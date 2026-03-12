Prev
માં અંબાના ધામને કલંકિત કરતી ઘટના : ભંડારામાં બન્યું નોનવેજ, દારૂ પાર્ટી થઈ, 11 કર્મચારીઓ તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ

માં અંબાના ધામને કલંકિત કરતી ઘટના : ભંડારામાં બન્યું નોનવેજ, દારૂ પાર્ટી થઈ, 11 કર્મચારીઓ તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ

Alcohol & Non Veg Party At Girnar Ambaji Temple : જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વત પર બિરાજમાન માં અંબાના ધામમાંથી એક કલંકિત કરી દેનારી ઘટના સામે આવી છે. લાખો ભક્તોની આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન અંબાજી મંદિરના ભંડારામાં દારૂ અને નોનવેજની પાર્ટી થતી હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ પાપી કૃત્ય સામે આવતા જ સમગ્ર સનાતન ધર્મમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. વહીવટી તંત્રે તાત્કાલિક લાલ આંખ કરી ૧૧ કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે, પરંતુ સવાલ એ છે કે પવિત્ર ગિરનાર પર જ વારંવાર આવી ઘટનાઓ કેમ બને છે?

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:05 PM IST
  • ગિરનાર ડુંગર પર આવેલા અંબાજી મંદિરના ભંડારામાં દારૂ અને નોન-વેજની પાર્ટી થયાના દ્રશ્યો સામે આવતા હંગામો થયો
  • વાયરલ વીડિયો કેટલાક લોકો બેફામ અપશબ્દો બોલી કથિત રીતે નોનવેજ આરોગતા અને દારૂ પીતા જોવા મળ્યાં
  • પવિત્ર ભૂમિ પર આ રીતેની મફેફિલનો વીડિયો વાઈરલ થતા ભક્તો અને સંતોમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ 

માં અંબાના ધામને કલંકિત કરતી ઘટના : ભંડારામાં બન્યું નોનવેજ, દારૂ પાર્ટી થઈ, 11 કર્મચારીઓ તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ

Junagadh News અશોક બારોટ/જુનાગઢ : ગરવા ગિરનારમાં બિરાજતા અંબાજી માતા લાખો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. ભક્તો દૂર દૂરથી તેમના દર્શન કરવા માટે આવે છે. ત્યારે આ પવિત્ર સ્થળને કેટલાક લોકોએ અપવિત્ર કર્યું હોવાનું સામે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. જ્યાં માતાજીનો પ્રસાદ તૈયાર થાય છે, તે ભંડારામાં જ દારૂ અને નોનવેજની પાર્ટી કરવામાં આવી. કોણ છે માતાજીના સ્થાનકને અપવિત્ર કરનાર લોકો અને ભક્તોમાં કેમ છે રોષ. જુઓ આ અહેવાલમાં...

  • ગિરનાર ઉપર દારૂ અને ચિકન પાર્ટી
  • અંબાજી મંદિરના ભંડારામાં યોજાઈ પાર્ટી
  • પવિત્ર ધામમાં આસ્થાનું ભયાનક અપમાન
  • ભક્તોની અતૂટ શ્રદ્ધા સાથે ક્રૂર મજાક
  • પાપી તત્વોએ મા જગદંબાનું ધામ અભડાવ્યું
  • તંત્રની લાલ આંખ, ૧૧ કર્મચારી સસ્પેન્ડ
  • ભ્રષ્ટ પૂજારીઓ અને રસોયા સામે કાર્યવાહી
  • મંદિર પરિસરમાં તાત્કાલિક શુદ્ધિકરણ કર્યું
  • નવા પૂજારીઓ દ્વારા ભક્તિ અને સેવા કરાશે 
  • એસડીએમ ગાંધીનગરથી પરત આવ્યા બાદ તપાસ થશે
  • ધર્મના નામે અધર્મ કરનારા તત્વો સામે થશે કાર્યવાહી

ગિરનારની ટોચ પર આવેલું માં અંબાનું આ પવિત્ર મંદિર, જ્યાં શ્રદ્ધાળુઓ માથું ટેકવવા આવે છે, ત્યાં જ અધર્મનું નગ્ન પ્રદર્શન જોવા મળ્યું. વાયરલ વીડિયોમાં મંદિરના ભંડારામાં જ દારૂ અને ચિકન પાર્ટી થતી હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. આ ઘટનાને કારણે ભક્તોની લાગણી દુભાઈ છે. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા કલેકટરે તાત્કાલિક તપાસના આદેશ આપ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં ૧૦ પૂજારી અને ૧ રસોઈયા સહિત કુલ ૧૧ લોકોને ફરજ પરથી મુક્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. વહીવટી તંત્રે મંદિર પરિસરમાં તાત્કાલિક શુદ્ધિકરણ વિધિ કરાવી છે અને નવા પૂજારીઓની નિમણૂક કરી છે.

આ વીડિયોની નોંધ છેક રાજ્ય સરકાર સુધી લેવામાં આવી છે. ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયાએ આ મુદ્દે સરકાર અને પ્રભારી મંત્રીનું ધ્યાન દોર્યું છે. કેસની સઘન તપાસ કરી કડક કાર્યવાહીની ખાતરી આપવામાં  આવી છે.

11 કર્મચારીઓને ફરજ મુક્ત કરાયા 
માતાજીના મંદિરના ભંડારામાં નોનવેજ અને દારુ આરોગતા હોવાનો વીડિયો વાઈરલ થયાનો આ ગંભીર મામલો વહીવટી તંત્રના ધ્યાને આવતા જ કલેક્ટર અને મામલતદારની સૂચનાથી તાત્કાલિક તપાસના આદેશો આપવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં તથ્ય જણાતા, મંદિરની ગરિમા લજવનારા 11 કર્મચારીઓને તાત્કાલિક અસરથી ફરજમુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

સસ્પેન્ડ થયેલા 11 લોકોના નામ 
1  કિશોરસિંહ એચ ચૌહાણ પૂજારી 
2 તુષાર ગીરી એમ ગોસ્વામી પૂજારી 
3 પ્રિન્સ ભાઈ કે ઠાકર પૂજારી 
4 ગૌસ્વામી ભરત ગીરી ધનગીરી પૂજારી 
5  ભાર્ગવ કિશોરસિંહ ચૌહાણ પૂજારી 
6  શૈલેષ ગીરી એમ ગોસ્વામી પૂજારી 
7  ધવલ ગીરી બી ગોસ્વામી પૂજારી 
8 કાંતિ ગીરી  એ અપારનાથી પૂજારી 
9 દેવગીરી જીમી ગીરી ગોસ્વામી પૂજારી 
10  વિજયભાઈ એ ત્રિવેદી પૂજારી 
11  સમીયા રામ રસોઈયા 
હાલ આ તમામ લોકોને મંદિર તરફથી પ્રશાસન દ્વારા બંધ કરવામાં આવ્યા છે

આ ઘટના બાદ જૂનાગઢના સામાજિક અને ધાર્મિક સંગઠનોમાં ભારે આક્રોશ છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળના કાર્યકરોએ કલેકટરને આવેદન પત્ર પાઠવીને રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમનો આક્ષેપ છે કે ગિરનાર પર છેલ્લા એક વર્ષમાં આવી અનેક ઘટનાઓ બની છે છતાં તંત્ર કેમ નિષ્ક્રિય છે? સંગઠનોએ હવે માંગ કરી છે કે આસ્થાના આ કેન્દ્રોનું સંચાલન સંતો કે ધાર્મિક સંસ્થાઓને સોંપવામાં આવે જેથી તેની પવિત્રતા જળવાય.

લોકોની ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ તેવી આ હરકતથી સંત સમાજ અને ભક્તોમાં ઉગ્ર આક્રોશ છે. જૂનાગઢના સામાજિક અને ધાર્મિક સંગઠનોમાં ભારે આક્રોશ છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળના કાર્યકરોએ કલેકટરને આવેદન પત્ર પાઠવીને રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

સારા સાધુઓની નિમણૂંક થવી જોઈએ
તો આ મામલે ભૂતનાથ મંદિરના મહંત મહેશગીરી બાપુએ કહ્યું કે, ગિરનાર ઉપર ભંડાર ભંડારમાં થયેલા દારૂ તેમજ નોનવેજની પાર્ટીની વાત સાંભળી બહુ દુઃખ થયું. આ મોટું તીર્થ હિન્દુ સનાતન ધર્મનું કહેવાય, જે કંઈ પણ બનાવ બન્યો તેમાં અંદરથી બહુ દુઃખી છું. ત્યારે અત્યારે વહીવટી શાસન ચાલે છે તેના પર તાત્કાલિક પગલાં લેવાય તેવી સાધુ સંતોની માંગ છે. જે પણ કોઈ લોકો સંડોવાયેલા હોય તેના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. વહેલી તકે આનું નિર્ણય લઈ લેવો જોઈએ જેથી કરીને સારા સાધુઓ ગરિમા તેમજ મંદિરની ગરિમા સમજે તેવા સાધુની નિમણૂંક થવી જોઈએ, જેથી કરીને આવા બનાવો ના બને અને મંદિરોની ગરિમા જળવાઈ રહે.

બીજી તરફ વહીવટી તંત્ર આ મામલે રક્ષણાત્મક મોડમાં છે. અધિક કલેકટર બી.એસ. બારડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વીડિયો મામલે તલસ્પર્શી તપાસ માટે SDM ની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. હાલમાં ૧૧ પૂજારીઓને સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા છે અને પૂજા સેવા ખોરવાય નહીં તે માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તપાસ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ વધુ આકરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી તંત્ર આપી રહ્યું છે.

પવિત્ર મંદિરમાં બનેલી આ ઘટનાથી ખૂબ જ આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. જવાબદારોને સજા મળે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ માતાજીના સ્થાનકમાં આવું કૃત્ય કેમ કરવામાં આવ્યું તે જ સૌથી મોટો સવાલ છે..

