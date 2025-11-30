Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

SIRની કામગીરી વચ્ચે ચૂંટણીપંચે BLOને આપ્યા ખુશખબર, માનદ વેતનમાં કર્યો બમ્પર વધારો!

Ahmdabad News: એસઆઈઆરની કામગીરી વચ્ચે ચૂંટણીપંચે ખુશખબર આપી. બીએલઓનું માનદ વેતન ૬,૦૦૦થી વધારી ૧૨,૦૦૦ કરાયું, ૨૦૧૫ પછી વધારો કરાયો. મતદાર યાદીમાં સુધારા માટે બીએલઓને મળતું પ્રોત્સાહન ભથ્થું ૧,૦૦૦થી વધારીને ૨,૦૦૦ કરાયું : AEROને ૨૫,૦૦૦, EROર્ને વાર્ષિક ૩૦,૦૦૦ માનદ વેતન મળશે

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:34 AM IST

Trending Photos

SIRની કામગીરી વચ્ચે ચૂંટણીપંચે BLOને આપ્યા ખુશખબર, માનદ વેતનમાં કર્યો બમ્પર વધારો!

Ahmdabad News: એસઆઈઆર (સ્પેશિયલ ઇન્ટેસિવ રિવિઝન)ની કામગીરી વચ્ચે ચૂંટણીપંચે BLO કર્મચારીઓને ખુશખબર આપી છે. જી હા... લોકશાહીના પાયા સમાન મતદારયાદી સુધારાણા કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા ફિલ્ડ અધિકારીઓ માટે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય કર્યો છે, જેનાથી બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO) સહિતના સ્ટાફના માનદ વેતન અને પ્રોત્સાહન ભથ્થામાં મોટો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

BLOનું માનદ વેતન બમણું, 2015 પછી પહેલો વધારો
ચૂંટણી પંચે બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) નું માનદ વેતન વાર્ષિક 6,000થી વધારીને 12,૦૦૦ કરી દીધું છે. આ વધારો 2015 પછી પહેલી વાર કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે, મતદારયાદીમાં સુધારણા કરવા બદલ BLOને મળતું પ્રોત્સાહન ભથ્થું પણ 1,000થી વધારીને 2,000 કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, BLO સુપરવાઇઝરનું વાર્ષિક માનદ વેતન પણ 12,000થી વધારીને 18,000 કરવામાં આવ્યું છે.

AERO અને EROને પ્રથમવાર માનદ વેતન
સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં, ચૂંટણી પંચે આસિસ્ટન્ટ ઇલેક્ટોરલ રજિસ્ટ્રેશન ઓફિસર્સ (AERO) અને ઈલેક્ટોરલ રજિસ્ટ્રેશન ઓફિસર્સ (ERO) માટે પ્રથમ વખત માનદ વેતન મંજૂર કર્યું છે. AERO ને હવે વાર્ષિક 25,000ની માનદ રકમ મળશે. EROને વાર્ષિક 30,000 ની માનદ રકમ મળશે. અત્યાર સુધી ERO અને AEROને આ કામગીરી માટે કોઈ અલગથી પ્રોત્સાહન કે માનદ રકમ આપવામાં આવતી નહોતી.

કામગીરીનું સન્માન અને મનોબળ વધારવાનો ઉદ્દેશ
ચૂંટણી પંચનું માનવું છે કે આ ફિલ્ડ અધિકારીઓ લોકશાહીની કરોડરજ્જુ સમાન છે અને તેમની મહેનત વિના નિષ્પક્ષ ચૂંટણી શક્ય નથી. આ પગલું ફિલ્ડ સ્તરે કામ કરતા કર્મચારીઓનું મનોબળ વધારવા અને મતદારયાદીની ચોકસાઈ સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશથી ભરવામાં આવ્યું છે.

બિહારમાં વિશેષ પ્રોત્સાહન
વધારાના લાભ તરીકે, બિહારમાં સ્પેશિયલ ઇન્ટેસિવ રિવિઝન (SIR) ની કામગીરીમાં જોડાયેલા BLOને વધારાના 6,000નું વિશેષ પ્રોત્સાહન પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. ચૂંટણી પંચના આ નિર્ણયથી લાંબા સમયથી પડતર માંગણી સંતોષાતા મતદારયાદીની કામગીરીમાં જોડાયેલા લાખો કર્મચારીઓમાં ખુશીનો માહોલ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratAhmdabadelection commissionbig decisionBumper increasehonorariumField StaffBLO

Trending news