ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં રાજકીય પાર્ટીઓના ધમપછાડા! 8 લાખ ફોર્મ નહીં થાય રદ, ચૂંટણી પંચ કોઈને ગાંઠ્યું નહીં!

Gandhinagar News: રાજ્યભરમાં કુલ 14,70,125 ફોર્મ મળ્યા જેમાં 7,25,920 ફોર્મ 6, 1,83,235 ફોર્મ 7, 5,60,970 ફોર્મ 8 મળ્યા. 30 જાન્યુઆરીના રોજ વાંધા-દાવાઓ રજૂ કરવાની સમયમર્યાદા પૂર્ણ, મળેલા ફોર્મનો તા. 10.02.2026 સુધીમાં નિકાલ કરાશે

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 31, 2026, 03:58 PM IST

ગુજરાતમાં રાજકીય પાર્ટીઓના ધમપછાડા! 8 લાખ ફોર્મ નહીં થાય રદ, ચૂંટણી પંચ કોઈને ગાંઠ્યું નહીં!

Gandhinagar News: ભારતના ચૂંટણી પંચની સૂચના અનુસાર ગુજરાતમાં મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ (SIR) હાથ ધરવામાં આવી છે. ગત તા. 27 ઓક્ટોબર 2025થી રાજ્યભરમાં શરૂ કરવામાં આવેલી SIR (સ્પેશિયલ ઈન્ટેન્સિવ રિવિઝન) ઝુંબેશની ગણતરીના તબક્કાની અસરકારક કામગીરી બાદ 19 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ મુસદ્દા મતદાર યાદી પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવી હતી. મુસદ્દા યાદીમાં નાગરિકો પોતાના દાવાઓ અને વાંધાઓ રજૂ કરી શકે તે માટે અગાઉ તા. 18.01.2026ની સમયસીમા રખાઈ હતી જે બાદમાં ભારતના ચૂંટણીપંચે 30.01.2026 નિર્ધારીત કરી હતી.

આ સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યભરમાંથી નાગરિકો તરફથી કુલ 14,70,125 ફોર્મ્સ મળ્યા છે. જેમાં ફોર્મ નં 6ની કુલ સંખ્યા 7,25,920 છે, ફોર્મ નં 7ની કુલ સંખ્યા 1,83,235 છે જ્યારે ફોર્મ નં 8ની કુલ સંખ્યા 5,60,970 છે. જિલ્લાવાર મળેલા ફોર્મ્સની યાદી નીચે પ્રમાણે છે. 

જિલ્લાવાર મળેલા ફોર્મની યાદી

ક્રમ જિલ્લાનું નામ ફોર્મ નં. 6 ફોર્મ નં. 7 ફોર્મ નં. 8 કુલ મળેલા ફોર્મ
1 અમદાવાદ 1,10,219 34,008 71,857 2,16,084
2 સુરત 66,131 11,672 53,350 1,31,153
3 આણંદ 21,451 40,607 16,732 78,790
4 રાજકોટ 35,050 2,242 34,857 72,149
5 ભાવનગર 31,073 1,579 30,464 63,116
6 વડોદરા 33,160 2,067 23,595 58,822
7 કચ્છ 29,035 3,097 22,089 54,221
8 ખેડા 20,838 14,549 18,292 53,679
9 ગાંધીનગર 22,484 9,028 19,337 50,849
10 બનાસકાંઠા 25,709 2,784 18,573 47,066
11 મહેસાણા 22,257 1,982 18,907 43,146
12 પંચમહાલ 23,002 1,680 18,080 42,762
13 દાહોદ 23,019 10,182 9,494 42,695
14 જૂનાગઢ 20,763 2,815 16,539 40,117
15 પાટણ 13,535 13,121 11,543 38,199
16 જામનગર 20,019 1,381 16,518 37,918
17 સુરેન્દ્રનગર 18,343 1,472 16,304 36,119
18 ભરૂચ 15,625 6,457 10,563 32,645
19 સાબરકાંઠા 16,572 1,414 14,488 32,474
20 અમરેલી 16,090 733 12,910 29,733
21 ગીરસોમનાથ 13,732 1,189 14,471 29,392
22 મોરબી 13,635 1,169 14,258 29,062
23 વલસાડ 15,046 3,599 10,269 28,914
24 નવસારી 10,800 7,619 9,041 27,460
25 મહીસાગર 11,252 933 10,272 22,457
26 અરવલ્લી 11,703 683 8,673 21,059
27 છોટા ઉદેપુર 14,517 992 4,784 20,293
28 બોટાદ 10,287 768 7,907 18,962
29 પોરબંદર 8,706 513 7,760 16,979
30 દેવભૂમિ દ્વારકા 7,950 854 5,559 14,363
31 તાપી 5,097 486 2,513 8,096
32 નર્મદા 4,473 248 2,676 7,397
33 ડાંગ 2,804 55 1,142 4,001
--- કુલ 7,25,920 1,83,235 5,60,970 14,70,125

 

ભારતના ચૂંટણીપંચ દ્વારા આપવામાં આવેલા હેતુ ‘પાત્રતા ધરાવતો મતદાર રહી ન જાય અને પાત્રતા ન ધરાવતો મતદાર સામેલ ન થાય’ને સિદ્ધ કરવા માટે રાજ્યભરના મતદાર નોંધણી અધિકારીઓ તથા સહાયક મતદાર નોંધણી અધિકારીઓ આ તમામ ફોર્મની ચકાસણી કરીને તા. 10.02.2026 સુધીમાં નિકાલ કરશે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે કોઈપણ કારણોસર જો રાજ્યના કોઈપણ નાગરિકો ફોર્મ ભરવામાં કે પછી તેને જમા કરાવવાનું ચૂકી ગયા હોય કે પછી મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણાની સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ન જોડાઈ શક્યા હોય તો આગામી સમયમાં સતત સુધારણા અંતર્ગત તેઓ ફોર્મ ભરી શકશે અને મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ ઉમેરવું, રદ્દ કરવું કે સ્થળાંતર સહિતના ફેરફાર કરાવી શકશે. પાત્રતા ધરાવતો મતદાર રહી ન જાય, પાત્રતા ન ધરાવતા મતદાર સામેલ ન થાય. 

