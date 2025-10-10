Prev
ચૂંટણીને લઈ રાજકીય માહોલ ગરમાયો! સંઘપ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ચૂંટણીની જાહેરાત

Elections announced in Daman and Dadra Nagar Haveli: સંઘપ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ચૂંટણીની જાહેરાત. નગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીઓ જાહેર. આગામી 5 મી નવેમ્બરના રોજ યોજાશે મતદાન. દમણ અને દાદર નગર હવેલી બંને પ્રદેશોમાં એકસાથે ચૂંટણી. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઇ રાજકીય માહોલ ગરમ. પ્રદેશમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયાનો ધમધમાટ..

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:25 PM IST

Elections announced in Daman and Dadra Nagar Haveli: કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં નગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીઓની તારીખોની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. આ ઘોષણા સાથે જ પ્રદેશમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે અને ચૂંટણી પ્રક્રિયાનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ, આગામી 5મી નવેમ્બરના રોજ મતદાન યોજાશે. સંઘપ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી બંને પ્રદેશોમાં આ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ એકસાથે યોજાશે. પ્રદેશના વહીવટી તંત્ર દ્વારા શાંતિપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ મતદાન માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

આ ચૂંટણીઓમાં નગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો પર ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી થશે. સ્થાનિક સ્તરે વિકાસ કાર્યોની જવાબદારી સંભાળનારી આ સંસ્થાઓની ચૂંટણીને કારણે પ્રદેશના રાજકારણમાં ભારે ઉત્તેજના જોવા મળી રહી છે. વિવિધ રાજકીય પક્ષો અને સ્થાનિક નેતાઓએ આ જાહેરાત બાદ તરત જ ઉમેદવારોની પસંદગી, પ્રચારની રણનીતિઓ અને મતદારો સુધી પહોંચવાની કવાયત તેજ કરી દીધી છે. રેલીઓ, સભાઓ અને ડોર-ટુ-ડોર પ્રચાર દ્વારા મતદારોને આકર્ષવાના પ્રયાસો શરૂ થઈ ચૂક્યા છે.

ચૂંટણી જાહેર થતાંની સાથે જ, આચારસંહિતાનો અમલ પણ શરૂ થઈ ગયો છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા તથા ચૂંટણી સંબંધિત નિયમોનું કડક પાલન કરાવવા માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી રહી છે. 5મી નવેમ્બરના રોજ યોજાનારું મતદાન પ્રદેશના સ્થાનિક રાજકારણની દિશા નક્કી કરશે અને આગામી પાંચ વર્ષ માટે સત્તાનું સુકાન કોણ સંભાળશે તે સ્પષ્ટ કરશે. સમગ્ર પ્રદેશના મતદારો હવે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે ઉત્સુક છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

gujaratgandhinagarElections announcedUnion Territorydamandadra and nagar havelivoting5th November 2025

