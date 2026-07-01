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Bsc (ઓનર્સ) નેચરલ ફાર્મિંગ ડિગ્રીને હવે મળશે Bsc (ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર સમકક્ષ માન્યતા, સરકારનો મોટો નિર્ણય

ખેતી ક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું કરિયર બનાવી શકે તે માટે રાજ્ય સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું કે ગુજરાત નેરરલ  ફાર્મિંગ સાયન્સ યુનિવર્સિટીનો અભ્યાસક્રમ હવે રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના ડિગ્રી અભ્યાસક્રમ સમકક્ષ ગણાશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 01, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:22 PM IST
Bsc (ઓનર્સ) નેચરલ ફાર્મિંગ ડિગ્રીને હવે મળશે Bsc (ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર સમકક્ષ માન્યતા, સરકારનો મોટો નિર્ણય
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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