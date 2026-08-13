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ફેસબુક મિત્રતા પડી ભારે, આફ્રિકન યુવતીએ ગુજરાતના ખેડૂતને લગાવ્યો 6.30 લાખનો ચૂનો; ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો

Facebook Friendship Gift Scam: રાજકોટના જસદણ તાલુકાના ખેડૂત સાથે ફેસબુક પર મિત્રતા કરી આફ્રિકન યુવતીએ ગિફ્ટ મોકલવાના નામે અન્ય આરોપીઓ સાથે મળી રૂ. 6.30 લાખ પડાવ્યા હતા. ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ બાદ તપાસ કરતા તેઓ યુવતીના પૂર્વ પ્રેમીએ તૈયાર કરેલી સ્ક્રીપ્ટ મુજબ જ ગુનાને અંજામ આપતા. પોલીસે દિલ્હીથી પૂર્વ પ્રેમીની ધરપકડ કરી 5 દિવસના રિમાન્ડ પર લીધો છે. પૂછપરછમાં એક જ મોડસ ઓપરેન્ડીથી 6 લોકોને ખંખેર્યા હોવાની વિગતો મળી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 13, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:06 PM IST
ફેસબુક મિત્રતા પડી ભારે, આફ્રિકન યુવતીએ ગુજરાતના ખેડૂતને લગાવ્યો 6.30 લાખનો ચૂનો; ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ફેસબુક મિત્રતા પડી ભારે, આફ્રિકન યુવતીએ ગુજરાતના ખેડૂતને લગાવ્યો 6.30 લાખનો ચૂનો
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