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વરસાદની અછત વચ્ચે ગુજરાતના ખેડૂતોને મોટી રાહત: રાજ્ય સરકાર દરરોજ 2 કલાક વધારાની વીજળી આપશે

Gujarati News: ગુજરાતમાં ચાલુ વર્ષે વરસાદ ખેંચાવાના કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં ખેતી ક્ષેત્રે પાણીની જરૂરિયાત વધી છે, જેના પરિણામે વીજળીની માગમાં પણ મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વરસાદની અછતને લીધે ઘણા જિલ્લાઓમાં સિંચાઈ માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ છે. સ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઉર્જા મંત્રીએ ખેડૂતોના હિતમાં મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 09, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:41 AM IST
વરસાદની અછત વચ્ચે ગુજરાતના ખેડૂતોને મોટી રાહત: રાજ્ય સરકાર દરરોજ 2 કલાક વધારાની વીજળી આપશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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