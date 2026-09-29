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તહેવારો પહેલાં મોટો પર્દાફાશ: ગુજરાતના બે મોટા શહેરોમાં ઝડપાઈ નકલી નોટોની ફેક્ટરી, અર્થતંત્રને હચમચાવવાનું ષડયંત્ર નિષ્ફળ

તમારા ખિસ્સામાં રહેલી ચલણી નોટો અસલી છે કે નકલી? આ સવાલ આજે એટલા માટે પૂછવો પડી રહ્યો છે કારણ કે, ગુજરાતના બે સૌથી મોટા આર્થિક હબ સમાન શહેરોમાં એક એવો ખેલ ચાલી રહ્યો હતો, જે જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 29, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:19 PM IST
તહેવારો પહેલાં મોટો પર્દાફાશ: ગુજરાતના બે મોટા શહેરોમાં ઝડપાઈ નકલી નોટોની ફેક્ટરી, અર્થતંત્રને હચમચાવવાનું ષડયંત્ર નિષ્ફળ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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