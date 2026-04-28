ગુજરાતના રાજકારણમાં બદલાયા સમીકરણો! ભાજપના ગઢમાં AIMIMની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, આ બેઠકો પર મારી બાજી
Gujarat Local Body Election Results: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઓવૈસીની AIMIMએ કચ્છમાં શાનદાર એન્ટ્રી કરીને જીત નોંધાવી છે. ભાજપ ઘણી બેઠકો પર મજબૂત રહી છે, જ્યારે કેટલીક જગ્યાએ કોંગ્રેસે પણ જીત મેળવી છે.
- ગુજરાતના રાજકારણમાં નવા સમીકરણો
- કચ્છમાં AIMIMની પેનલનો વિજય
- અમદાવાદ અને સુરતમાં ભાજપનો દબદબો અકબંધ
Trending Photos
Gujarat Local Body Election Results: ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં આ વખતે એક નવો રાજકીય વળાંક જોવા મળ્યો છે. જ્યાં અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટી AIMIMએ પોતાની હાજરી નોંધાવતા ખાસ કરીને કચ્છ વિસ્તારમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. મળતી માહિતી અનુસાર, આ ચૂંટણી એટલે પણ મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે કારણ કે AIMIMએ પ્રથમ વખત આ વિસ્તારમાં એન્ટ્રી કરી છે.
ભુજ નગરપાલિકામાં AIMIMને મળી મોટી સફળતા
કચ્છ જિલ્લાની ભુજ નગરપાલિકામાં AIMIMને મોટી સફળતા મળી છે. વોર્ડ નંબર 1માં પાર્ટીના ત્રણ ઉમેદવારોએ શાનદાર જીત મેળવી છે. સરફરાઝને 3705 મત, મુખ્તારને 3581 મત અને રોશનને 3370 મત મળ્યા છે. આ ઉપરાંત એક બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારનો વિજય થયો છે. આ જીત સાથે AIMIMએ કચ્છના રાજકારણમાં પોતાનું સ્થાન બનાવી લીધું છે અને આગામી સમયમાં અહીં ચૂંટણી વધુ રસપ્રદ બનવાના સંકેત આપ્યા છે.
બીજી તરફ સુરતમાં પણ રાજકીય સમીકરણો બદલાતા જોવા મળ્યા છે. વોર્ડ નંબર 19માં ભાજપે જીત મેળવી છે, જ્યાં અસલમ સાયકલવાલાના પુત્રને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદના સૈજપુર બોઘા વિસ્તારમાં પણ ભાજપની પેનલનો વિજય થયો હતો, જેનાથી પાર્ટીનો શહેરી વિસ્તારોમાં દબદબો જળવાઈ રહ્યો હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે.
કોંગ્રેસના ઉમેદવારે ભાજપના ઉમેદવારને 171 મતોથી હરાવ્યા
બીજી તરફ સુરતની ઝંખવાવ તાલુકા પંચાયત બેઠક પર કોંગ્રેસે મોટો ઉલટફેર કરતા જીત મેળવી છે. અહીં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કિશોર ચૌધરીએ ભાજપના ભાવના વસાવાને 171 મતોથી હરાવ્યા છે. આ બેઠક ભાજપના ધારાસભ્ય ગણપતસિંહ વસાવાના પ્રભાવ હેઠળના વિસ્તારમાં આવે છે, તેથી કોંગ્રેસની આ જીત ઘણી મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે.
ગુજરાતની આ સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં જ્યાં ભાજપે ઘણી જગ્યાએ પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી રાખી છે, ત્યાં AIMIMની એન્ટ્રીએ રાજકારણમાં નવો રંગ ભરી દીધો છે. ઓવૈસીની પાર્ટીનું કચ્છમાં પ્રદર્શન સંકેત આપે છે કે આગામી સમયમાં રાજ્યના રાજકારણમાં નવા સમીકરણો બની શકે છે અને ચૂંટણી જંગ વધુ રોમાચક બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે