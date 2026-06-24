/મોરબીના જેતપર ગામે ખેડૂત આંદોલન ઉગ્ર બન્યું! હાસ્ય કલાકાર હકાભા ગઢવીનું ખેડૂતોને ખુલ્લું સમર્થન, સરકારને આપી ચીમકી

Morbi News: મોરબીના જેતપર ગામમાં પોતાની પડતર માંગણીઓને લઈને ખેડૂતો દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલું આંદોલન હવે વધુ વેગ પકડી રહ્યું છે. આ આંદોલનમાં હવે ગુજરાતના જાણીતા હાસ્ય કલાકાર હકાભા ગઢવીની એન્ટ્રી થઈ છે. હકાભા ગઢવીએ જેતપર ગામે પહોંચીને ખેડૂતોના આંદોલનને પોતાનું ખુલ્લું સમર્થન જાહેર કર્યું છે અને ખેડૂતોના હિતમાં એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
સરકાર સાથે મધ્યસ્થી કરવા હકાભા ગઢવી તૈયાર
આંદોલનકારી ખેડૂતોની વચ્ચે પહોંચેલા હકાભા ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ખેડૂતોની વેદના સમજે છે. તેમણે જાહેરાત કરી છે કે, તેઓ ખેડૂતોની કમિટીને પોતાની સાથે લઈ જઈને સરકાર સાથે સીધી વાતચીત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે સુખદ અંત આવે તે માટે તેઓ મધ્યસ્થીની ભૂમિકા ભજવવા પણ રાજી છે.
સરકાર તરફથી મળ્યું છે આમંત્રણ: હકાભા ગઢવી
નિવેદન દરમિયાન હકાભા ગઢવીએ એક મહત્વનો ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે સરકાર દ્વારા આ આંદોલનનો વહેલી તકે સુખદ ઉકેલ લાવવા અને આંદોલન પૂર્ણ કરવા માટે ખેડૂતોને મંત્રણાનું આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, તેમને સરકાર પર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે સરકાર ખેડૂતોની વ્યાજબી માંગણીઓ સ્વીકારશે અને ટૂંક સમયમાં જ આ આંદોલનનો સકારાત્મક અંત આવશે.
જો માંગ ન સંતોષાઈ તો ઉપવાસની ચીમકી
સરકાર પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવાની સાથે જ હકાભા ગઢવીએ એક મોટી ચીમકી પણ આપી છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, જો સરકાર દ્વારા ખેડૂતોની માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે, તો તેઓ માત્ર મૌખિક સમર્થન પૂરતા સીમિત નહીં રહે. આગામી દિવસોમાં જો જરૂર પડશે તો હકાભા ગઢવી પોતે પણ ખેડૂતોની સાથે મેદાનમાં ઉતરીને ઉપવાસ આંદોલનમાં જોડાશે. લોકપ્રિય કલાકારના આ આક્રમક અને મક્કમ વલણને પગલે જેતપર ગામના ખેડૂતોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.