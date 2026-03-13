રાજકોટ ભાજપના પૂર્વ કોપોરેટરનો દાવો ખોટો નીકળ્યો! ગુગલ AI એ ખોલી ભ્રષ્ટાચારી વીડિયોકાંડની પોલ
Rajkot BJP Ex Corporator Caught Demanding Lakhs For Illegal Construction : રાજકોટ ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટરે સેટલમેન્ટના નામે 3 લાખ માંગ્યા હતા. અનિલ મકવાણાનો રૂપિયા લેતો વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જેના બાદ વાયરલ વીડિયોને લઈ અનિલ મકવાણાએ કર્યો હતો AI હોવાનો દાવો, આ મામલે આગળ શું થયું તે જોઈએ
- રાજકોટમાં ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર અનિલ મકવાણા દ્વારા બાંધકામની અરજી પાછી ખેંચવા અને સેટલમેન્ટના બહાને લાખો રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી
- સ્ટિંગ વીડિયોથી રાજકીય ખળભળાટ મચી ગયો, પૂર્વ કોર્પોરેટરે સર્કિટ હાઉસ ખાતે મિટિંગો યોજી રૂ. 3 લાખથી શરૂ કરી છેલ્લે સવા લાખની રોકડની માંગણી કરી
Rajkot News : ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટરના વીડિયોકાંડથી શહેર ભાજપમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર અનિલ મકવાણાનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. સર્કિટ હાઉસની અંદર બેસીને પૂર્વ કોર્પોરેટરે બાંધકામના વહીવટના રૂપિયા માંગ્યાનો વીડિયોમાં કથિત આક્ષેપ કરાયો છે. વીડિયોમાં પૂર્વ કોર્પોરેટર સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે કે, કમિશનર ઓફિસે અને ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામના ઈમેઈલ નંખાય છે. મારા કામમાં કોઈ દિવસ ફોલોઅપ નહીં લેવાનું. મેં કરેલી ફરિયાદ પરત ખેંચી લવ એટલે તમારું કામ શરૂ. ચૂંટણીમાં મને ટિકિટ મળવાની છે, એટલે તમારું કામ ક્યાંય અટકવા નહીં દઉં.
કેટલા લોકો પાસે નાણાં પડાવ્યા તે ખરા અર્થમાં સામે આવવું જોઈએ - ફરિયાદી
તો પૂર્વ કોર્પોરેટર અનિલ મકવાણાના વાયરલ વીડિયો મામલે ભોગ બનનાર દિલીપ પટેલનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. દિલીપ પટેલે કહ્યું કે, કોર્પોરેશનમાં ફરિયાદ કરવામાં આવે છે. તપાસ કરતા ખબર પડી પૂર્વ કોર્પોરેટર અનિલ મકવાણા દ્વારા અરજી કરવામાં આવી હતી. સંપર્ક કરતા અમને સર્કિટ હાઉસ ખાતે બોલાવ્યા હતા. ચર્ચામાં પ્રથમવાર 3 લાખ માંગણી કરી હતી. બીજી બેઠકમાં 2 લાખ જેવી રકમ માંગણી કરી. ત્રીજી બેઠકમાં છેલ્લે બેઠકમાં સવા લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી આટલા રૂપિયા હોય તો જ સંપર્ક કરજે. ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર અનિલ મકવાણા આવી રીતે ખોટી અરજીઓ કરી નાણાં પડાવી રહ્યા છે. કોર્પોરેશનમાં તપાસ કરવામાં આવે તો ખબર પડે કે અનિલ મકવાણાએ કેટલી અરજીઓ કરી. કેટલા લોકો પાસે નાણાં પડાવ્યા તે ખરા અર્થમાં સામે આવવું જોઈએ.
પૂર્વ કોર્પોરેટરનો ખુલાસો
અનિલ મકવાણા દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામ અંગે અરજીઓ કરતા હોવાનો આરોપ બાદ અનિલ મકવાણાએ યુ-ટર્ન લીધો. તેઓએ કહ્યું કે, મારો વીડિયો છે તેમ મારે 8 વર્ષ પહેલાંના રૂપિયા લેવાના છે તેની વાત છે. તો અરજી અંગેના બીજા વીડિયો અંગે કહ્યું, AI જનરેટેડ વીડિયયો છે સર્કિટ હાઉસ નહિ ગમે ત્યાં બતાવી શકાય છે. વોર્ડ નં 2માં એસ.સી અનામત હોવાથી મારી રાજકીય કારકિર્દી પૂર્ણ કરવા આ વીડિયો વાયરલ કર્યો.
વાયરલ વીડિયો અંગે ભાજપનું નિવેદન
તો બીજી તરફ, સમગ્ર મુદ્દે શહેર ભાજપ પ્રમુખ માધવ દવેનું નિવેદન પણ આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, મોડી રાતે આ વીડિયો મારી પાસે આવ્યો છે. વીડિયોમાં પૈસાની લેતીદેતીની ચર્ચા થઈ રહી છે. અનિલ મકવાણાને મેં ફોન મારફત સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તેમનો ફોન બંધ છે. જે પણ હશે, તે અંગે ખુલાસો માગવામાં આવશે. જો આક્ષેપોમાં સત્યતા હશે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
અનિલ મકવાણાનો દાવો ગૂગલ જેમિની AI પર ખોટો સાબિત થયો
પૂર્વ કોર્પોરેટરે દાવો કર્યો તો કે તેમનો વીડિયો AI જનરેટેડ છે. પૂર્વ કોર્પોરેટરના દાવા સામે AI એ સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો. AI એ કહ્યું કે, આ વીડિયો AI જનરેટેડ નથી. ગુગલ AI ને પૂછતા જવાબ મળ્યો કે, આ વીડિયો AI જનરેટેડ નથી, વિડિયો ઓરિજિનલ છે. આમ, અનિલ મકવાણાના દાવાને ગુગલ AI એ ફગાવ્યો છે.
