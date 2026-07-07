Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /આગામી 5 વર્ષમાં હોસ્પિટલોમાં ફેસબુક વોર્ડ ખોલવા પડશે! જુઓ આરોગ્ય મંત્રીનો એક્સક્લુઝિવ સંવાદ, ભેળસેળિયાઓ ચોરથી પણ વધુ ખતરનાક

આગામી 5 વર્ષમાં હોસ્પિટલોમાં 'ફેસબુક વોર્ડ' ખોલવા પડશે! જુઓ આરોગ્ય મંત્રીનો એક્સક્લુઝિવ સંવાદ", ભેળસેળિયાઓ ચોરથી પણ વધુ ખતરનાક

Z 24 Kalak Health conclave 2026 : ગરીબોને સન્માનપૂર્વક મફત સારવાર આપવી એ જ અમારી પ્રાયોરિટી" - એડિટર દીક્ષિત સોની સાથેની ખાસ વાતચીતમાં ગરજ્યા મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયા, કહ્યું કે ચોર માફ થઈ શકે, પણ જનતાના જીવ સાથે રમતા ભેળસેળિયા નહીં! ભેળસેળિયાઓ ચોરથી પણ વધુ ખતરનાક, એ સીધા જીવ સાથે રમે છે, જુઓ સ્વાસ્થ્ય ક્રાંતિ, ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી અને તીખા સવાલો પર મંત્રીનો આ ચોટદાર ઇન્ટરવ્યૂ...

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 07, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:07 PM IST
આગામી 5 વર્ષમાં હોસ્પિટલોમાં 'ફેસબુક વોર્ડ' ખોલવા પડશે! જુઓ આરોગ્ય મંત્રીનો એક્સક્લુઝિવ સંવાદ", ભેળસેળિયાઓ ચોરથી પણ વધુ ખતરનાક

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મહા-ઉત્સવ આરોગ્યનો: ZEE 24 કલાકના સ્ટેજ પર જ્યારે ઉતર્યા ગુજરાતના ૨૫ 'રિયલ લાઈફ સુપર
Z 24 Kalak Health conclave 202648 min ago
2
8th Pay Commission1 hr ago
3
Cristiano Ronaldo1 hr ago
4
surat rain2 hrs ago
5
HDFC bank2 hrs ago