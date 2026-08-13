/ફેસબુક મિત્રતા પડી ભારે, આફ્રિકન યુવતીએ ગુજરાતના ખેડૂતને લગાવ્યો 6.30 લાખનો ચૂનો; ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો

Facebook Friendship Gift Scam: જસદણના ખેડૂત સાથે રૂ. 6.30 લાખની છેતરપિંડીના કેસમાં ઝડપાયેલી એન્જલ અને અન્ય બે આરોપીઓની પૂછપરછમાં યુવતીના પૂર્વ પ્રેમી માજીઓનું મદુઆબુચીનું નામ ખૂલ્યું છે. રાજકોટ પોલીસ તેને દિલ્હીથી ઝડપી પાડ્યો છે અને 5 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. જિલ્લા પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે, આરોપી માજીઓનું મદુઆબુચીની અને થોડા સમય પહેલા ઝડપાયેલી એન્જલ વચ્ચે પ્રેમસંબંધ હતો. પરંતુ, માર્ચ મહિનામાં બન્ને વચ્ચે બ્રેકઅપ થઈ ગયું હતું.
AIનો ઉપયોગ કરીને બનાવતા હતા પાર્સલના ફોટા
જ્યારે બન્ને રિલેશનશીપમાં હતા, ત્યારે માજી જ ફ્રોડ માટેનો પ્લાન બનાવી સ્ક્રીપ્ટ તૈયાર કરતો હતો. તૈયાર કરેલી સ્ક્રીપ્ટ મુજબ જ એન્જલ અલગ-અલગ વ્યકિતનો સંપર્ક કરી ગિફ્ટ મોકલવાના નામે પૈસા પડાવતી હતી. સાથે જ સામેની વ્યક્તિને શંકા ન પડે તે માટે ગેંગના સભ્યો પાર્સલના વ્યવસ્થિત ફોટા પાડી AI કે ચેટ GPT જેવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી વ્યવસ્થિત ઓરીજીનલ પાર્સલ જેવો ફોટો બનાવતા હતા
વિદેશી નાગરિક હોવાથી અલગ-અલગ એજન્સીએ તપાસ હાથ ધરી
આરોપી માજી દ્વારા અત્યાર સુધી કુલ 6 લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખૂલ્યું છે. પરંતુ 6 કરતા વધુ લોકો સાથે આ રીતે છેતરપિંડી કરી હોવાની શંકાના આધારે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ઉપરાંત 15 જેટલા બેન્ક એકાઉન્ટધારકો અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને તેઓની સંડોવણી ફ્રોડ કેસમાં ખુલશે તો તેમના વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આ સાથે આફ્રિકન આરોપીઓ હોવાથી રાજ્ય અને કેન્દ્રની અલગ-અલગ એજન્સી દ્વારા પણ તપાસમાં જોડાઈ આરોપીઓની પુછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
ખેડૂતની ફરિયાદને આધારે યુવતી સહિત 3ની ધરપકડ
આફ્રિકન યુવતીએ ફેસબુક પર રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂત સાથે મિત્રતા કરી 6.30 લાખ પડાવી લીધા હતા. ખેડૂતની ફરિયાદ બાદ રાજકોટ સાયબર ક્રાઈમે તપાસ કરતા દિલ્હી અને નોઈડામાં બેસી સાયબર ફ્રોડ કરતી યુવતી અને બે યુવકોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા.
તપાસમાં થયા મોટા ખુલાસા
યુવતી મૂળ ઘાનાની જ્યારે બે યુવકો તાન્ઝાનિયા અને સુદાનના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આરોપી યુવતીએ પોતે એક દીકરાની માતા અને વિધવા હોવાની ઓળખ આપી હતી. જસદણના ખેડૂત સાથે મિત્રતા કરી ગિફ્ટ મોકલવાનું કહ્યું હતું. ત્યારબાદ એરપોર્ટ પર ગિફ્ટ છોડાવવા માટે પૈસાની જરુર હોવાનું કહી ટુકડે-કુડકે 6.31 લાખ પડાવી લીધા હતા. સાયબર ફ્રોડ માટે આરોપીઓએ 15 બેન્ક ખાતાનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું ખુલ્યું છે. આ કેસમાં પોલીસ ઊંડાણ પૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. ત્યારે નવા ખુલાસા થાય તેવી પણ શક્યતાઓ રહેલી છે.