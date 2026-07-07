આગામી 5 વર્ષમાં હોસ્પિટલોમાં 'ફેસબુક વોર્ડ' ખોલવા પડશે! જુઓ આરોગ્ય મંત્રીનો એક્સક્લુઝિવ સંવાદ", ભેળસેળિયાઓ ચોરથી પણ વધુ ખતરનાક

ગુજરાતનું હેલ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે? સામાન્ય માણસને મળતી સુવિધાઓની વાસ્તવિકતા શું છે? અને જનતાના સ્વાસ્થ્ય સાથે ખિલવાડ કરતા તત્વો સામે સરકારનો પ્લાન શું છે? આ તમામ સળગતા પ્રશ્નોને લઈને ZEE 24 કલાક દ્વારા આયોજિત 'આરોગ્ય સન્માન 2026' ના ભવ્ય મંચ પર એક ચોટદાર અને બેબાક સંવાદ યોજાયો.
Z 24 Kalak ચેનલના એડિટર દીક્ષિત સોનીના તીખા અને સચોટ સવાલો સામે રાજ્યના આરોગ્ય રાજ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ કોઈ પણ આડઅંબર વિના ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી પર આધારિત દમદાર જવાબો આપ્યા હતા.
શિક્ષણથી આરોગ્ય સુધીનો કાયાકલ્પ: 9 મેડિકલ કોલેજથી સફર હવે 50ને પાર
સંવાદની શરૂઆતમાં એડિટર દીક્ષિત સોનીએ મંત્રીના કાર્યકાળ અને પ્રમોશનનો ઉલ્લેખ કરતા પૂછ્યું કે, "શિક્ષણ મંત્રી તરીકે પણ તમે ઘણા ઇનિશિએટીવ લીધા હતા, પરંતુ આરોગ્ય મંત્રી તરીકે તમે વધુ એક્ટિવ દેખાઈ રહ્યા છો, આની પાછળનું વિઝન શું છે?"
મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ પૂર્વ સીએમ અને વર્તમાન પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનને દોહરાવતા આંકડાકીય વિગતો આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2001માં જ્યારે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ શાસન સંભાળ્યું ત્યારે ગુજરાતમાં આઝાદીના દાયકાઓ પછી પણ માત્ર 8 થી 9 મેડિકલ કોલેજો હતી.
આજે રાજ્યમાં 42 મેડિકલ કોલેજો કાર્યરત છે અને ટૂંક જ સમયમાં વધુ 8 કોલેજોને મંજૂરી આપીને આ આંકડો 50ને પાર પહોંચાડવામાં આવશે. અમારો મુખ્ય અભિગમ એ છે કે રાજ્યના હેલ્થ બજેટનો એક-એક રૂપિયો ગરીબ અને છેવાડાના માનવી સુધી સન્માનપૂર્વક પહોંચે."
દેશનું પહેલું 'પ્લાઝમા કૌભાંડ' પકડાયું, ભેળસેળિયાઓ સામે યુદ્ધ સ્તરની કાર્યવાહી
જ્યારે એડિટર દીક્ષિત સોનીએ જનતાનો મુખ્ય પ્રશ્ન ઉઠાવતા કહ્યું કે, "વિકાસની સાથે સાથે ખાદ્યપદાર્થો, મસાલા અને દરેક વસ્તુમાં ભેળસેળનો સિલસિલો પણ વધ્યો છે, લોકો તેના શિકાર બની રહ્યા છે, ત્યારે સરકાર શું કરી રહી છે?"
આ સવાલનો સણસણતો જવાબ આપતા આરોગ્ય મંત્રીએ દેશભરમાં હેડલાઈન બને તેવો ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, "ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર પ્લાઝમા (Plasma) માં પણ ભેળસેળ કરવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે.
મહારાષ્ટ્રની એક ફાર્મા કંપની સાથે કનેક્ટેડ બદમાશો જે ઓનલાઈન રેકેટ ચલાવતા હતા, તેમણે ઓછી માત્રામાં પ્લાઝમા હોવા છતાં તેમાં પાણી અને NaCl (સોડિયમ ક્લોરાઈડ) મિક્સ કરીને કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓની દવાઓ બનાવવા માટે સપ્લાય કર્યું હતું. આ આખું રેકેટ ગુજરાત પોલીસે પકડી પાડ્યું છે."
તેમણે ઉમેર્યું કે, "કોઈ 5 લાખની ચોરી કરે તો તે એક વર્ષમાં કમાઈ લેશે, પણ ભેળસેળિયાઓ સીધા માણસના જીવ સાથે રમે છે, તેમને ક્યારેય માફ ન કરી શકાય. અમે એકસાથે 6 ફાર્મા કંપનીઓના લાયસન્સ રદ્દ કર્યા છે. એનાલોગ પનીર (પામોલીન તેલ અને મિલ્ક પાવડરથી બનતું નકલી પનીર) અને નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરીઓનો સંપૂર્ણ સફાયો કર્યો છે. ઊંઝામાં ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કલર ચડાવી નકલી વરિયાળી બનાવતી 5 થી 6 ફેક્ટરીઓ બંધ કરાવી છે. દિલ્હી ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી જે.પી. નડ્ડાજી સાથેની બેઠકમાં મેં વર્ષ 2006ના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ કાયદાને વધુ સખત અને કડક બનાવવા માટે રજૂઆત કરી છે."
સરકારી હોસ્પિટલોમાં 'નમો સ્વચ્છતા અભિયાન' અને સ્ટાફની અછત પર મોટો ખુલાસો
સરકારી હોસ્પિટલોમાં ગંદકી, ભંગારના ઢગલા અને ડોક્ટરોની અછત અંગે દીક્ષિત સોનીએ પૂછેલા સવાલ પર મંત્રીએ લાલઆંખ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું, "હું કોઈને ડરાવવા નથી માંગતો પણ માઈક્રો લેવલની સ્વચ્છતા જરૂરી છે. અમે રાજ્યના 12,000 સરકારી દવાખાના, CHC અને સિવિલ હોસ્પિટલોમાં 7 દિવસનું 'નમો સ્વચ્છતા અભિયાન' ચલાવ્યું, જેમાં પ્લમ્બિંગ, ટાઇલ્સ રિપેરિંગ અને ઇલેક્ટ્રિક કામ પૂર્ણ કરાયું. વર્ષોથી ભંગાર હાલતમાં પડેલી એમ્બ્યુલન્સો હટાવી, એક જ હોસ્પિટલમાંથી 4 થી 5 ટ્રક ફર્નિચર અને ભંગાર કાઢીને 16 થી 18 રૂમ ખાલી કરાવ્યા છે. હવે જો મારા સરપ્રાઈઝ રાઉન્ડમાં ગંદકી દેખાશે તો સિવિલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટનો વારો આવશે."
સ્ટાફની અછત અંગે તેમણે સત્ય સ્વીકારતા કહ્યું, "એ વાત સાચી છે કે ડોક્ટરો અંતરિયાળ ગામડાઓમાં રહેવા માંગતા નથી. પરંતુ ટૂંક જ સમયમાં 1,900 જેટલા નવા MBBS ડોક્ટરોની ભરતી કરીને તેમને ઓર્ડર આપવામાં આવશે."
ટ્રાયબલ એરિયા માટે ટુ-વ્હીલર 108 અને મેડિકલ ટુરિઝમનો નવો રોડમેપ
આદિવાસી અને પહાડી વિસ્તારોની ભૌગોલિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મંત્રીએ મોટી જાહેરાત કરી હતી: "ડુંગરાળ વિસ્તારોમાં જ્યાં મોટી એમ્બ્યુલન્સ નથી જઈ શકતી, ત્યાં દર્દીને જોળીમાં લાવો પડતો હતો. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે સરકારે 51 ટુ-વ્હીલર (Two-Wheel) 108 મોટરસાઇકલ લોન્ચ કરી છે, જે જીપીએસ સિસ્ટમ અને પ્રાથમિક મેડિકલ કીટ સાથે ડૉક્ટરને લઈને સીધા દર્દીના ઝૂંપડા સુધી પહોંચશે."
મેડિકલ ટુરિઝમ ક્ષેત્રે ગુજરાતની વૈશ્વિક સિદ્ધિ ગણાવતા તેમણે કહ્યું કે, આ વર્ષે 23 દેશોના લોકોએ અમદાવાદ સિવિલમાં હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અને લીવરની સારવાર કરાવી છે. આગામી સમયમાં વિદેશી દર્દીઓને આકર્ષવા માટે અમદાવાદ અને સુરતમાં વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO)ના નોર્મ્સ મુજબ 1500-1500 બેડની અલ્ટ્રા મોર્ડન વર્લ્ડ ક્લાસ બે હોસ્પિટલો બનાવવાનું પ્લાનિંગ થઈ ચૂક્યું છે. આ ઉપરાંત ટાઈપ-1 ડાયાબિટીસથી પીડાતા બાળકો માટે સરકારી હોસ્પિટલોમાં 4 થી 5 હજારનું ઇન્સ્યુલિન તદ્દન વિનામૂલ્યે આપવાનો પરિપત્ર પણ કરી દેવાયો છે.
આગામી 5 વર્ષમાં હોસ્પિટલોમાં 'ફેસબુક વોર્ડ' ખોલવા પડશે!
ઇન્ટરવ્યૂના અંતે બદલાતી લાઈફસ્ટાઈલ, ઓબેસિટી અને માનસિક તણાવ પર વાત કરતા મંત્રીએ ખૂબ જ ગંભીર અને ચિંતાજનક વિષય તરફ ધ્યાન દોર્યું. તેમણે ટેકનોલોજી અને સોશિયલ મીડિયાની આડઅસર પર કટાક્ષ કરતા જણાવ્યું, "આવનારા સમયમાં અણુબોમ્બ કે યુદ્ધ સૌથી મોટી સમસ્યા નથી, પણ 'ડિપ્રેશન' એ વિશ્વની સૌથી મોટી સમસ્યા બનશે. લાઈફસ્ટાઈલ ડિસીઝ પાછળ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને સોશિયલ મીડિયા જવાબદાર છે. હું કદાચ બહુ વહેલા બોલી રહ્યો છું, પણ આગામી 5 વર્ષ પછી હોસ્પિટલોમાં 'ફેસબુક પેશન્ટ' માટે ખાસ 'ફેસબુક વોર્ડ' ખોલવા પડશે!"
તેમણે ઉમેર્યું કે ડિપ્રેશનથી બચવા માટે મનની શાંતિ જરૂરી છે અને તે માત્ર ભારતીય સંસ્કૃતિ, ચરક સંહિતા, સુશ્રુત મુનિના જ્ઞાન અને આયુર્વેદથી જ શક્ય છે. ગીતાના સત્વ, રજસ અને તમસ ગુણો જ શરીરનું બેલેન્સ જાળવે છે. ZEE 24 કલાકના સરાહનીય મંચ પરથી મંત્રીએ તમામ ડોક્ટરો અને જનતાને શુદ્ધ આહાર અને આયુર્વેદ તરફ વળવા આહ્વાન કરીને સંવાદ પૂર્ણ કર્યો હતો.