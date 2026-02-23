સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા ગુજરાતને મળ્યા નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી, IAS સંદીપ સાગલેની કરાઈ નિમણૂક
New Chief Electoral Officer: ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગુજરાતના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી તરીકે IAS અધિકારી સંદીપ સાગલેની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેઓ હરિત શુક્લાનું સ્થાન લેશે. કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે સત્તાવાર પત્ર જાહેર કરીને આ જવાબદારી સોંપી છે. આગામી સમયમાં યોજાનારી સ્થાનિક અને અન્ય પેટાચૂંટણીઓના સંચાલનમાં તેમની ભૂમિકા મહત્વની રહેશે.
ગુજરાતમાં સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીની નિમણૂક કરાઈ છે. હવે IAS અધિકારી સંદીપ સાગલે હરિત શુક્લાનું સ્થાન લેશે. ભારત ચૂંટણી પંચે ગુજરાત સરકાર સાથે પરામર્શ બાદ આ નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યના નવા મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી IAS સંદીપ સાગલે જે દિવસથી કાર્યભાર સંભાળશે તે તારીખથી આ આદેશ અમલી ગણાશે. સંદીપ સાગલેએ ગુજરાત સરકાર હેઠળના તેમના અન્ય તમામ વર્તમાન હોદ્દાઓ અથવા કાર્યભાર તાત્કાલિક છોડવાના રહેશે. આ નિમણૂક ચૂંટણી પંચે લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 1950ની કલમ 13-કની પેટા-કલમ (1) હેઠળ મળેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરી છે.
ગુજરાતના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી IAS અધિકારી સંદીપ સાગલે મતદાર યાદી સુધારણા, ચૂંટણી આયોજન અને સંકલન જેવી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ નિભાવશે. નોંધનીય છે કે, IAS અધિકારી સંદીપ સાગલેની નિમણૂક આવતા સમયમાં રાજ્યમાં યોજાનારી વિવિધ ચૂંટણી પ્રક્રિયાઓને ધ્યાનમાં રાખીને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. ચૂંટણી તંત્રમાં વહીવટી ગતિ અને પારદર્શિતા જાળવવા માટે આ બદલાવને નોંધપાત્ર માનવામાં આવે છે.
IAS અધિકારી સંદીપ સાગલે અગાઉ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતમાં ડિરેક્ટર જનરલ તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. સંદીપ સાગલેના વહીવટી અનુભવ અને કાર્યક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમની પસંદગી કરવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવે છે. રાજ્યમાં આગામી સમયમાં યોજાનારી ચૂંટણી પ્રક્રિયા સુચારૂ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે તેમની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
