામે, ગુજરાત પરથી વરસાદી વાદળો ગાયબ થઈ રહ્યા છે. IMDની આગાહી મુજબ, ૧૦ જુલાઈથી ૧૫ જુલાઈ વચ્ચે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ પર લાંબો બ્રેક લાગશે.
૨. ઝોન વાઇઝ આગામી ૭ દિવસની સ્થિતિ
|સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ:
|આ વિસ્તારોમાં હવામાન મુખ્યત્વે સૂકું (Dry Weather) થઈ જશે. આગામી અઠવાડિયા દરમિયાન મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વરસાદની કોઈ ખાસ ચેતવણી નથી, માત્ર છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવા ઝાપટાં પડી શકે છે.
|ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાત:
|અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, આણંદ અને વડોદરા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની સિસ્ટમ સંપૂર્ણ પૂરી થઈ ગઈ છે. અહીં માત્ર વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને એકાદ-બે સ્પેલમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે, પરંતુ કોઈ ભારે વરસાદની શક્યતા નથી.
|દક્ષિણ ગુજરાત:
|વલસાડ, નવસારી, ડાંગ અને તાપી જેવા જિલ્લાઓમાં શરૂઆતના એક-બે દિવસ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેશે, પરંતુ ૧૨-૧૩ જુલાઈથી અહીં પણ વરસાદની તીવ્રતા ઘણી ઓછી થઈ જશે.
પાંચમું સૌથી સૂકું જૂન: ઓછી વરસાદી સિસ્ટમ અને નબળી પ્રગતિને કારણે આ વર્ષનું જૂન તાજેતરના ઇતિહાસમાં પાંચમું સૌથી સૂકું જૂન રહ્યું હતું.
મોડો વરસાદ અને બ્રેક: કેરળમાં ૪ જૂને થોડા મોડા આગમન બાદ ચોમાસું દેશના મધ્ય અને ઉત્તર ભાગોમાં આગળ વધતા અટકી ગયું હતું. પ્રશાંત મહાસાગરમાં સક્રિય 'અલ નીનો' અને ડ્રાય વેસ્ટર્ન પવનો સહિતની પાંચ પ્રતિકૂળ હવામાન પ્રણાલીઓને કારણે જૂનના મધ્ય સુધી વરસાદ ખેંચાયો હતો.
ક્યાં કેટલી અછત: જૂનના મધ્ય સુધીમાં દેશના મધ્ય ભાગમાં (સેન્ટ્રલ ઇન્ડિયા) સૌથી વધુ આશરે ૬૨ ટકા જેટલી વરસાદની ઘટ જોવા મળી હતી. પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં ૪૪ ટકા જ્યારે દક્ષિણ દ્વીપકલ્પમાં ૧૯ ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો.