લમણે હાથ દઈને બેઠો ખેડૂત! ગુજરાતમાં ત્રાટકેલા માવઠાએ 10 લાખ હેક્ટર જમીનમાં પાકોનો વાળ્યો સોથ!

Gujarat unseasonal rain: ગુજરાતમાં માવઠાએ ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રડાવ્યાં છે કેમકે, ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાતાં ઉભા પાક ધોવાયાં છે. શેરડી, સોયાબીન, તુવેર, મગફળી અને બાગાયતી પાકને મોટાપાયે નુકશાન પહોંચ્યું છે. ખુદ સરકારનો અંદાજ છે કે, આખાય ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદથી ૧૦ લાખથી વધુ હેક્ટરમાં ખેતીને નુકશાન થયુ છે. સૌરાષ્ટ્રના પાંચેક જિલ્લામાં સૌથી વધુ પહોંચ્યું હોવાના અહેવાલ છે ત્યારે આગામી સાતેક દિવસમાં જ પાક નુકશાનીનો સર્વે કરાશે અને તે આધારે ખેડૂતોને રાહત સહાય ચૂકવાશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:07 AM IST

Gujarat unseasonal rain: ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ (માવઠા) એ ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રડાવ્યાં છે. ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાતાં ઉભા પાક ધોવાઇ ગયા છે, જેના કારણે ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે.

મોટા પાયે પાક નુકસાન
કમોસમી વરસાદના કારણે શેરડી, સોયાબીન, તુવેર, મગફળી અને બાગાયતી પાકને મોટાપાયે નુકસાન પહોંચ્યું છે. ખુદ રાજ્ય સરકારના અંદાજ મુજબ, આખા ગુજરાતમાં 10 લાખથી વધુ હેક્ટરમાં ખેતીને નુકસાન થયું છે. સૌરાષ્ટ્રના પાંચેક જિલ્લામાં સૌથી વધુ નુકસાન પહોંચ્યું હોવાના અહેવાલ છે. ખાસ કરીને જુનાગઢ, ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લામાં મગફળી, કપાસ અને અન્ય પાકોને મોટો ફટકો પડ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારમાં ડાંગર ઉપરાંત રોકડિયા પાકોને પણ નુકસાન થયું છે. ઉત્તર ગુજરાત પણ ખેતીના નુકસાનથી બાકાત રહ્યું નથી.

સરકારનો સર્વે અને રાહત સહાયનો આદેશ
કમોસમી વરસાદથી થયેલા પાક નુકસાનની સ્થિતિ જાણવા માટે રાજ્ય સરકારે કેબિનેટ મંત્રીઓને જુદા જુદા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં મોકલ્યા હતા. મંત્રીઓએ મુલાકાત લઈ માહિતી મેળવ્યા બાદ આજે કેબિનેટમાં રિપોર્ટ પણ રજૂ કર્યો હતો. તે આધારે, રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક ધોરણે ખેત પાકની નુકસાનીનો સર્વે કરવા આદેશ આપ્યો છે. આગામી સાત દિવસમાં જ ટેકનોલોજીની સાથે સાથે ફિઝિકલ સર્વે ટીમ નુકસાનીનો સર્વે કરશે. સર્વે રિપોર્ટને અંતિમ સ્વરૂપ આપીને, તે આધારે ખેડૂતોને રાહત સહાય ચૂકવવા માટે કૃષિ પેકેજને આખરી ઓપ આપવામાં આવશે.

મોનીટરીંગ અને હવામાનની આગાહી
સૌરાષ્ટ્રના પાંચેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદથી નુકસાન પહોંચ્યું છે. સરકારનો દાવો છે કે કયા જિલ્લા, તાલુકા અને ગામમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે તેનું ગાંધીનગરથી મોનીટરીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ બધા વચ્ચે, હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે, આગામી ત્રણેક દિવસમાં ઘણા જિલ્લામાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે, જે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કરી શકે છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

farmersgujaratUnseasonal-Rain

