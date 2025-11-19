Prev
અમદાવાદમાં હવે ઝડપાયો નકલી જેલર, ક્રાઈમની ઘટનાઓને જોઈને આરોપીના પરિવારને કરતો હતો બ્લેકમેલ

Ahmedabad News: સુરતની લાજપોર જેલના જેલર તરીકેની ઓળખ આપીને જેલમાં સુખ સુવિધાઓ આપવા બદલ ધાકધમકીથી રૂપિયાની માંગણી કરનાર શખ્સની અમદાવાદ ઝોન 2 એલસીબી સ્કોર્ડે ધરપકડ કરી છે. આરોપીએ સુરતના અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા બ્લેકમેઇલીંગના ગુનાના આરોપીની પત્નીને ફોન કરીને નાણાંની માંગણી કરી હતી. આરોપી અગાઉ પણ અનેક ગુનામાં પકડાય ચુક્યો હોવાનું પોલીસ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:03 PM IST

Ahmedabad News: ગુજરાતમાં નકલી અધિકારી હજી નથી અટકી રહ્યા ત્યારે વધુ એક વખત અમદાવાદ શહેર પોલીસે નકલી જેલરની ધરપકડ કરી છે. આ વખતે અમદાવાદ ઝોન 2 ડીસીપીની એલસીબી સ્કોર્ડે ઇસનપુરના રહેવાસી અને નકલી જેલર બની ધાકધમકી આપીને રૂપિયાની માંગણી કરનાર રાજેશ ઉર્ફે ચકો ત્રિવેદી નામના શખ્સની ધરપકડ કરી છે. 

આરોપીએ સુરતના અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા બ્લેકમેઇલીંગના ગુનાના આરોપીની પત્નીને ફોન કરીને નાણાંની માંગણી કરી હતી. આરોપીએ પોતે લાજપોર જેલમાં જેલર હોવાનું કહીને જેલમાં વીઆઈપી સુવિધાઓ આપી હોવાથી પૈસાની માંગણી કરી હતી. મહિલાએ પૈસા આપવામાં આનાકાની કરતા આરોપીએ જેલર તરીકેની ઓળખ આપીને ધમકીઓ પણ આપી હતી. જે બાબતને લઈને સુરતના સચિન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. જેના આધારે અમદાવાદ ઝોન 2 ડીસીપીની એલસીબી સ્કોડે ઝડપી પાડીને વધુ તપાસ અર્થે સુરત પોલીસના હવાલે કર્યો છે.

આ રીતે મેળવતો હતો સરનામા અને મોબાઈલ નંબર
અમદાવાદ ઝોન 2 LCBના હાથે ઝડપાયેલ આરોપીની પૂછપરછ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે, તે માત્ર 10 ધોરણ જ પાસ છે અને આ ગુના કરવા માટે અલગ-અલગ ન્યૂઝ ચેનલ સમાચાર પત્રમાં પ્રસારિત થતા ક્રાઇમને લગતી ઘટનાઓ જોઇને તેમાંથી બનાવની વિગત મેળવીને આરોપીઓના સગા સંબંધીઓના નામ સરનામા કે મોબાઈલ નંબર મેળવી લેતો હતો અને બાદમાં જસ્ટ ડાયલમાં ફોન કરીને જે તે પોલીસ સ્ટેશનનો નંબર મેળવીને પોલીસ સ્ટેશનમાં ફોન કરતો હતો. 

આરોપી પોતે પોલીસે પકડેલ આરોપીના વકીલ તરીકેની ઓળખ આપીને આરોપી અંગેની માહિતી મેળવતો હતો. બાદમાં આરોપીના પરિવારજનોને ફોન કરીને પોતે જેલના જેલર તરીકેની ઓળખ આપીને જેલમાં સુખ સુવિધાઓ આપવાની લાલચ આપીને રૂપિયાની માંગણી કરતો હતો. જો રૂપિયા મુકવામાં નહીં આવે તો જેમાં આરોપીને માર મારવા સહિતની ધાકધમકી આપતો હતો. આવા પ્રકારના અનેક લોકોને ફોન કરી ચુક્યો છે. જેમાંથી અનેક લોકોએ પૈસા આપ્યા છે તો અમુક લોકોએ સુવિધા નથી જોતી કહીને ફોન મૂકી પણ દીધા હતા.

અગાઉ પણ નકલી ઓફિસર બની પડાવ્યા છે રૂપિયા
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ પણ રામોલ, બાપુનગર, કાલુપુર, અમરેલી, ગાંધીનગરમાં અલગ-અલગ 6 ગુના દાખલ થઇ ચુક્યા છે. અગાઉ પણ તે નકલી ફુડ સેફટી ઓફિસર, નકલી પોલીસ, નકલી મામલતદાર અને નકલી ઇન્કમટેક્સ ઓફિસર બનીને ગુના આચર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલમાં પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરીને છ મોબાઇલ ફોન, એટીએમ કાર્ડ સહિતનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે. વધુ તપાસ માટે સુરત પોલીસને હવાલે કર્યો છે. ત્યારે સુરત પોલીસની તપાસમાં વધુ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Fake jailerAhmedabadPoliceનકલી જેલરઅમદાવાદ ન્યૂઝ

