અમદાવાદમાં વધુ એક હત્યાની ઘટના, શા માટે અને કોણે કરી વૃદ્ધાની હત્યા? પોલીસે શરૂ કરી તપાસ

Ahmedabad News: ખોખરામાં એકલવાયું જીવન જીવતા વૃદ્ધાનું ગળું દબાવી હત્યા કરી હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. આ ઘટના અંગે ખોખરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. હાલ તો ખોખરા પોલીસે ફરિયાદ નોંધી હત્યા કરનાર આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:28 PM IST

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના ખોખરા વિસ્તારમાં હરીપુરાની ચાલીમાં બાજુમાં આવેલ ફ્રુટ વાળી ચાલીમાં એકલવાયું જીવન જીવતા વૃદ્ધાનું ગઈ તારીખ 11મી સપ્ટેમ્બરના એકાએક મોત નીપજ્યું હતું. 95 વર્ષીય ધનીબેન રામાભાઇ વાઘેલા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ફ્રુટ વાળી ચાલીમાં ભાડેથી મકાન રાખીને રહેતા હતા. જો કે, તેમનો દીકરો ખોખરા વિસ્તારમાં જ તેના પરિવાર સાથે રહેતો હોવાથી ધનીબેનના મોત અંગેની જાણ પાડોશીએ તેમના દીકરા બીપીનભાઈ વાઘેલાને કરતા તે દોડી આવ્યો હતો. 

વૃદ્ધાના ગળાના ભાગે ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા
જ્યારબાદ મૃતક માતાને પોતાના ઘરે લઈને ગયો હતો. અંતિમ ક્રિયા કરવાની તૈયારી કરતા જ દીકરા બીપીનભાઈને માતાના ગળાના ભાગે ઈજાના નિશાન દેખાયા હતા. તેથી દીકરાએ આ અંગે ખોખરા પોલીસને જાણ કરતા ખોખરા પોલીસ આવી પહોંચી હતી. પોલીસે પોસ્ટમોટર્મ કરવાનું નક્કી કરતા પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું હતું.

ખોખરા પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી
જેમાં પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું હતું કે, વૃદ્ધાનું ગળું દબાવીને હત્યા કરવામાં આવી છે. ત્યારે ખોખરા પોલીસે અજાણ્યા શખ્સ સામે હત્યાની કલમ હેઠળ ફરિયાદ નોંધીને હત્યા કરનાર આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી છે. 

પોલીસે ઘરની તપાસ કરતા દરેક કિંમતી ચીજ વસ્તુ સહીસલામત મળી આવી હતી. જેના કારણે પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ હત્યા કોઈ લૂંટ માટે કરવામાં આવી નથી. જો કે, આ હત્યા ક્યાં કારણે થઇ તેને લઇ પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે. 

વૃદ્ધ મહિલાની હત્યાખોખરા

