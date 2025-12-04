'મારી પાસે બોમ્બ છે, ફ્લાઈટ ઉડાવી દઈશ', પેસેન્જરે કહેતા જ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ
Ahmdabad News: અમદાવાદના એરપોર્ટે પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ. ઇન્ડિગો ની ફ્લાઇટ નું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું. મદીનાથી હૈદરાબાદ જઈ રહી હતી ફ્લાઇટ. મક્કા મદીનાથી હૈદરાબાદ જતી ફ્લાઇટ ઈમરજન્સી લેન્ડી કરાયું. ફ્લાઈટ ટેકઓફ થયા બાદ પેસેન્જર કર્યું કે મારી પાસે બોમ્બ છે. બોમ્બથી ફ્લાઈટ ઉડાવી દઈશ. પેસેન્જર બોમ્બનું કહેતા ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાયું..
Ahmdabad News: મદીનાથી હૈદરાબાદ જઈ રહેલી ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટનું આજે અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ ઇમરજન્સી લેન્ડિંગનું કારણ ફ્લાઇટમાં સવાર એક પેસેન્જર દ્વારા 'બોમ્બ' હોવાની ધમકી હતી.
શું હતો બનાવ?
મક્કા-મદીનાથી હૈદરાબાદ જઈ રહેલી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ ટેકઓફ થયા બાદ ફ્લાઇટમાં સવાર એક મુસાફરે અચાનક એવી ધમકી આપી હતી કે "મારી પાસે બોમ્બ છે અને હું ફ્લાઇટ ઉડાવી દઈશ." પેસેન્જરના આ દાવાને પગલે ફ્લાઇટમાં હાજર ક્રૂ મેમ્બર્સ અને અન્ય મુસાફરોમાં ગભરાહટ ફેલાયો હતો. તુરંત જ ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ફ્લાઇટનું અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાયું હતું.
સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા સઘન ચેકિંગ
ફ્લાઇટના ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ બાદ તાત્કાલિક સુરક્ષા એજન્સીઓને જાણ કરવામાં આવી હતી. CISF (સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ), ડોગ સ્ક્વોડ (Dog Squad), બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને સ્થાનિક પોલીસ પહોંચીને સઘન ચેકિંગ હાથ ધર્યું.
સહિતની ટીમોએ ફ્લાઇટનું સઘન ચેકિંગ શરૂ કર્યું હતું. ફ્લાઇટની અંદર અને પેસેન્જરના સામાનની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં ફ્લાઇટમાંથી હજી સુધી કોઈ વાંધાજનક વસ્તુ કે બોમ્બ મળી આવ્યો નથી.
પેસેન્જરની પૂછપરછ શરૂ
જે પેસેન્જરે બોમ્બની ધમકી આપી હતી, તેને તાત્કાલિક ફ્લાઇટમાંથી નીચે ઉતારીને પોલીસ દ્વારા તેની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ આ ધમકી પાછળનો હેતુ જાણવા પ્રયાસ કરી રહી છે કે શું આ માત્ર એક અફવા હતી કે પછી કોઈ અન્ય ઇરાદો હતો. આ ઘટનાને પગલે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર થોડા સમય માટે હાઈ એલર્ટની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જોકે પરિસ્થિતિ હાલ નિયંત્રણમાં છે. ફ્લાઇટમાં સવાર અન્ય મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.
