/અલ નીનોનો ભયાનક રિપોર્ટ: શું આ વખતે શિયાળામાં ઠંડી જ નહીં પડે? ખેડૂતો માટે આગામી 6 મહિના ભારે!

ગુજરાતમાં ચોમાસું પૂર્ણ થવાની આરે છે, અને વરસાદની ખેંચ જોવા મળી રહી છે, પાક સુકાઈ રહ્યા છે તો જગતનો તાત ચિંતિંત છે...થોડા સમયમાં ઠંડીની સિઝન શરૂ થવાની છે, પરંતુ વિશ્વ હવામાન વિજ્ઞાન સંસ્થા અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રના એક રિપોર્ટે ચિંતા વધારી છે...પ્રશાંત મહાસાગરમાં સક્રિય થયેલો અલ નીનો હવે ભારત અને ગુજરાત માટે ચિંતાનો વિષય બની રહ્યું છે....ચોમાસું પાક જ નહીં પરંતુ રવિ સિઝન પણ બરબાદ થાય તો નવાઈ નહીં...જુઓ ડરામણા રિપોર્ટનો આ ખાસ અહેવાલ...
વરસાદ સારો પડે... તો ઠંડી પણ સારી પડે.. આપણે વર્ષોથી આ વાત સાંભળતા આવ્યા છીએ. પણ આ વખતે જો વરસાદ પછી ઠંડી જ ન પડે તો?....આ કલ્પના નહીં... આવનારા મહિનાઓ માટે હવામાનની મોટી ચિંતા છે.
આ વખતે જો વરસાદ પછી ઠંડી જ ન પડે તો?
પ્રશાંત મહાસાગરમાં અલ નીનોની સક્રિયતા હવામાનના સમીકરણને બદલી રહી છે. સમુદ્રના તાપમાનમાં અસામાન્ય વધારો... અને તેની અસર હવે ભારતના ચોમાસાથી લઈને શિયાળા સુધી જોવા મળી શકે છે.ચોમાસું પૂરું થયા બાદ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમી રહી શકે છે. એટલે કે... 'ઓક્ટોબર હીટ' વધુ પરેશાન કરી શકે છે. અને પછી આવે છે શિયાળો...જો ઠંડી સામાન્ય કરતાં ઓછી રહી... તો અસર માત્ર ઠંડીના અહેસાસ પર નહીં, ખેતરો પર પણ પડશે.
ઘઉં, ચણા, રાઈ અને ખાસ કરીને ગુજરાતના જીરા જેવા રવિ પાકો માટે ઠંડીનું પ્રમાણ મહત્વનું છે....તાપમાન ઊંચું રહ્યું તો વાવેતરથી લઈને ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા સુધી પડકાર ઊભો થઈ શકે છે. બીજી તરફ ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાયો... તો જળાશયોમાં પાણીની આવક ઘટી શકે છે. આજે જે પાણીનો સવાલ નથી લાગતો... એ જ સવાલ ઉનાળામાં જળસંકટ બનીને સામે આવી શકે છે...
અલ નીનોનો ખતરો એટલે માત્ર ગરમ સમુદ્ર નહીં...આ ખતરો છે વરસાદ, ઠંડી, રવિ પાક અને પાણી—ચારેયના સમીકરણ પર. આગામી છ મહિના ભારત માટે કેટલા પડકારજનક રહેશે?...અને ગુજરાતમાં શિયાળો ખરેખર કેટલો ગરમ રહેશે?...હવે નજર આકાશ પર નહીં... પ્રશાંત મહાસાગરના બદલાતા તાપમાન પર પણ રાખવી પડશે....