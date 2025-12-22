Prev
પ્રેમિકા સાથે રહેવું ભારે પડ્યું! યુવતીના પૂર્વ પતિએ મિત્રો સાથે મળી પ્રેમી પર કર્યો જીવલેણ હુમલો

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં પૂર્વ પત્ની પ્રેમી સાથે રહેવા જતી રહેતા પતિને લાગી આવતા પતિએ પ્રેમી પર મિત્રો સાથે મળીને જીવલેણ હુમલો કર્યો. ઘાટલોડિયા પોલીસે હુમલો કરનાર ત્રણ શખ્સો સામે ફરિયાદ નોંધી. પોલીસે એક હુમલાખોરની ધરપકડ કરીને વધુ બે ફરાર આરોપી ન શોધખોળ શરૂ કરી છે.

Dec 22, 2025, 05:42 PM IST

પ્રેમિકા સાથે રહેવું ભારે પડ્યું! યુવતીના પૂર્વ પતિએ મિત્રો સાથે મળી પ્રેમી પર કર્યો જીવલેણ હુમલો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના ઘાટલોડિયામાં ગઈ તારીખ 18મીના રોજ રત્નમણિ ટેનમેન્ટ પાસે અજય જશવંત પઢિયાર પોતાની પ્રેમિકા પ્રિયલ સોલંકી સોસાયટીમાં રસોઈ બનાવા માટે ગઈ ત્યારે જ પ્રિયલ સોલંકીનો પૂર્વ પતિ સહિતના ત્રણ શખ્સોએ અજય જશવંત પઢિયાર બેઠો હતો ત્યારે આવીને પેહલા આંખમાં મરચાની ભૂકી નાખીને છરી અને લાકડીઓના ઘા મારીને ફરાર થઈ ગયા હતા. 

આ હુમલામાં અજય પઢિયારને ગંભીર ઇજાઓ થતાં તાત્કાલિક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને ઘાટલોડિયા પોલીસે મિહિર સોલંકી સહિત ત્રણ સામે જીવલેણ હુમલાની ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી. 

સમગ્ર મામલે ઘાટલોડિયા પોલીસે ઝીણવટ ભરેલી તપાસ કરતા એવી હકીકત સામે આવી હતી કે, પ્રિયલ સોલંકી, મિહિર સોલંકી અને ફરિયાદી અજય પઢિયાર શાહપુરમાં એક જ ચાલીમાં રહેતા હતા અને 7 વર્ષ પહેલા પ્રિયલ સોલંકી અને મિહિર સોલંકીએ પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન બાદ બન્ને વચ્ચે નાના મોટા અણબનાવ રહેતા હતા અને પ્રિયલ સોલંકી અલગ થઈ ગઈ હતી. 

બન્ને અલગ થયા બાદ અજય પઢિયારના સંપર્કમાં આવી અને બન્ને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બાંધતા બન્નેએ એપ્રિલ 2025માં મૈત્રી કરાર કર્યા હતા અને ઘાટલોડિયામાં રહેવા માટે આવી ગયા હતા. આ વાત જ પૂર્વ પતિ મિહિર સોલંકીને જાણ થતાં ગમ્યું ન હતું. જેને લઈને બદલો લેવા માટે બે મિત્રોને સાથે રાખીને અજય પઢિયાર પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. 

હુમલાના કેસમાં ઘાટલોડિયા પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપીની ઓળખ હાથ ધરી હતી. જેમાં કિરણ ધીરજ પરમારની ઓળખ થતા ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે અને મુખ્ય આરોપી મિહિર સોલંકી સહિત 2 ફરાર શખ્સોની શોધખોળ શરૂ કરી છે. 

