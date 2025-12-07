Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

કિંજલ દવેની સગાઈ થતા પૂર્વ મંગેતર પવન જોશીનું દર્દ છલકાયું, કાળજા પર બાણ વાગે તેવા શબ્દો વાપર્યા

Gujarati Singer Kinjal Dave Engaged : ગુજરાતી સિંગર કિંજલ દવેએ એક્ટર-બિઝનેસમેન ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈની જાહેરાત કરી, ત્યારે પૂર્વ મંગેતર દિલ તૂટ્યાની પોસ્ટ મૂકી 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 07, 2025, 01:03 PM IST

Trending Photos

કિંજલ દવેની સગાઈ થતા પૂર્વ મંગેતર પવન જોશીનું દર્દ છલકાયું, કાળજા પર બાણ વાગે તેવા શબ્દો વાપર્યા

Kinjal Dave Engagement : ગુજરાતી સિંગર કિંજલ દવેએ લાંબા સમયનાં ડેટિંગ બાદ 6 ડિસેમ્બરે એક્ટર-બિઝનેસમેન ધ્રુવીન શાહ સાથે સગાઈ કરી લીધી. પરંતું હાલ કિંજલ કરતા વધુ ચર્ચા તેના પૂર્વ મંગેતર પવન જોશીની થઈ રહી છે. કિંજલ દવેની સગાઈ પર પવન દોશીએ દર્દ છલકાવતી રીલ મૂકી છે. 

'ચાર ચાર બંગડી' ફેમ સુપ્રસિદ્ધ લોકગાયિકા કિંજલ દવે અને ધ્રુવિન શાહ સગાઈના બંધનમાં બંધાયા છે. 'God's Plan' સાથે નવી સફરની શરૂઆત કરનાર કિંજલ દવેએ સગાઈ સેરેમનીનો વીડિયો શેર કરીને જાહેરાત કરી છે. ત્યારે કિંજલ દવેની સગાઈ થવા પર તેના પૂર્વ મંગેતર પવન જોશીએ એક દર્દભરી રીલ શેર કરી છે. આ રીલ પર લોકો તેના સાંત્વના આપી રહ્યાં છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પવન જોશીએ રીલ બનાવતા કહ્યું કે, હમને પૂછા તો કિસી ઔર કે હોને લગે હો, તો મુસ્કુરાકે બોલે કી, આપકે થે કબ....? 

 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) December 7, 2025

 

કિંજલની સગાઈ કરતા પવન જોશીની ચર્ચા થઈ 
ત્યારે પવન જોશીની આ પોસ્ટ જોતજોતામાં વાયરલ થઈ ગઈ છે. પર લોકો જવાબ આપી રહ્યાં છે. કોઈએ કહ્યું કે, ‘એની સગાઈ કરતાં તારી ચર્ચા વધારે છે.’ તો અન્ય યુઝરે લખ્યું કે, ‘ખોવાઈ ગયેલ વ્યક્તિ મળી શકે.. પણ બદલાઈ ગયેલ વ્યક્તિ કયારેય મળતી નથી.’ તો બીજા યુઝરે લખ્યું કે, ‘એક વખત એક ખરતા પાન ને કવિ એ પૂછ્યું. તું ખરે ત્યારે કેટલું દર્દ થાય. એ પાને જવાબ આપ્યો પવન જોશીને પૂછ.’ આ ઉપરાંત એક યુઝરે લખ્યું કે, ‘સગાઈ કિંજલની થઈ, પણ વાતો તમારી છે પવન.’ તો કોઈએ લખ્યું કે, जिसको मिली वो मुझे उसकी हाथों की लकीरें देखनी है ना जाने कैसी होती है वो लकीरे जो मेरे हाथ मे नही हे.

આમ, કિંજલ દવેની સગાઈ થતા જ તેના પૂર્વ મંગેતર પવન જોશી પણ ચર્ચામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કિંજલ દવેએ એપ્રિલ, 2018માં પવન જોષી સાથે સગાઈ કરી હતી. જોકે, વર્ષ 2023માં કિંજલ અને પવનની સગાઈ તૂટી ગઈ હતી. ત્યારે સગાઈ તૂટ્યાના બે વર્ષ બાદ કિંજલ દવેએ 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સગાઈ કરી લીધી છે.

પહેલી સગાઈ તૂટ્યા પર કિંજલે મૂકી હતી પોસ્ટ
પવન જોશી સાથે સગાઈ તૂટ્યા બાદ કિંજલ દવેએ પણ આ જ રીતે દર્દભરી પોસ્ટ મૂકી હતી. સગાઈ તૂટ્યાના ત્રણ ચાર દિવસ બાદ કિંજલ દવે પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર પહેલી પોસ્ટ શેર કરી હતી. જેમાં તેઓ હીચકા પર બેઠેલા જોવા મળી હતી. પોસ્ટ શેર કરતાં કિંજલ દવેએકેપ્શનમાં લખ્યું હતું કે, "જિંદગી તમને જ્યાં પણ રોપે, આકર્ષણ રીતે ખીલો, શુભ સવાર". આમ, હવે કિંજલ દવેની સગાઈ થવા પર પવન જોશીની પોસ્ટ આવતા જ વાયરલ થઈ ગઈ છે. 

 

 

કેવી રીતે તૂટી હતી કિંજલની પહેલી સગાઈ
કિંજલ દવેનો જન્મ ઉત્તર ગુજરાતના પાટણના નાનકડા એવા ગામ જેસંગપરાના બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થયો હતો. તેના ગરબા, લગ્ન ગીત, લોકડાયરો અને સંતવાણી જેવા કાર્યક્રમોએ તેને ભારે ફેમસ બનાવી દીધી છે. કિંજલની સગાઈ તેના બાળપણના મિત્ર એવા પવન જોશી સાથે થઈ હતી. સાટા પદ્ધતિથી કિંજલ અને તેના ભાઈ આકાશની સગાઈ કરવામાં આવી હતી. કિંજલના ફિયોન્સ પવનની બહેન સાથે આકાશ દવેની પણ સગાઈ કરાઈ હતી. પવન જોશીની બહેને અન્ય જગ્યા એ કોર્ટ મેરેજ કરી લેતા કિંજલ દવેની પણ સગાઈ તૂટી હતી. 

Gujarati Singer Kinjal Dave Engaged

કિંજલની ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ
કિંજલ દવેએ જાણીતા બિઝનેસમેન ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ કરી. ત્યારે કિંજલની સગાઈના સમાચારથી ફેન્સમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. કિંજલ દવેએ ખુદ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર સગાઈ અંગેની જાહેરાત કરી છે. લાંબા સમયના ડેટિંગ બાદ કિંજલ દવેએ ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ કરી. 5 ડિસેમ્બરના રોજ ગોળધાણાનો પ્રસંગ યોજાયો હતો અને 6 ડિસેમ્બરના રોજ સગાઈ સેરેમની યોજવામાં આવી હતી. સગાઈનો કાર્યક્રમ પરિવારજનો અને મિત્રોની હાજરીમાં યોજાયો હતો. જેમાં યુપીના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ પણ હાજર રહ્યા હતા. સગાઈનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. સગાઈ સેરેમનીમાં કિંજલ અને ધ્રુવિને ડાન્સ કર્યો હતો. 

કોણે છે ધ્રુવિન શાહ
ધ્રુવિન શાહ બિઝનેસમેનની સાથે એક્ટર પણ છે. તેમજ લોકપ્રિય એપ્લિકેશન જોજો એપ (JoJo App) ના ફાઉન્ડર છે. તેઓ એક પ્રતિષ્ઠિત બિઝનેસ ફેમિલીમાંથી આવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Kinjal DaveengagementGujarati Singerગુજરાતી સિંગરકિંજલ દવે

Trending news