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મોરબીના જેતપર ગામે ખેડૂત આંદોલન ઉગ્ર બન્યું! હાસ્ય કલાકાર હકાભા ગઢવીનું ખેડૂતોને ખુલ્લું સમર્થન, સરકારને આપી ચીમકી

Morbi News: મોરબીના જેતપર ગામે ખેડૂતો આંદોલનને લઈને હાસ્ય કલાકાર હકાભા ગઢવીએ મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, જેતપર ગામે ચાલતા ખેડૂત આંદોલન ને હકાભા ગઢવીનું ખુલ્લું સમર્થન છે. ખેડૂતોની કમિટીને સાથે લઈ જઈને સરકાર સાથે વાતચીત કરવા માટે હકાભા ગઢવી તૈયાર છે. સરકાર દ્વારા આંદોલન પૂર્ણ કરવા માટે ખેડૂતોને આમંત્રણ આપવામા આવ્યું છે. હકાભા ગઢવીને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે સરકાર ખેડૂતોની માંગ સ્વીકારશે અને આંદોલન પૂર્ણ થશે. જો સરકાર ખેડૂતોની માંગ નહીં સ્વીકારે તો હકાભા પણ ખેડૂતો સાથે ઉપવાસ આંદોલનમાં જોડાશે તેવી જાહેરાત કરી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:47 PM IST
મોરબીના જેતપર ગામે ખેડૂત આંદોલન ઉગ્ર બન્યું! હાસ્ય કલાકાર હકાભા ગઢવીનું ખેડૂતોને ખુલ્લું સમર્થન, સરકારને આપી ચીમકી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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