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ઓસ્ટ્રેલિયા જતા પહેલાં જ મહેસાણાનું વૃદ્ધ દંપતી લૂંટાયું: શેરથા નજીક ઈકો ગાડીમાં લાખોના દાગીના અને રોકડની ચોરી

Mehsana News: મહેસાણાના એક વૃદ્ધ દંપતી માટે વિદેશ પ્રવાસ પહેલાં જ એક માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આગામી 9 ઓગસ્ટે ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે રહેતા પોતાના પુત્ર પાસે જવાની તૈયારી કરી રહેલું આ વૃદ્ધ દંપતી કલોલથી શેરથા તરફ ઈકો ગાડીમાં મુસાફરી કરી રહ્યું હતું તે દરમિયાન તસ્કરોએ નજર ચૂકવીને તેમના થેલામાંથી રૂ. 8.69 લાખની મત્તા પર હાથ સાફ કરી દીધો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 08, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:27 PM IST
ઓસ્ટ્રેલિયા જતા પહેલાં જ મહેસાણાનું વૃદ્ધ દંપતી લૂંટાયું: શેરથા નજીક ઈકો ગાડીમાં લાખોના દાગીના અને રોકડની ચોરી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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