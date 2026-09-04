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અલ નીનોનો ભયાનક રિપોર્ટ: શું આ વખતે શિયાળામાં ઠંડી જ નહીં પડે? ખેડૂતો માટે આગામી 6 મહિના ભારે!

ગુજરાત સહિત દેશમાં આ વર્ષે ચોમાસાની પેટર્નમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. દેશમાં ઘણી જગ્યાએ સારો વરસાદ પડ્યો તો હજુ અનેક જગ્યાએ વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતમાં પણ કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર સહિત ઘણા જિલ્લાઓમાં ખુબ ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. પરંતુ હવે અલ નીનોના નવા રિપોર્ટે ચોંકાવી દીધા છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 04, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:00 PM IST
અલ નીનોનો ભયાનક રિપોર્ટ: શું આ વખતે શિયાળામાં ઠંડી જ નહીં પડે? ખેડૂતો માટે આગામી 6 મહિના ભારે!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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