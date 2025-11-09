Prev
ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિના નામે બે શખ્સો 'કળા' કરી ગયા! પૂર્વમંત્રીએ ખુલાસો કરતા ખળભળાટ

Gandhinagar News: દિવાળી પર્વ દરમિયાન બે શખ્સો માંડવી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને સરકારના રાજ્યકક્ષાના પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિ નામે ઉઘરાણું કરી ગયા. અરેઠ તાલુકાના કરંજ ખાતે આયોજિત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના સ્નેહ મિલન સમારોહમાં કુંવરજી હળપતિએ કર્યો ખુલાસો. મેં ક્યારેય કાઈ માંગ્યું નથી, મારા નામે ઉધારણું થયું છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 09, 2025, 09:59 AM IST

Gandhinagar News: માંડવી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને ગુજરાત સરકારના રાજ્યકક્ષાના પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિના નામે દિવાળીના પાવન પર્વ દરમિયાન બે અજાણ્યા શખ્સો ઉઘરાણું (પૈસાની માંગણી) કરી ગયા હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. જોકે, આ સમગ્ર મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે ધારાસભ્ય હળપતિએ પોતે એક જાહેરસભામાં આ અંગે ખુલાસો કર્યો.

"મેં ક્યારેય કાઈ માંગ્યું નથી, મારા નામે ઉધારણું થયું છે"
તાજેતરમાં જ અરેઠ તાલુકાના કરંજ ખાતે આયોજિત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના સ્નેહ મિલન સમારોહમાં કુંવરજી હળપતિ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં તેમણે પોતાની વાત રજૂ કરતાં સ્પષ્ટતા કરી કે, "મેં ક્યારેય કાઈ માંગ્યું નથી, મારા નામે ઉધારણું થયું છે." ધારાસભ્યએ આ દરમિયાન લોકોને ચેતવ્યા પણ હતા. 

"ગોટુ અને મુકેશ કોણ છે હું ઓળખતો નથી"
તેમણે કહ્યું કે જો ભવિષ્યમાં કોઈ વ્યક્તિ મારું નામ લઈને પૈસાની માંગણી કરવા આવે, તો લોકોએ સહેજ પણ ખચકાયા વિના સીધો તેમને ફોન કરવો. આ ઉઘરાણા પ્રકરણમાં સામે આવેલા બે નામો પર પણ તેમણે પોતાની અજ્ઞાતતા વ્યક્ત કરી હતી. કુંવરજી હળપતિએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે, "ગોટુ અને મુકેશ કોણ છે હું ઓળખતો નથી."

ખુલાસા બાદ રાજકીય અને સામાજિક વર્તુળોમાં ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું!
આ ખુલાસા બાદ રાજકીય અને સામાજિક વર્તુળોમાં ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે કે દિવાળીના પર્વ પર ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિના નામે કોણ આ પ્રકારની 'કળા' કરી ગયું છે. આ ઘટનાએ એ વાતની ગંભીરતા દર્શાવી છે કે કેવી રીતે જાણીતા નેતાઓના નામનો દુરુપયોગ કરીને છેતરપિંડી આચરવામાં આવે છે. ધારાસભ્યએ આપેલા ખુલાસાને કારણે લોકોમાં જાગૃતિ આવી છે અને હવે કાયદાકીય પગલાં લેવાય છે કે કેમ, તે જોવું રહ્યું.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર


