ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના આ શહેરમાં જીવલેણ રોગચાળો બેકાબૂ! ટપોટપ લોકો થઇ રહ્યાં છે બીમાર, હોસ્પિટલોમાં લાંબી લાઈન...

Ahmdabad News: ઓક્ટોબરમાં મચ્છરજન્ય, પાણીજન્ય રોગચાળો વકર્યો શહેરમાંરોગચાળો. ડેન્ગ્યુના 253, કમળાના 199  અને ટાઈફોઈડના 223 કેસ નોંધાયા. પાણીના 5,387 સેમ્પલમાંથી 10 જેટલા અનફિટ જાહેર કરાયા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:15 AM IST

Ahmdabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગચાળાએ માથું ઊંચક્યું છે, જેના કારણે ડેન્ગ્યુ, કમળો અને ટાઈફોઈડના કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ચોમાસું વીતી જવા છતાં રોગચાળાના આંકડા ચિંતાજનક સ્તરે પહોંચ્યા છે.

પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગોનો આંકડો
ઓક્ટોબરમાં નોંધાયેલા રોગચાળાના કેસોની વાત કરીએ તો ડેન્ગ્યુના 253 કેસ, ટાઈફોઈડના 223 કેસ, કમળો (ઝેરી કમળો) 199 કેસ, ઝાડા-ઉલ્ટીના 241 કેસ, મેલેરિયાના 84 કેસ અને ફાલ્સીપારમના 28 કેસ નોંધાયા છે. નોંધનીય છે કે, રાહતની વાત એ છે કે કોલેરાનો એક પણ કેસ નોંધાયો નથી. જોકે, માત્ર એક મહિનામાં જ ટાઈફોઈડ અને કમળાના આટલા મોટા પ્રમાણમાં કેસો નોંધાવા એ સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે પાણીજન્ય રોગચાળો મોટા પાયે ફેલાયો છે.

પાણીના સેમ્પલ અનફિટ જાહેર
પાણીજન્ય રોગચાળાના સતત વધારાને ધ્યાનમાં લઈને, AMC દ્વારા પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. ઓક્ટોબર માસમાં કુલ 5,387 પાણીના સેમ્પલની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી 10 જેટલા સેમ્પલ અનફિટ જાહેર થયા છે. આ દર્શાવે છે કે, શહેરમાં પીવાના પાણીની ગુણવત્તામાં ક્યાંક ખામી છે, જે સીધી રીતે કમળો અને ટાઈફોઈડ જેવા રોગોના ફેલાવા માટે જવાબદાર છે.

આખા વર્ષનો ચિંતાજનક અહેવાલ
ઓક્ટોબરના આંકડાની સાથે ચાલુ વર્ષના એકંદર આંકડા પણ ચિંતાજનક છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં પાણીના કુલ 66 હજાર કરતા વધુ સેમ્પલની ચકાસણી કરવામાં આવી છે. તેમાંથી આશ્ચર્યજનક રીતે 577 સેમ્પલ અનફિટ જાહેર થયા છે. આ આંકડો શહેરીજનોના સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર ખતરો સૂચવે છે.

તકેદારી જરૂરી
શહેરીજનોએ પાણીજન્ય રોગોથી બચવા માટે પીવાના પાણીને ઉકાળીને અને ગાળીને પીવું, તેમજ બહારના ખુલ્લા ખોરાક અને પીણાં ટાળવા જોઈએ. ડેન્ગ્યુ જેવા મચ્છરજન્ય રોગોથી બચવા માટે ઘર અને આસપાસના વિસ્તારમાં પાણીનો ભરાવો ન થાય તેની ખાસ તકેદારી રાખવી અનિવાર્ય છે.

