ગુજરાતમાં મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ પહેલા Z 24 કલાક પર EXCLUSIVE સંભિવત નવા મંત્રીઓના નામ

Gandhinagar News: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટૂંક સમયમાં જ 'દાદાના મંત્રીમંડળ'નું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ, નવા મંત્રીઓ 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ શપથ લેશે.

Gandhinagar News: ગુજરાતની ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. Z 24 કલાક દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી ખબર પર મહોર લાગી ગઈ છે કે આવતીકાલે જ નવા મંત્રીઓની શપથવિધિ યોજાશે. ગાંધીનગર ખાતેના મહાત્મા મંદિર ખાતે શપથવિધિ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આવતીકાલે સવારે 11.30 વાગ્યે શપથગ્રહણ સમારોહ યોજાશે, જેમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત મંત્રીઓને શપથ ગ્રહણ કરાવશે.

Z 24 કલાક પર રાજનીતિની સૌથી મોટી ખબર: સંભવિત મંત્રીઓ કોણ?
Z 24 કલાકને મળેલા EXCLUSIVE અહેવાલ મુજબ, આ વિસ્તરણમાં અનેક નવા ચહેરાઓને સ્થાન મળી શકે છે, જ્યારે કેટલાક જૂના મંત્રીઓની 'એક્ઝિટ' પણ શક્ય છે.

સંભવિત નવા ચહેરા અને સમીકરણો
અર્જૂન મોઢવાડિયાનો મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં લેઉવા પટેલ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખીને જિતુ વાઘાણીનો મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. મહેશ કસવાલાનો પણ મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. જામનગરના ધારાસભ્ય રિવાબા જાડેજાની પણ મંત્રીમંડળમાં સમાવેશની શક્યતા છે. વડોદરામાંથી કેયુર રોકડિયા અથવા બાલુ શુકલાને સ્થાન મળી શકે છે. મનિષા વકીલને પણ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આદિવાસી સમાજમાંથી જયરામ ગામીતને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે. અલ્પેશ ઠાકોરને પણ મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે.

જૂના મંત્રીઓની સંભવિત 'એક્ઝિટ' અને નવા ચહેરાની 'એન્ટ્રી'

  • જો કનુ દેસાઈ મંત્રીમંડળમાંથી Exit થાય તો નરેશ પટેલ ની એન્ટ્રી થઈ શકે છે.
  • જો મુળુ બેરા મંત્રીમંડળમાંથી Exit થાય તો ઉદય કાનગડની એન્ટ્રીની શક્યતા છે.
  • જો બળવંતસિંહ મંત્રીમંડળમાંથી Exit થાય તો સીજેની એન્ટ્રી થઈ શકે છે.

જાતિ સમીકરણો પર ખાસ ધ્યાન
નવું મંત્રીમંડળ જાતિ સમીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને બનશે, જેમાં જુદા જુદા પ્રદેશ અને જ્ઞાતિઓને પ્રતિનિધિત્વ આપવા પર ભાર મૂકાશે. સૌરાષ્ટ્ર ઝોન મંત્રીમંડળમાં વિશેષ ભાગ ભજવશે. અહીં લેઉવા પટેલ અને કોળી ફેકટરને ધ્યાનમા લેવામાં આવશે. મધ્ય ગુજરાતમાં સામાન્ય જ્ઞાતિના ઉમેદવારને સ્થાન મળશે. સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાંથી ક્ષત્રિય ચહેરાને તક અપાશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આદિવાસી સમાજને મહત્વ આપવામાં આવશે અને અહીંથી મહિલા ધારાસભ્યને પણ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં OBC ચહેરાને સ્થાન મળે તેવી શક્યતા છે. આ વિસ્તરણમાં સંગઠન અને સરકાર વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરાશે, જેમાં પ્રાદેશિક અને સામાજિક પ્રતિનિધિત્વને પૂરતું મહત્વ આપવાની શક્યતા છે. આવતીકાલે શપથવિધિ બાદ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.

