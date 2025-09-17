Prev
અમદાવાદ આ ભયંકર રોગોથી થથર્યું! ઘરે ઘરે છે ખાટલાં, માત્ર 13 દિવસમાં 200થી વધુ કેસ નોંધાતા ખળભળાટ

Waterborne disease outbreak in Ahmedabad: અમદાવાદમાં પાણીજન્ય રોગચાળાએ હાહાકાર મચાવી દીધો છે. છેલ્લા 15 દિવસમાં જ પાણીજન્ય રોગોના 200 જેટલા કેસ નોંધાતા ખળભળાટ મચ્યો છે. રોગચાળાના આંકડાની વાત કરીએ તો સપ્ટેમ્બર મહિનામાં મેલેરિયાના 75 અને ઝેરી મેલેરિયા (ફાલ્સીપેરમ)ના 7 કેસ નોંધાયા છે. કમળો, ટાઇફોઇડ, ઝાડા-ઉલટી અને કોલેરાના કેસો પણ મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:04 AM IST

Waterborne disease outbreak in Ahmedabad: અમદાવાદ શહેરમાં ચોમાસા બાદ રોગચાળાએ માથું ઊંચક્યું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ડેન્ગ્યૂ, મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ અને કમળા જેવા રોગોના કેસોમાં ધરખમ વધારો જોવા મળ્યો છે, જેણે શહેરીજનો અને આરોગ્ય વિભાગની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે.

ડેન્ગ્યૂએ માઝા મૂકી
છેલ્લા 13 દિવસમાં જ અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યૂના 200થી વધુ કેસ નોંધાયા છે, જે પરિસ્થિતિની ગંભીરતા દર્શાવે છે. ખાસ કરીને ગોમતીપુરા અને બહેરામપુરા જેવા વિસ્તારોમાં ડેન્ગ્યૂના કેસો વધુ જોવા મળ્યા છે. આ ઉપરાંત, શહેરના અન્ય પોશ વિસ્તારો જેવા કે પાલડી, નવરંગપુરા અને રાણીપમાં પણ ડેન્ગ્યૂના કેસો સામે આવ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે આ રોગ કોઈ ચોક્કસ વિસ્તાર પૂરતો સીમિત નથી. નિષ્ણાતોના મતે, જો યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં આ કેસોની સંખ્યામાં હજુ પણ વધારો થઈ શકે છે.

મેલેરિયા અને અન્ય રોગોનો પણ કહેર
ડેન્ગ્યૂ ઉપરાંત, અન્ય જળજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગો પણ ફેલાઈ રહ્યા છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં મેલેરિયાના 75 અને ઝેરી મેલેરિયા (ફાલ્સીપેરમ)ના 7 કેસ નોંધાયા છે. આ આંકડા ચિંતાજનક છે કારણ કે ઝેરી મેલેરિયા સમયસર સારવાર ન મળે તો જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. આ સિવાય, પાણીજન્ય રોગો જેવા કે કમળો, ટાઇફોઇડ, ઝાડા-ઉલટી અને કોલેરાના કેસો પણ મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યા છે. છેલ્લા સમયગાળામાં કમળાના 200, ટાઇફોઇડના 180 અને ઝાડા-ઉલટીના પણ અનેક કેસો નોંધાયા છે. આ રોગો મુખ્યત્વે દૂષિત પાણી અને ખોરાક દ્વારા ફેલાય છે.

શું કરી શકાય?
આ રોગચાળાને નિયંત્રિત કરવા માટે નાગરિકો અને સરકારી તંત્ર બંનેએ સહિયારા પ્રયાસો કરવા જરૂરી છે.

મચ્છર નિયંત્રણ:
ઘરની આસપાસ પાણીનો ભરાવો થવા દેવો ન જોઈએ. કૂલર, કુંડા અને પાણીની ટાંકી નિયમિતપણે સાફ કરવા જોઈએ.

સ્વચ્છતા જાળવણી:
વ્યક્તિગત સ્વચ્છતાની સાથે સાથે ઘર અને આસપાસના વિસ્તારની સ્વચ્છતા જાળવવી અત્યંત જરૂરી છે.

પાણી ઉકાળીને પીવું:
ખાસ કરીને ચોમાસા અને તે પછીના સમયમાં પાણી ઉકાળીને પીવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

લક્ષણો દેખાય તો તુરંત સારવાર:
તાવ, શરીરમાં દુખાવો, ઉલટી કે ઝાડા જેવા લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક ડોક્ટરની સલાહ લેવી અને યોગ્ય સારવાર કરાવવી જોઈએ.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ ફોગિંગ અને સર્વેલન્સ જેવી કામગીરી સઘન બનાવવી જરૂરી છે જેથી રોગચાળાના વધુ ફેલાવાને અટકાવી શકાય.

