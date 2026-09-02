/સાવધાન! હવે નકલી દવાઓનું રેકેટ: ગુજરાતમાં BPની નકલી દવા વેચવાનો પર્દાફાશ, 15 હજાર ગોળીઓ દર્દીઓ ગળી ગયાની આશંકા

ગુજરાતમાં ભેળસેળનો વેપાર હવે માત્ર ખાણી-પીણી સુધી સીમિત રહ્યો નથી... હવે દર્દીઓના જીવ સાથે સીધો ખેલ રમાઈ રહ્યો છે... બ્લડપ્રેશરની નકલી દવાઓનું એવું આંતરરાજ્ય રેકેટ ઝડપાયું છે કે, હજારો દર્દીઓ અજાણતા નકલી દવા ગળી ચૂક્યા હોવાની આશંકાએ આરોગ્ય તંત્રને પણ દોડતું કરી દીધું છે...
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં બ્લડપ્રેશરની નકલી દવાઓ વેચતી આંતરરાજ્ય સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. વધુ કમિશનની લાલચમાં કેટલાક વેપારીઓએ દર્દીઓના જીવને જ જોખમમાં મૂકી દીધા.
"નાઇકારડિયા રી-ટાર્ડ-10" નામની નકલી દવા
તપાસમાં ખુલાસો થયો કે ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉથી "નાઇકારડિયા રી-ટાર્ડ-10" નામની નકલી દવા મંગાવીને અમદાવાદ, નડિયાદ, ભાવનગર, કચ્છ અને મૈસૂર સુધી સપ્લાય કરવામાં આવતી હતી.
ACG25007 નામની બેચ કંપનીએ બનાવી જ નહતી
આ સમગ્ર કૌભાંડનો ભાંડો ત્યારે ફૂટ્યો જ્યારે એક જાગૃત દર્દીને દવા પર શંકા ગઈ. દર્દીએ સીધી મૂળ કંપની JB કેમિકલ્સને ઇ-મેઇલ કરીને જાણ કરી. કંપનીએ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને ફરિયાદ કરી અને તપાસમાં સામે આવ્યું કે ACG25007 નામની બેચ કંપનીએ બનાવી જ નહતી... એટલે બજારમાં વેચાતી દવા હતી... સાવ નકલી.
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસનો દોર સેટેલાઇટની અરિહંત અને લીલાવતી મેડિકલ સુધી પહોંચાડ્યો અને ત્યારબાદ પાલડીની પાર્શ્વ મેડિકલ એજન્સીના માલિક દર્શિલ સંઘવીની અટકાયત કરી.
પૂછપરછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો કે ફેબ્રુઆરી 2026માં લખનઉથી 3600 સ્ટ્રીપ નકલી દવા મંગાવવામાં આવી હતી. જેમાંથી 2700 સ્ટ્રીપ ગુજરાતમાં અને 900 સ્ટ્રીપ મૈસૂર મોકલવામાં આવી હતી.
ગુજરાતમાં સપ્લાય થયેલી 2700 સ્ટ્રીપમાંથી માત્ર 1200 સ્ટ્રીપ જ જપ્ત
સૌથી ડરામણી વાત એ છે કે ગુજરાતમાં સપ્લાય થયેલી 2700 સ્ટ્રીપમાંથી માત્ર 1200 સ્ટ્રીપ જ જપ્ત થઈ છે. એટલે અંદાજે 1500 સ્ટ્રીપ... એટલે કે 15 હજાર જેટલી નકલી ગોળીઓ દર્દીઓ સુધી પહોંચી ચૂકી છે અને અનેક દર્દીઓ તે દવા ગળી પણ ચૂક્યા હોવાની આશંકા છે.
બીજી તરફ સમગ્ર મામલે રાજ્ય સરકાર પણ એક્શનમાં આવી છે. આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાની અધ્યક્ષતામાં સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ, જેમાં આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનારાઓ સામે 'ઝીરો ટોલરન્સ'ની નીતિ અપનાવી કડક કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો.
આરોગ્ય વિભાગે એક્શન લેતા, 50 દવા પેઢીઓના વેચાણ પરવાના રદ કર્યા છે, 2 ઉત્પાદક એકમોને ક્લોઝર ઓર્ડર આપ્યો છે, 8 ઉત્પાદકોના પરવાના સસ્પેન્ડ કરાયા, 11 દવાઓના મેન્યુફેક્ચરિંગ લાઇસન્સ રદ કરાયા, 20 ઉત્પાદકોને કારણદર્શક નોટિસ અપાઈ, 42 બ્લડ સ્ટોરેજ સેન્ટરમાં તપાસ, 3 બંધ અને 12ને નોટિસ અપાઈ છે...
શું કરી આરોગ્ય વિભાગે કાર્યવાહી?
50 દવા પેઢીઓના વેચાણ પરવાના રદ
2 ઉત્પાદક એકમોને ક્લોઝર ઓર્ડર
8 ઉત્પાદકોના પરવાના સસ્પેન્ડ
11 દવાઓના મેન્યુફેક્ચરિંગ લાઇસન્સ રદ
20 ઉત્પાદકોને કારણદર્શક નોટિસ
42 બ્લડ સ્ટોરેજ સેન્ટરમાં તપાસ
3 બંધ અને 12ને નોટિસ અપાઈ
સવાલ માત્ર નકલી દવાનો નથી. સવાલ છે લોકોના વિશ્વાસ અને જીવનો. દર્દી ડૉક્ટર પર વિશ્વાસ કરે, ડૉક્ટર દવા પર વિશ્વાસ કરે... પરંતુ જો દવા જ નકલી નીકળે તો જવાબદારી કોણ લેશે? હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ કૌભાંડના મૂળ સુધી તપાસ પહોંચે છે કે પછી માત્ર થોડા આરોપીઓની ધરપકડ સુધી જ સીમિત રહી જાય છે.