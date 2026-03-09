Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratસુરતની બે બહેનપણીઓના એકસાથે આપઘાતના કિસ્સાની એલન મસ્કે નોંધ લીધી, ઘટનાને ગંભીર ગણાવતી પોસ્ટ કરી

સુરતની બે બહેનપણીઓના એકસાથે આપઘાતના કિસ્સાની એલન મસ્કે નોંધ લીધી, ઘટનાને ગંભીર ગણાવતી પોસ્ટ કરી

Elon Musk Reaction On Surat Swaminarayan Temple Two Students Death : સુરતની બે બહેનપણીના આપઘાતની ઘટનાએ વૈશ્વિક સ્તરે પણ ભારે ચર્ચા જગાવી. ટેસ્લાના સીઈઓ એલન મસ્કે પણ ChatGPT નો ઉપયોગ હોવાથી આ ઘટનાને Yikes ગણાવી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 09, 2026, 12:55 PM IST

Trending Photos

સુરતની બે બહેનપણીઓના એકસાથે આપઘાતના કિસ્સાની એલન મસ્કે નોંધ લીધી, ઘટનાને ગંભીર ગણાવતી પોસ્ટ કરી

Surat News : સુરતના ડીંડોલીમાં નાનપણની બે બહેનપણીઓના સ્વામીનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાં જઈને આપઘાત કર્યાનો મુદ્દો હવે ચર્ચામાં આવી રહ્યો છે. સુરતની આ ગંભીર ઘટનાની ટેસ્લાના સીઈઓ એલન મસ્કે નોંધ લીધી છે. એલન મસ્કે x પ્લેટફોર્મ પર પર આ ઘટના અંગે Yikes શબ્દનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેનો મતલબ આશ્ચર્ય , ડર, ચોંકાવનારી ઘટના થાય છે.  

સુરતમાં ડીંડોલીમાં બે બહેનપણીઓએ કરેલા સામુહિક આપઘાતને લઈ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. X પર એલન મસ્કે સુરતની ઘટનાના મેસેજને રિટ્વીટ કરી આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું છે. બંને બહેનપણીએ Chat GPTના ઉપયોગથી આપઘાત અંગે માહિતી મેળવી આપઘાત કર્યો. X પર એક યુઝર દ્વારા સુરતની બે યુવતીએ ChatGPT ની મદદથી કરેલ આપઘાતની માહિતી શેર કરવામાં આવી હતી. જેના બાદ વિશ્વના સૌથી મોટા ઉદ્યોગકાર અને X ના માલિક એલન મસ્કે આ ઘટનાને ગંભીર ગણાવતી ટ્વિટ કરી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

એલન મસ્કે x પર આ ઘટના અંગે Yikes લખી રિટ્વીટ કર્યું છે. Yikes નો અર્થ આશ્ચર્ય, ડર, ચોંકાવનારી ઘટના એવો થાય છે. 

Elon Musk Reaction On Surat Swaminarayan Temple Two Students Death

આ પણ વાંચો ;

ઉલ્લેખનીય છે કે, સુરતની 18 વર્ષીય અને 20 વર્ષીય બહેનપણીઓએ સ્વામિનારાયણના બાથરૂમમાં એનેથેસિયા ઇન્જેક્શન લઇ આપઘાત કર્યો કર્યો હતો. રોશની શિરશાઠ અને જોસના ચૌધરી બંને બેનપણીએ સામુહિક આપઘાત કર્યો હતો. આપઘાત પહેલા તેઓએ ChatGPT પર ‘How To Commit Suicide’ લખીને સર્ચ કર્યું હતું, અને આપઘાતની માહિતી મેળવી હતી. આમ, બંને બહેનપણીની આ ઘટનાએ વૈશ્વિક સ્તરે પણ ભારે ચર્ચા જગાવી છે. 

સુરત સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં બે બહેનપણીઓના એકસાથે આપઘાત કેસમાં મોટા અપડેટ : મોત પહેલા ChatGPT નો ઉપયોગ કર્યો

આ પણ વાંચો :

એલન મસ્કનું નોંધ લેવાનું મોટું કારણ ChatGPT
એલન મસ્કે આ ઘટના અંગે ChatGPT નો ઉપયોગ હોવાથી નોંધ લીધી છે. કારણ કે, બંને બહેનપણીઓએ આપઘાત પહેલા ChatGPT પર How to commit suicide એવુ સર્ચ કર્યું હતું. તેમના મોબાઈલના ડિટેઈલ પરથી સુરત પોલીસે આ માહિતી મેળવી હતી. જે બહુ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય કે, કેવી રીતે એઆઈ ટુલ્સનો આપઘાત માટે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. 

એકસાથે આપઘાત કરનાર નાનપણની બે બહેનપણીઓની બેગમાંથી શું શું મળ્યું, પોલીસ તપાસમાં થયો ખુલાસો

સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં આપઘાત
ચોંકવનારી બાબત એ છે કે, બંને બહેનપણીઓએ આપઘાત માટે સ્વામીનારાયણ મંદિરની પસંદગી કરી હતી. બંને કોલેજનું કહીને ડીંડોલીના સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં પહોંચી હતી. પરિસરમાં સ્કૂટી પાર્ક કરીને બંને બાથરૂમમાં ગઈ હતી. જ્યાં અંદરથી દરવાજો બંધ કરીને બંનેએ એનેસ્થેશિયાનં ઈન્જેક્શન લઈને આપઘાત કર્યો હતો. 

પરિવાર પર આભ તૂટ્યું
20 વર્ષીય જોસના અતુલભાઈ ચૌધરી અને 18 વર્ષીય રોશની શીરસાદે મોત વ્હાલુ કરી લેતા તેમના પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. બંને મધ્યવર્ગીય પરિવારમાં આવે છે. મૃતક રોશનીના પિતાને વજન કાંટાનો વેપાર કરે છે. તેને અન્ય એક મોટો ભાઈ છે. જ્યારે જોસનાના પિતા સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં લેબ ટેકનીશિયન છે. તેને અન્ય એક નાનો ભાઈ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratswaminarayanસુરતસ્વામીનારાયણએલન મસ્કelon musk

Trending news