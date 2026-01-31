ગુજરાતમાં રાજકીય પાર્ટીઓના ધમપછાડા! 8 લાખ ફોર્મ નહીં થાય રદ, ચૂંટણી પંચ કોઈને ગાંઠ્યું નહીં!
Gandhinagar News: રાજ્યભરમાં કુલ 14,70,125 ફોર્મ મળ્યા જેમાં 7,25,920 ફોર્મ 6, 1,83,235 ફોર્મ 7, 5,60,970 ફોર્મ 8 મળ્યા. 30 જાન્યુઆરીના રોજ વાંધા-દાવાઓ રજૂ કરવાની સમયમર્યાદા પૂર્ણ, મળેલા ફોર્મનો તા. 10.02.2026 સુધીમાં નિકાલ કરાશે
Gandhinagar News: ભારતના ચૂંટણી પંચની સૂચના અનુસાર ગુજરાતમાં મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ (SIR) હાથ ધરવામાં આવી છે. ગત તા. 27 ઓક્ટોબર 2025થી રાજ્યભરમાં શરૂ કરવામાં આવેલી SIR (સ્પેશિયલ ઈન્ટેન્સિવ રિવિઝન) ઝુંબેશની ગણતરીના તબક્કાની અસરકારક કામગીરી બાદ 19 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ મુસદ્દા મતદાર યાદી પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવી હતી. મુસદ્દા યાદીમાં નાગરિકો પોતાના દાવાઓ અને વાંધાઓ રજૂ કરી શકે તે માટે અગાઉ તા. 18.01.2026ની સમયસીમા રખાઈ હતી જે બાદમાં ભારતના ચૂંટણીપંચે 30.01.2026 નિર્ધારીત કરી હતી.
આ સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યભરમાંથી નાગરિકો તરફથી કુલ 14,70,125 ફોર્મ્સ મળ્યા છે. જેમાં ફોર્મ નં 6ની કુલ સંખ્યા 7,25,920 છે, ફોર્મ નં 7ની કુલ સંખ્યા 1,83,235 છે જ્યારે ફોર્મ નં 8ની કુલ સંખ્યા 5,60,970 છે. જિલ્લાવાર મળેલા ફોર્મ્સની યાદી નીચે પ્રમાણે છે.
જિલ્લાવાર મળેલા ફોર્મની યાદી
|ક્રમ
|જિલ્લાનું નામ
|ફોર્મ નં. 6
|ફોર્મ નં. 7
|ફોર્મ નં. 8
|કુલ મળેલા ફોર્મ
|1
|અમદાવાદ
|1,10,219
|34,008
|71,857
|2,16,084
|2
|સુરત
|66,131
|11,672
|53,350
|1,31,153
|3
|આણંદ
|21,451
|40,607
|16,732
|78,790
|4
|રાજકોટ
|35,050
|2,242
|34,857
|72,149
|5
|ભાવનગર
|31,073
|1,579
|30,464
|63,116
|6
|વડોદરા
|33,160
|2,067
|23,595
|58,822
|7
|કચ્છ
|29,035
|3,097
|22,089
|54,221
|8
|ખેડા
|20,838
|14,549
|18,292
|53,679
|9
|ગાંધીનગર
|22,484
|9,028
|19,337
|50,849
|10
|બનાસકાંઠા
|25,709
|2,784
|18,573
|47,066
|11
|મહેસાણા
|22,257
|1,982
|18,907
|43,146
|12
|પંચમહાલ
|23,002
|1,680
|18,080
|42,762
|13
|દાહોદ
|23,019
|10,182
|9,494
|42,695
|14
|જૂનાગઢ
|20,763
|2,815
|16,539
|40,117
|15
|પાટણ
|13,535
|13,121
|11,543
|38,199
|16
|જામનગર
|20,019
|1,381
|16,518
|37,918
|17
|સુરેન્દ્રનગર
|18,343
|1,472
|16,304
|36,119
|18
|ભરૂચ
|15,625
|6,457
|10,563
|32,645
|19
|સાબરકાંઠા
|16,572
|1,414
|14,488
|32,474
|20
|અમરેલી
|16,090
|733
|12,910
|29,733
|21
|ગીરસોમનાથ
|13,732
|1,189
|14,471
|29,392
|22
|મોરબી
|13,635
|1,169
|14,258
|29,062
|23
|વલસાડ
|15,046
|3,599
|10,269
|28,914
|24
|નવસારી
|10,800
|7,619
|9,041
|27,460
|25
|મહીસાગર
|11,252
|933
|10,272
|22,457
|26
|અરવલ્લી
|11,703
|683
|8,673
|21,059
|27
|છોટા ઉદેપુર
|14,517
|992
|4,784
|20,293
|28
|બોટાદ
|10,287
|768
|7,907
|18,962
|29
|પોરબંદર
|8,706
|513
|7,760
|16,979
|30
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|7,950
|854
|5,559
|14,363
|31
|તાપી
|5,097
|486
|2,513
|8,096
|32
|નર્મદા
|4,473
|248
|2,676
|7,397
|33
|ડાંગ
|2,804
|55
|1,142
|4,001
|---
|કુલ
|7,25,920
|1,83,235
|5,60,970
|14,70,125
ભારતના ચૂંટણીપંચ દ્વારા આપવામાં આવેલા હેતુ ‘પાત્રતા ધરાવતો મતદાર રહી ન જાય અને પાત્રતા ન ધરાવતો મતદાર સામેલ ન થાય’ને સિદ્ધ કરવા માટે રાજ્યભરના મતદાર નોંધણી અધિકારીઓ તથા સહાયક મતદાર નોંધણી અધિકારીઓ આ તમામ ફોર્મની ચકાસણી કરીને તા. 10.02.2026 સુધીમાં નિકાલ કરશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે કોઈપણ કારણોસર જો રાજ્યના કોઈપણ નાગરિકો ફોર્મ ભરવામાં કે પછી તેને જમા કરાવવાનું ચૂકી ગયા હોય કે પછી મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણાની સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ન જોડાઈ શક્યા હોય તો આગામી સમયમાં સતત સુધારણા અંતર્ગત તેઓ ફોર્મ ભરી શકશે અને મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ ઉમેરવું, રદ્દ કરવું કે સ્થળાંતર સહિતના ફેરફાર કરાવી શકશે. પાત્રતા ધરાવતો મતદાર રહી ન જાય, પાત્રતા ન ધરાવતા મતદાર સામેલ ન થાય.
