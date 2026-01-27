Prev
ઠાકોર સમાજના સંમેલનમાં કેમ કોળી સમાજના પરસોત્તમ સોલંકીને કરાયા યાદ! કરાયા ભરપેટ વખાણ

Thakor Samaj Sammelan : ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા ઠાકોર સમાજના સંમેલનમાં કલોલના પૂર્વ ધારાસભ્ય બળદેવજી ઠાકોરે કોળી સમાજના નેતા પરસોત્તમ સોલંકીના ભરપેટ વખાણ કર્યા, અને તેમને અનુસરવા ઠાકોર સમાજને સલાહ આપી, આખરે તેઓએ આવું કેમ કહ્યું તે જાણીએ 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:53 AM IST

Gandhinagar News ; ગાંધીનગરમાં 26 જાન્યુઆરીની મધરાતે સમાજને જગાડવા માટે ઠાકોર સમાજે શક્તિપ્રદર્શન કર્યું. રાત્રે 3 વાગ્યે પાટનગરમાં ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન મળ્યું હતું. ઠાકોર સમાજના મહાસંમેલનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. આ પ્રસંગે સમાજને શિક્ષણના માર્ગે આગળ વધારવા સંકલ્પ લેવાયો. તો સમાજના આગેવાનોએ શિક્ષણના માર્ગે ચાલવા હાંકલ કરી. દિકરા-દીકરીઓને શિક્ષણ અપાવવા અપીલ કરી. તેમજ વ્યસનનો રસ્તો છોડવા સ્ટેજ પરથી અપીલ કરાઈ. ત્યારે આ સંમેલનમાં આંખે ઉડીને વળગે તેવી વાત એ હતી કે, ઠાકોર સમાજના સંમેલનમાં કોળી સમાજના નેતા પરસોત્તમ સોલંકીને યાદ કરાયા હતા. કોણે અને કેમ પરસોત્તમ સોલંકીને યાદ કરાયા તે જાણીએ. 

ઠાકોર સમાજના સંમેલનમાં કલોલના પૂર્વ ધારાસભ્ય બળદેવજી ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પોતાના સંબોધનમાં તેઓએ પરસોત્તમ સોલંકીને યાદ કર્યા હતા. એટલું જ નહિ, કોળી સમાજના આ મંત્રીના ભરપેટ વખાણ પણ કર્યા હતા. 

સમાજની વાત આવે ત્યારે પરસોત્તમ સોલંકી બનવું પડે 
તો કલોલના પૂર્વ ધારાસભ્ય બળદેવ ઠાકોરે કહ્યું કે, સ્ટેજ પર ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ પક્ષના આગેવાનો બેઠા છે. બધાએ ચિંતા કરી કે સમાજને એક કરવા માટે સ્ટેજ પર આવવું પડશે. જો અલગ રહીશું તો છુટા પડી જવાશે. સમાજને વેગવંતો બનાવો હોય તો સત્તા વિના શક્ય નથી. સત્તા પણ તમારી પાસે હોવી જરૂરી છે. સરકાર તરફથી જમીન ફાળવવામાં આવી છે. જમીન માટે જે પૈસા ભરવા મને કહેજો. 30 કરોડ જમીન માટે આપવાના છે, રકમ મોટી છે, જો ટોકન રકમ આપી હોત તો સારું રહ્યું હોય. સમાજની વાત આવે તો પુરુષોતમ સોલંકી યાદ કરવા પડે. સમાજની વાત આવે ત્યારે પરસોત્તમ સોલંકી બનવું પડશે. સમાજ હિત માટે 'પરસોત્તમ' બનવામાં કોઈ કચાશ ન રાખવી જોઈએ.

ઉલ્લેખનીય છે કે, પરસોત્તમ સોલંકી કોળી સમાજના નેતા તેમજ ગુજરાત સરકારના મંત્રી છે. બગદાણા વિવાદમાં તેઓએ મોરચો લઈને ન્યાય માટે લડત અપાવી હતી. પરસોત્તમ સોલંકી કોળી સમાજના પોપ્યુલર નેતા છે. 

આ સંમેલનમાં સાસંદ ગેનીબેન ઠાકોર, કેબિનેટ મંત્રી રમણભાઈ સોલંકી, કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર, સાસંદ બારીયા, ધારાસભ્ય લવીંગજી ઠાકોર, પૂર્વ મંત્રી દિલીપ ઠાકોર, કેશાજી ઠાકોર સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા. તો આ ઉપરાંત કલાકાર વિક્રમ ઠાકોર, ભરત બારીયા, કીર્તીદાન ગઢવી પણ હાજર રહ્યા. આ પ્રસંગે અલ્પેશ ઠાકોરની ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરવામાં આવી હતી. તેઓ વિક્રમ ઠાકોરને સાથે લઈને આવ્યા હતા. અલ્પેશ ઠાકોરે આવતાની સાથે જ સમાજને સંદેશ આપ્યો હતો.  

Gujarat politicsThakor Samajalpesh thakorઅલ્પેશ ઠાકોરઠાકોર સમાજ

