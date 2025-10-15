ગુજરાતના આ શહેરમાં જીવલેણ રોગોનો હાહાકાર! એક જ દિવસમાં બે મહિલાઓના મોત, તંત્ર દોડતું થયું!
Waterborne disease outbreak in Surat: સુરત શહેરમાં રોગચાળાથી બે મહિલાના મોત. એક દિવસમાં બે ના રોગચાળા થી મોત નીપજતા આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થયું. પાંડેસરામાં રહેતી 34 વર્ષીય મહિલાનું ટાઈફોડથી મોત. મહિલાને તાવ આવતા ઝોલાછાપ તબીબ પાસે સારવાર કરાવી હતી. મહિલાની 5 દિવસથી સારવાર ચાલી રહી હતી. વધુ તબિયત લથડતા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી.
Waterborne disease outbreak in Surat: સુરત શહેરમાં રોગચાળાએ ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. એક જ દિવસમાં રોગચાળાના કારણે બે મહિલાના કરૂણ મોત નિપજતા સુરતનું આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે અને શહેરભરમાં ચિંતાનો માહોલ ફેલાયો છે.
આ ઘટનામાં સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં રહેતી એક ૩૪ વર્ષીય મહિલાનું ટાઈફોડના કારણે મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતક મહિલાના પરિવારે જણાવ્યું કે તેમને તાવ આવતા શરૂઆતમાં 'ઝોલાછાપ' (બિન-અધિકૃત) તબીબ પાસે સારવાર કરાવી હતી. મહિલાની સારવાર છેલ્લા પાંચ દિવસથી ચાલી રહી હતી, પરંતુ તબિયતમાં સુધારો થવાને બદલે વધુ લથડી હતી. પરિણામે, પરિવારે મહિલાને તાત્કાલિક સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જોકે, કમનસીબે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મહિલાને સારવાર મળે તે પહેલા જ ફરજ પરના તબીબે તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
આ ઘટનાથી સુરતનું આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થયું છે. એક દિવસમાં રોગચાળાથી બે મહિલાના મોત થતાં પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજીને આરોગ્ય વિભાગની અલગ-અલગ ટીમોએ તાત્કાલિક અસરથી તપાસ હાથ ધરી છે. આ ટીમો રોગચાળાના ફેલાવા, સારવારની પદ્ધતિઓ અને અન્ય જરૂરી પાસાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. રોગચાળાને નિયંત્રિત કરવા અને આ પ્રકારના બનાવો ફરી ન બને તે માટે વિભાગ દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
