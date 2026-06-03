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અંબાલાલની સૌથી ઘાતક આગાહી; જૂન મહિનામાં ક્યારે વરસાદ પડશે, ક્યારે રોકાશે? ટાઈમલાઈન જાહેર

Ambalal Patel Forecast: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. રાજ્યમાં જોવા મળશે પ્રિ મોન્સૂન એક્ટિવિટીની અસર. 5 જૂન સુધી રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની સંભાવના. 7,8,9 જૂન દક્ષિણ ગુજરાતમાં મધ્યમ વરસાદની આગાહી. 8 જૂનથી દરિયા પવનો બદલાશે પવન તેજ થશે. 16 જૂન આસપાસ ચોમાસાનો વરસાદ ગુજરાત આવી શકે. 20 જૂનથી વાતાવરણમાં અણધાર્યો પલટો સર્જાશે. 28 જૂન સુધી રાજ્યમાં સારા વરસાદની આગાહી. 7 જુલાઈ સુધી અલગ અલગ ભાગોમાં વરસાદની આગાહી...

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 03, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:53 PM IST
અંબાલાલની સૌથી ઘાતક આગાહી; જૂન મહિનામાં ક્યારે વરસાદ પડશે, ક્યારે રોકાશે? ટાઈમલાઈન જાહેર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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