/ખેડૂતો સાવધાન! બિયારણનું લેતા પહેલા 100 વાર વિચારજો, છોડ તો ઉગ્યો પણ શિંગો થઈ ગાયબ; જાણો

Fake Seeds Scam: ગુજરાતનો ખેડૂત હંમેશા કુદરતની આફતો સહન કરતા આવ્યા છે. ક્યારેક આભ ફાટે અને અતિવૃષ્ટિમાં તૈયાર પાક ધોવાઈ જાય છે, તો ક્યારેક વાવાઝોડાં અને કમોસમી વરસાદની આકાશી આફતો જાણે જગતના તાતનો પીછો જ નથી છોડતી. ત્યાં બીજી તરફ હવે નકલી બિયારણના કારણે મગનો પાક નિષ્ફળ જતાં ખેડૂતો આર્થિક પાયમાલીના આરે છે. ખેતરો લીલાછમ છે પણ શિંગો ગાયબ છે. વેપારીઓની લાલચ અને તંત્રની રહેમનજર હેઠળ ચાલતા આ 'માનવસર્જિત' કૌભાંડમાં જગતનો તાત છેતરાયો છે. હવે જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે.
Fake Seeds Scam: ગુજરાતનો ખેડૂત હંમેશા આકાશી આફતો સામે તો લડતો આવ્યો છે, પણ હવે તેણે 'માનવસર્જિત' આફતો સામે લડવાનો વારો આવ્યો છે. છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં મગની ખેતી કરતા ખેડૂતો આર્થિક પાયમાલીના આરે આવી ગયા છે. કારણ છે- નકલી અને ગુણવત્તાવિહીન બિયારણ. વેપારીઓની લાલચ અને તંત્રની રહેમનજર હેઠળ ચાલતા આ કાળાબજારમાં જગતના તાતનો કેવી રીતે છીનવાયો કોળિયો. ચાલો જાણીએ.
વારંવાર કુદરતી આફતોનો સામનો કરતા ખેડૂતોને આ વખતે માનવ સર્જિત ભ્રષ્ટાચારનો માર સહન કરવો પડી રહ્યો છે. છોટાઉદેપુરના બોડેલી તાલુકાના તોતરમાતા ગામના ખેડૂતોએ આશા સાથે મગનું વાવેતર કર્યું હતું. બે મહિનાનો સમય વીતી ગયો, પાક આકાશ આંબવા લાગ્યો, પણ અફસોસ... છોડ પર એક પણ શિંગ દેખાઈ નહીં. હરિયાળા ખેતરો તો છે, પણ તેમાં અનાજનો એક દાણો નથી. નકલી બિયારણે ખેડૂતોના પરસેવા અને મૂડી બન્નેને માટીમાં મેળવી દીધા છે.
જગતના તાત સાથે ઊઘાડી લૂંટ
આ છેતરપિંડી કેટલી પદ્ધતિસરની છે તેનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ અહીં જોવા મળે છે. એક જ ખેતરમાં બે અલગ કંપનીના બિયારણ વાવવામાં આવ્યા, જેમાં એકમાં પાક લહેરાઈ રહ્યો છે અને બીજામાં માત્ર પાંદડા જ છે. જ્યારે લાચાર ખેડૂત વેપારી પાસે ન્યાય માંગવા જાય છે, ત્યારે તેને અત્યંત ઉદ્ધત જવાબ મળે છે કે, "થેલીમાંથી મગ તો નીકળ્યા ને! ફરિયાદ કરવી હોય ત્યાં કરી લો."
આ સમસ્યા માત્ર બોડેલી પૂરતી સીમિત નથી. ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી દર સીઝનમાં નકલી બિયારણનું નેટવર્ક સક્રિય થઈ જાય છે. વેપારીઓ બિલના બહાના હેઠળ છટકી જાય છે, પણ સવાલ એ છે કે તંત્રની 'સીડ્સ ઇન્સ્પેક્શન' ટીમો શું કરી રહી છે? શા માટે સીઝન પહેલા બિયારણનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવતું નથી? શા માટે ખેડૂતોને પાયમાલ કરનારા વેપારીઓના લાયસન્સ રદ કરવામાં આવતા નથી? આકાશી આફત તો કુદરતી છે, પણ આ નકલી બિયારણની આફત તો માનવસર્જિત છે.
ખેડૂતોએ કડક કાર્યવાહીની કરી માંગ
હાલમાં બોડેલીના ખેડૂતો તંત્ર પાસે નિષ્પક્ષ તપાસ અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. જો સમયસર ડમી બિયારણ વેચનારાઓ પર સકંજો નહીં કસાય, તો ગુજરાતનો ખેડૂત દેવાના ડુંગર નીચે દબાઈ જશે. ખેતીવાડી વિભાગ હવે જાગશે ખરો? કે પછી દર વખતની જેમ ખેડૂત પોતાની વેદના સાથે એકલો લડતો રહેશે?