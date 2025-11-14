ચૂંટણી પંચ યાદ રાખે! SIR સરળ નહીં પણ સિરદર્દ છે, BLO પણ મૂંઝાયા...
Gujarat Sir : ગુજરાતમાં SIRની કામગીરી માટે ઘરેઘરે BLO પહોંચી રહ્યાં છે. ચૂંટણી પંચ દાવો કરી રહ્યું છે 97 ટકા લોકોના ઘરે ફોર્મ પહોંચી ગયા છે અને બીએલઓ મદદ પણ કરી રહ્યાં છે પણ વાસ્તવિકતા એ પણ છે કે કેટલાક લોકો માટે SIR સરળ નહીં પણ સિરદર્દ છે. જેનો કોઈ જવાબ BLO પાસે પણ નથી અને લોકોએ ચૂંટણીકાર્ડ હોવા છતાં એક નવી લડાઈ લડવા તૈયાર રહેવું પડશે....
Trending Photos
Gujarat Sir : એક ગુજરાતી પુત્રવધૂ. જેણે આ ઘર, આ ગામ, આ માટીને પોતાના માન્યા. ૨૦ વર્ષ આ ઘરમાં વિતાવ્યા. પરંતુ આજે... ચૂંટણી પંચની કડક 'SIR' સિસ્ટમ પૂછી રહી છે: 'તારું અસ્તિત્વ ક્યાં છે?' લગ્નના 20 વર્ષ થયા, છોકરાઓ મોટા થઈ ગયા, પતિના નામ અને પૂરાવાના આધારે ચૂંટણીકાર્ડ, પાનકાર્ડ, પાસપોર્ટ અને સંપત્તિના હિસ્સામાં પણ નામ દાખલ થઈ ગયું.... હવે ચૂંટણી પંચ એવું માને છે કે લગ્ન પછી પતિના દસ્તાવેજોનું કોઈ મૂલ્ય જ નથી?...... આ નિયમ નથી, આ તો ગુજરાતી પુત્રવધૂઓનું સીધું અપમાન છે! કારણ કે ચૂંટણીપંચ 2002ની મતદાર યાદીમાં નામ ન હોય તો પત્નીના માતા પિતા કે દાદા-દાદીના પૂરાવા માગી રહ્યું છે.....
પતિના નામે તમામ દસ્તાવેજો હોય તો પણ પિયરના પુરાવા માંગવા, એ મહિલાઓના સંઘર્ષની મજાક છે! સરની આ પ્રક્રિયાએ ગુજરાતીઓને દોડતા કરી દીધા છે. ઘણા કેસોમાં સાસુ-સસરા કે દાદા-દાદીનું સરની 2002ની યાદીમાં નામ નથી એવા પરિવારો મૂંઝવણમાં મૂકાયા છે. એક સીધો દાખલો લઈએ તો મનિષાબેન પટેલ પાસે ચૂંટણીકાર્ડથી લઈને તમામ સરકારી ડોક્યુમેન્ટ છે પણ હવે સરની પ્રોસેસમાં એમના માતા-પિતા કે દાદા-દાદીના પૂરાવા મગાઈ રહ્યાં છે. જેઓના દાદા-દાદી તો 2000 પહેલાં જ ગુજરી ગયા છે. લગ્ન પહેલાં માતા-પિતા સાથે તેઓ મહારાષ્ટ્રમાં રહેતા હોવાથી માતા- પિતાના 2002 પહેલાં મહારાષ્ટ્રના પૂરાવા હતા પણ દીકરી ગુજરાતમાં પરણ્યા બાદ આ પરિવાર 2005માં ગુજરાતમાં શિફ્ટ થયો અને માતા પિતાએ નવા ડોક્યુમેન્ટ ગુજરાતના બનાવી લીધા....
હવે વર્ષો બાદ મનિષાબેન પટેલ પાસે સરની પ્રક્રિયામાં 2002ની યાદીની વિગતો મગાઈ રહી છે. આ બાબતે કોઈ બીએલઓ પાસે જવાબ નથી... હવે સ્થિતિ એવી છે કે મનિષાબેનને લગ્નના 20 વર્ષ બાદ મતદાર યાદીમાં નામ જાળવી રાખવા માટે સંધર્ષ કરવો પડી રહ્યો છે. ચૂંટણીપંચના નિયમો હવે ગુજરાતી પુત્રવધૂઓ માટે માથાનો દુખાવો બની રહ્યાં છે. ચૂંટણીપંચ કહે છે કે પ્રોસસ સરળ છે પણ ચૂંટણીપંચ એ યાદ રાખે આ પ્રક્રિયા સરળ નહીં સિરદર્દ છે.
મનિષાબેનના સવાલનો કોઈ બીએલઓ પાસે જવાબ નથી, શું આ ગુજરાતી પુત્રવધૂએ લાઈનોમાં ઉભા રહીને એ સાબિત કરવું પડશે કે તે એ ગામની પુત્રવધુ છે. મનિષાબેનના પતિનું નામ સરની યાદીમાં છે અને તમામ ડોક્યુમેન્ટમાં પણ પાછળ પતિનું જ નામ છે તો હવે ચૂંટણીકાર્ડ માટે માતા-પિતા કે દાદા-દાદીના પૂરાવાનો નિયમ એમને અકળાવી રહ્યો છે. "ચૂંટણીપંચના નિયમોએ સાબિત કર્યું કે, ૨૦ વર્ષના લગ્ન પછી પણ ગુજરાતી પુત્રવધૂની ઓળખ તેના પતિના નહીં, પણ ૨૦૦૨ના જૂના કાગળિયા પર નિર્ભર છે!
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે