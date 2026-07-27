/રાજકોટમાં સામુહિક આપઘાત, વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારે મોતને વ્હાલું કર્યું; પત્ની બાદ પતિ અને પુત્રનું પણ મોત

રાજકોટમાં સામુહિક આપઘાતના પ્રયાસની ઘટના સામે આવી છે. રાજકોટ શહેરના સાધુવાસવાણી રોડ પર રહેતા એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોએ સામૂહિક આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. દંપતી અને પુત્રએ ઝેરી દવા પી જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જો કે, ટૂંકી સારવાર દરમિયાન મહિલાનું મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે પિતા-પુત્રની હાલત ખૂબ જ ગંભીર હોવાથી સારવાર ચાલી રહી હતી. પરંતુ સારવાર દરમિયા પિતા અને પુત્રના પણ મોત નિપજ્યા હતા.
પરિવારે કર્યો સામુહિક આપઘાત
મળતી માહિતી અનુસાર, સાધુવાસવાણી રોડ પર રહેતા અને પીએડબ્લ્યુડી (PWD)ના નિવૃત્ત કર્મચારી દિલીપભાઈ ખખર તેમના પત્ની સ્મિતાબેન ખખર અને પુત્ર નિશિતભાઈ ખખર સાથે ઝેરી દવા પી આપઘાત કર્યો છે. પરિવારે આર્થિક સંકડામણ અને વ્યાજખોરોના ત્રાસથી કંટાળીને સામૂહિક આપઘાત કર્યો હોવાનું પ્રાથમિક તારણમાં જાણવા મળ્યું છે.
પરિવાર ભારે આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને વ્યાજખોરોના ભારે દબાણ તેમજ ત્રાસ હેઠળ હતો. આ માનસિક તણાવ અને પરેશાનીથી કંટાળીને ત્રણેય સભ્યોએ સાથે મળીને ઝેરી દવા પી જીવન ટૂંકાવવાનો આત્મઘાતી પગલું ભર્યું છે.
રાજકોટમાં સામૂહિક આપઘાતનો મામલો, ઘટનામાં પતિ, પત્ની અને પુત્રનું મોત, સમગ્ર મામલે પોલીસે શરૂ કરી તપાસ#gujarat #rajkot #news pic.twitter.com/odaic0oG1o
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 27, 2026
ઘટનાની જાણ થતા જ ત્રણેયને તાત્કાલિક ધોરણે સારવાર માટે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ મહિલાનું મોત નિપજ્યું હતું. જ્યારે પિતા-પુત્રને સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ દુર્ભાગ્યવશ દિલીપભાઈ અને તેમના પુત્ર નિશિતભાઈની તબિયત અત્યંત ગંભીર હોવાથી સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યાં છે.
પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આર્થિક સંકળામણમાં આ પગલું ભર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. હાલ તો પોલીસ દ્વારા હોસ્પિટલ પહોંચી મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરી છે, જ્યારે પરિવાર દ્વારા કયા કારણોસર આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તે અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.