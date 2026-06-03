/અંબાલાલની સૌથી ઘાતક આગાહી; જૂન મહિનામાં ક્યારે વરસાદ પડશે, ક્યારે રોકાશે? ટાઈમલાઈન જાહેર

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં આકરા ઉનાળા બાદ હવે મેઘરાજાના આગમનની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગ (IMD) અને રાજ્યના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી અને ચોમાસાના આગમનને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાના કારણે રાજ્યભરમાં વાવાઝોડા અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જામશે.
7 દિવસ ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આશંકા
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે આગામી 7 દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. આ દરમિયાન 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાશે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે. અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આજે ક્યાં-ક્યાં વરસાદ પડશે?
ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અરવલ્લી, મહીસાગર, ખેડા, દાહોદ, પંચમહાલ અને કચ્છ. મધ્ય-દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથમાં વરસાદ પડી શકે છે.
આવતીકાલે કયા વિસ્તારો એલર્ટ પર?
અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, દાદરા નગર હવેલી, ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે.
જૂન મહિનાનું ટાઈમલાઈન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે પ્રિ-મોન્સૂનથી લઈને પ્રોપર ચોમાસા સુધીની તારીખો જાહેર કરી છે.
કેરળમાં ચોમાસું અને 'અલનીનો' ની ચિંતાજનક અસર
ચોમાસું આગળ વધવા માટે હાલ પરિબળો સાનુકૂળ છે અને 4 જૂનના રોજ ચોમાસું કેરળ પહોંચવાની શક્યતા છે. જો કે, અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલી એક સિસ્ટમના કારણે કેરળના કાંઠે ચોમાસાની એન્ટ્રીમાં થોડો વિલંબ પણ જોવા મળ્યો છે. અંબાલાલ પટેલે ચિંતા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું છે કે, આ વર્ષે દેશમાં 'અલનીનો'ની અસર ખૂબ જ મજબૂત જોવા મળી શકે છે.
ઇતિહાસનો ઉલ્લેખ કરતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે વર્ષ 1972માં પણ આવું જ મજબૂત અલનીનો બન્યું હતું, જેના કારણે દેશમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. આ વર્ષે પણ અલનીનોના કારણે દેશમાં ક્યારેક અણધાર્યો મુશળધાર વરસાદ ખાબકશે, તો વળી ક્યારેક વરસાદમાં લાંબો બ્રેક (ખેંચ) પડી જશે તેવી અનિશ્ચિત સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે."