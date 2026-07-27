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રાજકોટમાં સામુહિક આપઘાત, વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારે મોતને વ્હાલું કર્યું; પત્ની બાદ પતિ અને પુત્રનું પણ મોત

રાજકોટમાં સામુહિક આપઘાતના પ્રયાસની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. રાજકોટ શહેરના સાધુવાસવાણી રોડ પર એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોએ સામૂહિક આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. આપઘાતના પ્રયાસમાં જોકે, ટૂંકી સારવાર દરમિયાન માતાનું મોત નિપજ્યું છે. જ્યારે પિતા અને પુત્રનું પણ સારવાર દરમિયાન જ મોત નિપજ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 27, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:02 PM IST
રાજકોટમાં સામુહિક આપઘાત, વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારે મોતને વ્હાલું કર્યું; પત્ની બાદ પતિ અને પુત્રનું પણ મોત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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