ઉમરેઠ બેઠકનું ગણિત : 2022 થી 2027 સુધીમાં મતદારોનો મિજાજ કેટલો બદલાયો, હવે કોને મત આપશે? જાણો
Umreth Vidhansabha Byelection : ઉમરેઠ બેઠક પર વિધાનસભાની પેટાચૂંટણીની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. ભાજપનાં ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનાં નિધનથી ખાલી પડેલી બેઠક પર કયા મતદારોનું વર્ચસ્વ છે, કઈ કઈ રાજકીય પાર્ટી આ બેઠક પર પોતાનું નસીબ અજમાવશે, જુઓ રાજકીય ગણિત.
Gujarat Politics બુરહાન પઠાણ/આણંદ : આણંદનાં ઉમરેઠનાં ભાજપનાં ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનાં નિધનથી ખાલી પડેલી ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણી આગામી 23 એપ્રિલનાં રોજ યોજવા માટે ચુંટણી પંચ દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ અંગે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી પ્રવિણ ચૌધરીએ બેઠક અંગે મહત્વની માહિતી આપી છે.
- નોટિફિકેશન બહાર પાડવાની તારીખ - 30 માર્ચ, 2026
- ઉમેદવારી કરવાની છેલ્લી તારીખ - 6 એપ્રિલ, 2026
- ઉમેદવારની ચકાસણી કરવાની તારીખ - 7 એપ્રિલ, 2026
- ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ - 9 એપ્રિલ, 2026
ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર પ્રવિણ ચૌધરીએ કહ્યું કે, ઉમરેઠ વિધાનસભાની અંતિમ મતદાર યાદી 17 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે, જે સ્થિતિએ ઉમરેઠ વિધાનસભામાં કુલ 2,24,836 મતદારો નોંધાયેલ છે. જે પૈકી પુરૂષ મતદારોની સંખ્યા 1,05,990 અને સ્ત્રી મતદારોની સંખ્યા 1,00,909 છે. હાલમાં સતત સુધારાની પ્રક્રિયા 27 માર્ચ, 2026 સુધી ચાલુ રહેશે. જેમાં ફક્ત મતદારોની નોંધણી થઈ શકશે. જે મુજબની વધારા યાદી મતદાન સમયે બહાર પાડવામાં આવશે. જ્યારે મતદારોની કમી સંખ્યા તારીખ 15 માર્ચ, 2026 સુધીની ધ્યાનમાં લેવાની રહેશે.
- કુલ મતદાર - 2,24,836
- પુરૂષ મતદારોની સંખ્યા - 1,05,990
- મહિલા મતદારોની સંખ્યા - 1,00,909
ચૂંટણી કાર્યક્રમ જાહેર થતા જ સંબંધિત જિલ્લામાં મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ અમલમાં આવી ગયો છે. તમામ રાજકીય પક્ષો અને ઉમેદવારોએ આદર્શ આચાર સંહિતાનું પાલન કરવું ફરજિયાત રહેશે. આદર્શ આચાર સહિતાની અમલવારી કરવા માટે જિલ્લા કક્ષાએ નોડલ અધિકારી તરીકે નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. તેમજ સોશિયલ મીડિયા જાહેર ખબરો, જાહેર ખર્ચ તેમજ મીડિયા અંગેના મોનીટરીંગ માટે ત્રણ કોમ્પ્યુટર સેટ અને ૧ ટીવી. ગોઠવી ટીમો દ્વારા ૨૪X૭ મોનીટરીંગ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
પેઈડ ન્યુઝ અંગે પણ જિલ્લાના તથા જિલ્લા બહારના તમામ વર્તમાન પત્રો પર દેખરેખ રાખવામાં આવશે. ચૂટણીપંચની સ્થાયી સૂચના અન્વયે ચૂટણી જાહેર થયાથી 24/7 કોલ સેન્ટર અને MCC, ખર્ચની વિવિધ ટીમો સાથે સંકલનની કામગીરી અર્થે જિલ્લા કક્ષા પર જિલ્લા કન્ટ્રોલ /કોલ સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં 24/7 કાર્યરત કર્મચારીઓની નિમણૂંક કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા કન્ટ્રોલરૂમનો ટોલ ફ્રી નંબર છે, જેના પર કોઇપણ મતદાર/નાગરિક 111 ઉમરેઠ વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી સંબંધની ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે.
ઉમેદવારો દ્વારા કરવામાં આવતા ચૂંટણી અંગેના ખર્ચ પર દેખરેખ રાખવા માટે એક્ષપેન્ડીચર મોનીટરીંગના નોડલ અધિકારી તરીકે નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. તેમજ 3 FST, SST, VST અને WT ટીમોની રચના કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારો દ્વારા વિવિધ પ્રકારની સભા સરઘસ રેલીઓ તેમજ વાહનો અંગેની પરવાનગી મેળવવા માટે ૧ ઉમરેઠ તાલુકા કક્ષાએ સીંગલ વિન્ડો સીસ્ટમની વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. તેમજ કોઇ પણ પ્રકારની ફરિયાદ સંબંધે મામલતદાર ઓફિસ, ઉમરેઠ ખાતે ઉમરેઠ વિધાનસભાનો કંટ્રોલરૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો :
ઉમરેઠ વિધાનસભાના કુલ 306 બૂથ પર મતદાન યોજાનાર છે, ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં તમામ મતદાન મથકો પર ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન અને VVPAT નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
ગોવિંદ પરમારની રાજકીય સફર
ગોવિંદ પરમારનું 6 માર્ચના રોજ હૃદયરોગના હુમલાથી નિધન થયું હતુ. તેના બાદથી આ બેઠક ખાલી છે. તેઓએ 15 મી ગુજરાત વિધાનસભામાં ઉમરેઠ બેઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તેઓએ ચીખોદરા ગ્રામ પંચાયતથી પોતાના રાજકીય સફરની શરૂઆત કરી હતી. તેઓ ગુજરાત સરકારમાં મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે. તેઓ સૌપ્રથમ વર્ષ 2017 માં વિધાનસભા ચૂંટણી જીત્યા હતા. તેના બાદ ફરીથી 2022 માં ભાજપે તેમના પર ભરોસો મૂકી ટિકિટ આપી હતી. જેમાં તેઓએ 95,639 મતના માર્જિનથી જીત મેળવી હતી.
જયંત બોસ્કી ઉમેદવારી કરશે
ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણીમાં ચતુષ્કોણીય જંગ જામશે. કારણ કે, તેમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સિવાય ચોથી પોલિટિકલ પાર્ટીની એન્ટ્રી થઈ છે. એનસીપીના નેતા જયંત પટેલ બોસ્કીએ ઉમેદવારી કરવાની જાહેરાત કરી છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તેઓએ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારીની જાહેરાત કરી છે.
ઉમરેઠ બેઠકનું ગણિત
આણંદ જિ૯લાની ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક ગુજરાતના રાજકારણમાં પહેલાથી જ કોંગ્રેસના પ્રભુત્વવાળી રહી છે, પરંતુ ર૦૧રમાં નવા સીમાંકન પછી જ્ઞાતિ સમીકરણો બદલાયાં છે. મધ્ય ગુજરાતમાં આણંદ જિલ્લામાં ઉમરેઠ બેઠક પર ક્ષત્રિય મતદારોનું પ્રભુત્વ છે. જેના પગલે અહી સતત ક્ષત્રિય ઉમેદવારો વિજેતા થતા આવ્યા છે. પરંતું 2012 માં જ્ઞાતિગત સીમાંકન પણ બદલાયા હતા. સારસા વિધાનસભા બેઠકના 14 ગામ ઉમરેઠ વિધાનસભામાં ઉમેરાયા હતા. આ બેઠકની તાસીર રહી છે કે, મતદારો પોતાની સૂઝબૂઝથી કોને મત આપવો તેનો નિર્ણય કરે છે. તેઓ યોગ્ય ઉમેદવાર લાગે તેના તરફેણમાં જ મતદાન કરે છે. પછી ભલે ક્ષત્રિય સમાજના ઉમેદવાર હોય, અને મતદારો ક્ષત્રિયો હોય છતાં જ્ઞાતિગત સમીકરણની ગણતરી પણ ઊંધી પડે છે.
આ પણ વાંચો :
